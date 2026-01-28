Santa Cruz: Pedro Luxen vuelve a la gestión para conducir el nuevo gabinete de Claudio Vidal

En la tarea de resetear la gestión en Santa Cruz , Claudio Vidal confirmó el regreso de su histórico ladero Pedro Luxen al gabinete provincial. El diputado provincial regresará al Ejecutivo luego de pasar, a pedido del gobernador, un tiempo en la Legislatura. Ahora, jurará como jefe de gabinete.

La vuelta del primer resopnsable de la cartera de Gobierno de la gestión Vidal fue confirmada por el propio gobernador en el marco de la asunción de dos nuevos ministros en áreas clave de la gestión. Este martes, Ezequiel Verbes saltó del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a la cartera de Economía, Finanzas e Infraestructura y fue reemplazado por Juan Eduardo Mata .

En el ajedrecístico tablero de poder en el que Vidal contruye en la Patagonia, Verbes llega para reemplazar a Marilina Jaramillo , que asumió como presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia. Todo en un contexto en el que Vidal se propone dejar su sello en la gestión santacruceña para pensar, con más tranquilidad, en 2027.

Mata es un dirigente de Las Heras que trabaja junto a Vidal desde hace tiempo en el armado de SER, el sello político con el que el dirigente petrolero llegó a la gobernación. El movimiento busca fortalecer los lazos con el sindicalismo provincial y refuerza la búsqueda de volver a las bases que representa con mayor claridad el regreso de Luxen.

Tal como se cuenta en esta nota de Letra P , “El Gringo” Luxen y Vidal tienen una relación basada en la convivencia de años, que por momentos zigzagueó pero siempre se mantuvo de pie.

La oposición reconoce en Luxen a un dirigente capaz. Él se considera un soldado y el gobernador lo ve como un leal. Se conocen desde las peleas gremiales que tenían al todavía diputado provincial como responsable de la zona sur del gremio petrolero de base.

Luxen fue el jefe de campaña en la batalla electoral que terminó con el batacazo de 2023, pero Vidal lo echó en medio del camino y, dos días antes de la votación, lo llamó de nuevo. Terminó organizando los festejos por el triunfo electoral hasta la madrugada en la calle Kirchner y luego fue designado ministro de Gobierno.

Los desafíos en Santa Cruz

Los últimos movimientos en el gabinete de Vidal tienen como principal objetivo terminar de acomodar una gestión que sintió el golpe de la elección de medio término, en la que el oficialismo quedó en tercer lugar y con las manos vacías.

luxen vidal.png Pedro Luxen y Claudio Vidal.

Luxen deberá maniobrar en un terreno complejo, acomodando un equipo que tiene como principal tarea acomodar las cuentas públicas para avanzar hacia una etapa de profundización del modelo que Vidal quiere imponer modificando la matriz productiva de provincia para impulsar al sector privado y reactivar la obra pública en un contexto en el que el gobierno nacional decidió reducir la inversión a cero en la materia.

Para eso no sólo está obligado a poner en orden los frentes internos, sobre todos los económicos. También necesita reacomodar su relación con el gobierno nacional y contener las necesidades que llegan desde el interior provincial, puntualmente desde los municipios. Para eso, Luxen aparece como una pieza fundamental.

El nuevo mapa provincial

Luxen reemplazará a Daniel Álvarez, que en diciembre había anticipado que dejaba el equipo de gestión tras su intento por llegar al Congreso, pero deja un lugar vacío en la Cámara de Diputados de la provincia. El espacio será ocupado por un dirigente del norte provincial, Luis Gallardo, otro dirigente del riñón de SER que actualmente está a cargo del Distrito Vial Puerto Deseado.

Pedro Luxen diputado Pedro Luxen dejará la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

La salida de Luxen de la Legislatura abre además una serie de interrogantes respecto al nuevo esquema de poder dentro de la Cámara en la que empiezan a crecer las acciones del vicegobernador radical Fabián Leguizamón, que desde hace un tiempo se muestra más cercano a las posturas del jefe del Ejecutivo.

Con todo, los cambios en el poder central del gabinete terminan de tomar forma con la vuelta de Luxen, que se suma a los movimientos que empezaron con la llegada de María Belén Elmiger al Ministerio de Gobierno y de Soledad Boggio a la Secretaría General de la Gobernación. Este año también asumió la nueva Fiscal de Estado, Natalia Linardi, y se impulsaron cambios en los mandos medios y la conducción de las agencias y empresas del Estado provincial.