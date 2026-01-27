Buenos Aires: intendentes de la oposición dicen que el desdoblamiento electoral "llegó para quedarse"

A falta de un año y medio para las elecciones ejecutivas, en Buenos Aires empieza a sobrevolar una idea: repetir el desdoblamiento electoral de 2025, cuando la provincia celebró sus elecciones junto con las municipales poco más de un mes antes que las nacionales. Es una tesis que manejan intendentes en general, pero que deja trascender principalmente la oposición.

Se trata de poner el cuerpo y los recursos en defender las gestiones locales, muchas veces relegadas en el marco de una discusión nacional, en la que el debate se esconde en la lucha de modelos que presentan las principales fuerzas políticas, hoy representadas en La Libertad Avanza y el peronismo . Ante ese escenario, hay jefes comunales que empiezan a mirar con ganas la posibilidad de un nuevo desdoblamiento en la provincia, para discutir los temas bonaerenses y, fundamentalmente, las administraciones municipales.

Claro que esa discusión anticipada no es propia de los distritos donde gobierna sólo la oposición: el peronismo -kicillofismo incluido- tiene dirigentes que comparten la idea de que desacoplar las elecciones beneficiaría a los municipios. Ese choque de intereses peronistas será a futuro, cuando los intendentes que empujan a Axel Kicillof a la candidatura presidencial tengan que decirle al gobernador que es conveniente hacer los esfuerzos por separado.

Según la ley electoral, los comicios en la provincia deben ser convocados por el gobernador entre los 30 y los 120 días anteriores al vencimiento del mandato. Es decir, que si el 10 de diciembre es el último día de gestión, el llamado a votar debiera ser, como mínimo, en agosto. Eso, si Kicillof decidiera ir a una elección concurrente con la nacional. Desde que el Congreso cambió el sistema de votación , a nivel nacional sólo se votan cargos nacionales y por más que la provincia vote el mismo día, habrá urnas y boletas separadas.

Además, surgiría allí un problema hacia dentro del peronismo, que deberá resolver las candidaturas sin internas, justo cuando sus tribus libran una fuerte disputa por el control del PJ bonaerense, que no pareciera fuera a sellarse una vez superada esa compulsa partidaria. Si hubiera PASO y cuatro elecciones en la provincia, los plazos electorales estarían muy ajustados, por lo que este año deberían definirse varias situaciones en la Legislatura bonaerense.





PRO bonaerense 1 Intendentes del PRO.



La oposición mira el calendario electoral

Un ejemplo de esa situación, es lo que pasa en el radicalismo, que tiene prevista la renovación de sus autoridades el 6 de septiembre de este año. Uno de sus referentes en Buenos Aires, Maximiliano Abad, manifestó la intención de adelantar ese acto partidario, pensando en un eventual desdoblamiento de las elecciones en 2027. Argumenta que la UCR tendría sólo tres meses para definir un rumbo político con una nueva conducción y, tras ello, definir las candidaturas en la provincia y en cada distrito.

Si las elecciones desdobladas fueran en mayo o junio, como planteó un intendente opositor, las PASO deberían celebrarse en marzo de 2027, por lo que el cierre de listas sería recién comenzado el año, un escenario caótico para todos los partidos. Por eso también hay sectores como el PRO y LLA que buscarán eliminar las primarias de manera definitiva. Consideran que se podría modificar la ley 5.109, que rige los plazos electorales, por el hecho de que esa norma incluye el cierre de alianzas, de partidos y los días que separan cada acto del proceso electoral. Esa ley fue modificada el año pasado por pedido de la Justicia, pero, como las PASO, ya volvió a estar vigente.

LLA DIP La Libertad Avanza quiere la Boleta Única y eliminar las PASO en Buenos Aires.

La mirada de LLA, el PRO y la UCR

Los intendentes consultados prefieren el desdoblamiento siempre y cuando se discutan los temas de la provincia. Algunos entienden que ese sistema "llegó para quedarse". Consideran que es lo más lógico, siempre y cuando se debata sobre el IOMA, el IPS, la seguridad, el sistema de salud, el estado de rutas, escuelas, entre otros puntos. Dicen que desenganchar los comicios no tendría sentido si de todos modos sólo se planteara un choque de modelos.

En LLA y el PRO creen que hay que fijar una modalidad y repetirla cada dos años, no modificarla según el contexto político que atraviese el gobernador de turno. Buscará dejar establecida una fecha y, si es desdoblada, que la campaña tenga agenda propia. En esa tribu dicen que si hay desdoblamiento, las PASO deben eliminarse sí o sí. También creen que no se sabrá nada sobre el tema hasta el año que viene o, de mínima, hasta finales de 2026.

La UCR gobierna 27 intendencias en Buenos Aires. En los comicios del año pasado, perdió en 17 de ellas, incluso con el desdoblamiento electoral. No obstante, entienden que tienen apellidos que pueden sostener sus gestiones, que probablemente queden relegados en una discusión nacional que el partido no protagonizará. Con todo, tendrá que buscar aliados en la Legislatura para modificar cualquier ley: tiene menos de diez representantes propios entre Diputados y el Senado.