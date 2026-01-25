Encuesta: Javier Milei ganaría cómodo un ballotage, aunque el 40% dice que no llega a fin de mes

Una encuesta de la consultora Trends reveló que Javier Milei ganaría por amplio margen si hoy enfrentara un ballotage, a pesar de que el 40% de las personas consultadas dice no llegar a fin de mes. La paradoja se da a poco menos de dos años de las elecciones, en el marco de un deterioro de la economía que pareciera no afectar sus aspiraciones de reelección.

El informe, realizado en base a 2.000 casos durante enero, advierte que la "economía" y los "salarios" son las principales preocupaciones ciudadanas. El 40% no llega a cubrir sus gastos básicos, el 32% llega "con dificultad", mientras que el 59% de los encuestados asegura haber disminuido su consumo respecto al año anterior.

No obstante, esa situación no se reflejaría de manera lineal en castigo electoral: el estudio proyecta un escenario de segunda vuelta para 2027 donde Milei obtendría el 49% de los votos, superando por 14 puntos al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien alcanzaría el 35%.

Milei Mercosur Javier Milei. La proyección de números para las elecciones 2027 En cuanto a la intención de voto general, La Libertad Avanza lidera con el 43%, frente a un peronismo que, sumando a Kicillof y a Cristina Kirchner, llega al 32%. La expresidenta, sin embargo, carga con una imagen negativa del 61%, cifra superada únicamente por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien cierra la tabla de popularidad con un 65% de rechazo.

A pesar de ello, el informe destaca que la "esperanza" sigue siendo el sentimiento predominante, con el 45%, frente al futuro, superando a la tristeza (16%) y el enojo (14%). Esta expectativa positiva se correlaciona con la imagen del Presidente, quien mantiene un 50% de valoración favorable, siendo el único dirigente nacional con saldo positivo en un contexto donde el 51% de la sociedad avala la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

