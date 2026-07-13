Elecciones en Marcos Juárez: Pedro Dellarossa va con sello propio y solo se inscribieron dos alianzas

Pedro Dellarossa no aceptó las condiciones de LLA y competirá por su cuenta en Marcos Juárez

Las elecciones en Marcos Juárez tuvieron su primera definición formal tras el cierre de la inscripción de alianzas dispuesto por la Junta Electoral de la ciudad del sudeste de Córdoba . Solo dos frentes quedaron oficializados para competir el 6 de septiembre , mientras que el exintendente Pedro Dellarossa confirmó que participará con un partido propio, cuyo nombre todavía no fue informado.

La noticia confirma que el ingeniero no aceptó la propuesta del alfil de Javier Milei y Karina Milei , Gabriel Bornoroni , quien proponía usar la marca La Libertad Avanza.

Los espacios registrados fueron Generación MJ y Marcos Juárez Despierta , ambos integrados por fuerzas que ya definieron a sus candidatos para la intendencia que hoy ocupa la macrista Sara Majorel , que no buscará su reelección.

El frente Generación MJ llevará como candidato a la intendencia al dirigente Germán Font , identificado con el espacio político del gobernador Martín Llaryora . La alianza quedó integrada por Vecinalismo Independiente y el Frente Federal de Acción Solidaria .

Font se desempeña como secretario de Coordinación y Desarrollo Productivo en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que dirige el schiarettista Sergio Busso.

El gobernador Llaryora apuesta por Germán Font en la elección de Marcos Juárez

La conformación del espacio despertó expectativas por la ausencia del Partido Justicialista, pese a que ambas fuerzas forman parte del armado político que respalda al Gobierno de Córdoba.

Como contó Letra P, Llaryora guardaba sus cartas ante la confirmación de que no contaba con un candidato bien valorado, pero sin una marca importante en las encuestas que daban mayor ventaja a Dellarossa o a la vecinalista Verónica Crescente. Todo hace suponer que el PJ de Córdoba no estará entre la oferta y que la meta sigue siendo la misma: municipalizar la disputa y que La Libertad Avanza no cante victoria.

Marcos Juárez Avanza, con un libertario al frente

Por su parte, Marcos Juárez Despierta postulará como candidato a Gerardo Pasquali. El frente se conformó con la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata.

El acuerdo se selló luego de que La Libertad Avanza, al mando del jefe de la bancada oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, no autorizara al empresario marcosjuarense a utilizar ese sello partidario para competir en la ciudad.

Gerardo Pasquali competirá en Marcos Juárez pero sin el sello de LLA

Como contó Letra P, Pasquali no se conformó con la decisión del jefe del espacio y aprovechó la atomización de la previa del cierre de la alianza para sumar al radicalismo descontento, que forma parte del actual gobierno de Majorel, pero que no aceptaba migrar el apoyo a Dellarossa, a quien todavía le reprochan su paso por el gabinete de Llaryora, primero como ministro de Producción; después, como integrante del directorio del Banco de Córdoba (Bancor).

Un massista flojo de papeles

Otro de los espacios que intentó inscribirse fue Abracemos Marcos Juárez, encabezado por Diego Heredia. La alianza buscó reunir al Frente Renovador y al Frente Grande, aunque no consiguió presentar toda la documentación requerida correspondiente a una de las fuerzas políticas y, por ese motivo, no logró quedar oficializado como alianza.

Diego Heredia, referente del Frente Renovador en Marcos Juárez

De todos modos, ese sector podrá competir en los comicios mediante un partido político durante la etapa de inscripción de las candidaturas, prevista para el 7 de agosto.

Pedro Dellarossa y los partidos que competirán con sello propio

En paralelo, la posibilidad de concretar una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en Marcos Juárez no prosperó. Según indicaron fuentes cercanas al exintendente Dellarossa, el dirigente competirá con un partido propio, sin integrar ninguno de los dos frentes registrados. Hasta el momento, la denominación de esa fuerza no fue oficializada.

Pedro Dellarossa, candidato a intendente de Marcos Juárez

Dellarossa negociaba con Bornoroni, pero las condiciones puestas sobre la mesa parecían irreconciliables. El estaciones quería el acuerdo con la condición de poner a jugar la marca libertaria y el ingeniero alejar de toda referencia nacional o provincial su campaña. El senador Luis Juez, y jefe del Frente Cívico, se había ofrecido como alternativa.

Fuentes libertarias aseguraban que, de no llegar a un acuerdo con Dellarossa, no estaba contemplado jugar en la elección, tal como hicieron en Río Cuarto, la última elección municipal separada de 2024.

Los nombres que competirán con sello propio

El escenario electoral también confirmó las postulaciones de Verónica Crescente, por Unión Vecinal Marcos Juárez; Ana Claudia Elzaurdia, por UNO (Una Nueva Oportunidad); Carlos Escobar, por el Partido Libertario; y Jorge Bolcatto, por Encuentro Vecinal Córdoba. Todos participarán con sus respectivas fuerzas, sin integrar las alianzas inscriptas ante la Junta Electoral Municipal.

Con la etapa de inscripción de frentes concluida, el proceso electoral ingresó en la fase de oficialización de candidaturas, instancia que terminará de configurar la oferta con la que los vecinos de Marcos Juárez elegirán a las próximas autoridades municipales el 6 de septiembre.