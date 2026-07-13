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La Justicia paraguaya condenó a Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando

El exsenador peronista de Entre Ríos y su exsecretaria fueron hallados culpables por intentar ingresar al país con más de U$S 200.000 sin declarar.

Por Letra P | Periodismo Político
Eduardo Kueider.

Eduardo Kueider.

La Justicia de Paraguay condenó este lunes al exsenador Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando, al encontrarlo culpable de intentar ingresar al país con U$S 200.000 sin declarar. Asimismo, el Tribunal condenó a Iara Guinsel, exsecretaria y pareja del exlegislador, a un año y diez meses de prisión, también de ejecución condicional.

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El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris, que consideró acreditado que ambos intentaron cruzar la frontera con dinero en efectivo por encima del límite permitido sin cumplir con la declaración aduanera obligatoria.

Durante la lectura de la sentencia, los magistrados sostuvieron que el dinero constituye "mercadería" a los efectos de la legislación aduanera paraguaya, criterio que la defensa rechazó durante todo el proceso. Según el tribunal, Kueider y Guinsel fueron sometidos a un control aleatorio y, al ser consultados sobre si transportaban divisas y si las habían declarado, no respondieron.

La Fiscalía, representada por Ysrael Villalba, había solicitado una pena de dos años y dos meses de prisión para ambos, apenas por debajo del máximo previsto para el delito de tentativa de contrabando.

La defensa insistió con la absolución de Edgardo Kueider

Los abogados defensores sostuvieron que el efectivo no puede ser considerado mercadería y cuestionaron la interpretación de la Fiscalía, al entender que el caso debió encuadrarse bajo otra normativa.

En sus últimas palabras antes de que el tribunal pasara a deliberar, Kueider reiteró su inocencia, denunció una persecución política y afirmó que el procedimiento aduanero fue irregular. También sostuvo que nunca tuvo intención de cometer un ilícito y pidió una sentencia absolutoria para él y Guinsel.

Las causas que siguen abiertas

El exsenador fue detenido el 4 de diciembre de 2024 en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, cuando las autoridades encontraron en el vehículo en el que viajaba U$S 211.102, $646.000 y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

Además de esta causa, Kueider enfrenta en Paraguay una investigación por presunto lavado de activos vinculada a operaciones inmobiliarias.

En Argentina, la jueza Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición para que responda por una causa por presunto lavado de activos. El pedido ya fue autorizado por la Justicia paraguaya, aunque el traslado solo podrá concretarse una vez que la condena quede firme y concluyan los trámites judiciales pendientes. También continúa abierta una investigación en la Justicia de Entre Ríos, cuya competencia todavía debe resolver la Corte Suprema.

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