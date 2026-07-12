Sufre Javier Milei: grieta oficialista mata reforma electoral

La renuncia de Manuel Adorni no bastó para ordenar la mesa política del Gobierno y quedó en suspenso la reforma electoral, el proyecto de ley que Javier Milei necesita sancionar en el Congreso para facilitar su reelección. Los aliados se fueron desmarcando y la discusión podría estirarse hasta el año que viene.

Las tensiones giran en torno a la intención del Gobierno de borrar las PASO del calendario de votación. El PRO y la UCR rechazaron la propuesta, temerosos de quedar rehenes de la lapicera de Karina Milei , ante una eventual alianza con La Libertad Avanza. Pidieron que los comicios internos de cada fuerza política sean optativos y continúen organizados por el Presidente de turno.

Los partidos provinciales no quieren primarias y exigen no incorporar en la boleta única de papel el casillero para votar lista completa. Proponen suspender las primarias y que la BUP sea como el año pasado. Nadie los escucha.

En mayo, mientras los flashes apuntaban al exjefe de Gabinete , los líderes del oficialismo comenzaron a negociar alternativas con los aliados. Patricia Bullrich diseñó con algunos gobernadores radicales el bosquejo de un sistema de adhesiones legislativas, que en la jerga legislativa se equipara a las antiguas colectoras.

En ese entonces, la presidenta del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado lo planteó en la mesa política que se reúne en la Casa Rosada. La idea fue aceptada y empezaron las conversaciones por la letra chica. Las charlas se aceleraron tras la renuncia de Adorni y no prosperaron, porque las desinteligencias en el oficialismo volvieron a complicar todo. El panorama es complejo. Las nuevas reglas de juego para las elecciones se conocerán al límite de los plazos legales.

Javier Milei no ordenó a su tropa

“El problema lo generó Alfredo Cornejo”, señalaron durante la semana pasada, casi a coro, los legisladores libertarios que responden a Karina. El gobernador radical de Mendoza estudia martingalas electorales para evitar que sea gobernador el diputado libertario Luis Petri, su excorreligionario que se posiciona para sustituirlo.

Cornejo inició negociaciones con Bullrich y sus colegas Leandro Zdero (Chaco) y Juan Manuel Valdez (Corrientes). Ofrecían aportar los diez votos de la UCR en el Senado, decisivos para iniciar cualquier debate. Pronto se supo que el mendocino no decía toda la verdad. Hay tres miembros de la bancada sin gobernador que pusieron el grito en el cielo: Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa).

Otra caso fue el de la dupla de santafesinos de Santa Fe, Carolina Losada y Eduardo Gallaretto. Protegen las primarias locales, aunque su gobernador, Maximiliano Pullaro, negocia la paz con Milei. La reelección de Losada podría ser parte de ese acuerdo. Es por eso que su proyecto para poner penas más duras a las denuncias falsas se tratará en agosto.

Diego Santilli y Maximiliano Pullaro, foto y trabajo concreto, como le gusta al gobernador.

En este desorden, la irrupción de Santilli movió el tablero. El jefe de Gabinete cosechó opiniones en contra de las adhesiones. En el PRO y los partidos provinciales advirtieron que su eficacia no está comprobada, porque las listas adyacentes podrían ser ignoradas y quedar fuera del reparto de votos.

Además, al jefe de Gabinete le empezó a preocupar que el peronismo use las colectoras modernas para resolver su interna, en caso de tener a Axel Kicillof como candidato único. Podría permitirle a los líderes provinciales mover sus recursos para llevarle votos, sin levantar demasiado el perfil.

Patricia Bullrich pateó el tablero

Estas discusiones dejaron la negociación en punto muerto. Los partidos provinciales piden repetir el modelo 2025: suspender las PASO y dejar el debate de fondo para otro momento.

El senador Carlos Espínola (Provincias Unidas) lo planteó en charlas informales que hubo en la cámara alta. Supo que Pullaro está dispuesto a colaborar, si acuerda la unidad local y nacional con Milei.

El resto de las fuerzas locales que apoyan al Gobierno en el Congreso (Salta, Misiones y Neuquén) se alinearán en esta salida sin problemas. Molesto por el desorden, Cornejo anunció que no avalaría la eliminación de las primarias, aunque nada dijo de las colectoras. Las charlas quedaron en stand by.

La interna de Gobierno volvió. Bullrich, una vez más, se puso furiosa por lo que -consideró- una intromisión poco feliz en las gestiones que llevaba con pinzas. Como acostumbra cada vez que pierde el protagonismo, la senadora rompió todo, con la esperanza reunir las partes a su favor.

Fue a la mesa política a decir que no estaban los votos para avanzar en cambios electorales y, ante los medios, sostuvo que las adhesiones “deforman” el sistema electoral. O sea, lo que había estado negociando ella misma, ya no sirve. Ningún radical la desmintió. La exministra de Seguridad tampoco avaló la suspensión de las PASO, una vía alternativa que difícilmente rechacen en la Casa Rosada si es la única manera de abrir las urnas una sola vez.

Votar una vez

Para Milei, cualquier alternativa que le permita eliminar las primarias del calendario electoral es bienvenida. Su pronóstico es que el país tendrá 18 meses de crecimiento sostenido y llegará a octubre con chances de una victoria clara. Una votación en agosto puede alterar los planes.

Karina Milei aceptó que, para ayudar a la reelección de su hermano, sus súbditos de cada provincia deben abandonar sus pretensiones de desplazar a gobernadores aliados. Diego Santilli y Adrián Ravier comparten un desafío: serán de los pocos funcionarios con autorización para competir en comicios locales. El flamante jefe de Gabinete tiene licencia para disputar Buenos Aires; y el vocero, La Pampa.

UNA SEMANA MÁS CAMBIANDO LA ARGENTINA



Las reservas del Banco Central superaron los USD 49.536 millones, el nivel más alto en siete años. El riesgo país tocó su mínimo en ocho años, cerca de perforar los 400 puntos, abaratando el crédito para empresas y familias.



Caputo,… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 10, 2026

Los gobernadores de la UCR y de partidos provinciales podrían tener la cancha despejada para lograr su reelección o imponer sucesores, aunque, para eso, deben ayudar a tener itinerario electoral que facilite al Presidente permanecer en la Casa Rosada hasta 2031.

Sobre fines de año se conocerán las fechas de los comicios de cada provincia y se empezarán a conocer quiénes se asoman a competir por La Libertad Avanza. Los Menem (Martín y Lule) preparan el plan canje en las provincias. El titular de Diputados lo dijo en la última reunión de bloque. Ante sus pares, retó al santacruceño Jairo Guzmán por cuestionar en la sesión a su gobernador, Claudio Vidal. Hubo quejas de otros colegas, que para esta época esperaban tener licencia para correr sus distritos. Quizá nunca la tengan.

Discusión postergada

En este panorama, el debate de la reforma electoral quedó para agosto, con la esperanza de tener debates con algún contenido claro en septiembre. Si nada avanza, Santilli hará un intento de acordar una letra chica en noviembre y, de lo contrario, habrá una definición una a todo o nada en febrero.

Es en ese momento cuando la suspensión de las PASO puede aparecer como última alternativa. Por si acaso, Sergio Massa avisó que esta vez sus diputados no ayudarán, como ocurrió en 2025. Su argumento es que, si no hay internas abiertas, la Cámara Nacional Electoral pidió una ley para definir cómo hará cada fuerza política para definir sus candidatos.

Los otros gobernadores peronistas tampoco responden. El partido, antes que definir un sistema electoral, debe tener clara una estrategia para competir en las elecciones presidenciales que aún no definió.

El kirchnerismo sigue sin aceptar a Kicillof. Massa sueña con un retorno a la competencia electoral, con encuestas que le asignan una imagen de rechazo menor. El resto de los líderes locales del PJ se mantienen al margen de las proyecciones sobre el futuro. Tampoco son tantos. Los senadores y exgobernadores Jorge Capitanich (Chaco) y Sergio Uñac son los únicos que levantan la cabeza, aunque sus voces no penetran ni siquiera en el bloque que integran.

El shutdown como amenaza

Con aliados dispersos y la oposición desordenada, Milei sigue. Necesita que el proyecto de presupuesto 2027, que enviará el 15 de septiembre, sea sancionado para diciembre para mantener la paz financiera y por eso inventó, con su equipo económico, la amenaza del shutdown estadounidense.

Su propuesta no es otra cosa que una advertencia: si el Congreso no sanciona la ley tal como él quiere, cerrará todas las oficinas públicas. En la oposición no lo tomaron en serio y hasta hubo quienes vieron en la narrativa presidencial una oportunidad de fijar reglas para evitar la discrecionalidad presupuestaria de futuros presidentes.

La agenda legislativa tendrá una última parada antes del receso invernal el jueves en el Senado, aunque hay quienes temen que, si algunos legisladores no consiguen pasaje para volver del mundial de Fútbol de Estados Unidos, el recinto podría seguir cerrado.

Si abre, será sancionada la ley hojarascas, un proyecto para derogar legislaciones viejas, que para la oposición dura tiene trampas, que pueden permitir la importación masiva de medicamentos y la privatización de ARSAT.

Parada en el Senado

El proyecto es de Federico Sturzenegger, quien también espera que la cámara alta apruebe el proyecto para garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada, con el capítulo que habilita la venta de tierras a extranjeros, que ya se corrigió 13 veces.

La última polémica fue por el juez laboral Víctor Pesino, quien cumple 75 años el 27 de julio y Milei quiere que siga cinco más, como reconocimiento por haber intervenido la UOM y garantizar la reforma laboral.

GREMIALES



La #Justicia anuló la elección nacional de la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el gremio por seis meseshttps://t.co/r4CDdNLPIq — LETRA P (@Letra_P) May 22, 2026

Será parte de la tanda de pliegos judiciales que llegarán al recinto y le permitirían a Milei haber nombrado más jueves que Alberto Fernandez. Pronto podrá superar a Mauricio Macri.

Pesino se puso nervioso por la falta de actividad legislativa y presentó un amparo para que no lo desalojen cuando llegue al límite de edad. Quiere seguir en su oficina.

Otro plato fuerte de la sesión serán los pliegos diplomáticos, congelados hace meses porque la UCR se resiste a aprobar ascensos de personal con pasado en el PJ. Al canciller Pablo Quirno no le preocupan esas cosas.