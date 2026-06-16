Marcos Juárez: Verónica Crescente resiste los cantos de sirena y apuesta a devolverle el poder a Unión Vecinal

Verónica Crescente lleva cuatro años dedicada a reconstruir la Unión Vecinal con el objetivo de recuperar la intendencia de Marcos Juárez , que el partido perdió en 2014. Mientras los principales espacios negociaban alianzas, la dirigente avanzó con una estrategia propia basada en la recuperación de la estructura partidaria y la incorporación de nuevos referentes.

Tras la derrota sufrida en 2022, pese al patrocinio del entonces gobernador Juan Schiaretti , Crescente regresó al espacio donde inició su trayectoria política y comenzó un proceso de reorganización que la posicionó como la principal figura de la fuerza para la próxima contienda municipal.

Desde hace casi dos años impulsó reuniones con vecinos, militantes y jóvenes interesados en participar de la construcción de una nueva plataforma de gobierno. En los próximos días, la agrupación tiene previsto presentar formalmente al equipo que la acompañaría en la campaña electoral.

Uno de los gestos más representativos de esa reconstrucción fue la recuperación del local partidario. El inmueble fue reacondicionado para volver a funcionar como sede política y su reapertura coincidió con un homenaje al exintendente Henry Dellarossa , cuyo nombre identificó históricamente al espacio.

El crecimiento político de Verónica Crescente no pasó inadvertido para otras fuerzas. A medida que avanzó el armado electoral, distintos sectores intentaron acercarla a sus proyectos.

Como informó Letra P, La Libertad Avanza la considera una de las figuras con mayor potencial para fortalecer su propuesta local. El referente libertario Gerardo Pasquali llegó a definirla como “la mejor secretaria de Gobierno que tuvo la Municipalidad”.

Dentro del esquema libertario, varios dirigentes apostaron por una candidatura con experiencia de gestión y conocimiento territorial. En ese contexto, Crescente apareció como una dirigente capaz de aportar volumen político y competitividad electoral.

Veronica_Crescente_UnionVecinal La dirigente del vecinalismo de Marcos Juárez fortalece el partido y va por la intendencia

El peronismo cordobés tampoco abandonó la posibilidad de recuperarla para sus filas. La referente había sido candidata de ese espacio en 2022 y mantenía vínculos con sectores que valoraban su desempeño electoral. Al mismo tiempo, en el PRO, conducido por el exintendente Pedro Dellarossa, también circularon versiones sobre una eventual reincorporación.

Sin embargo, la licenciada en Nutrición sostuvo una mirada diferente. La dirigente insistió en que el proyecto vecinalista debía priorizar los intereses de los habitantes de la ciudad y evitar que la discusión local quedara condicionada por debates nacionales.

La crisis interna en la Unión Vecinal

El proceso de reconstrucción también enfrentó dificultades. Semanas atrás, el ex presidente de Unión Vecinal, Santiago Lambertucci, presentó su renuncia y generó repercusiones dentro del partido.

“No se puede construir identidad ni futuro partidario en un espacio donde falta el diálogo, prima la soberbia y no se valora la militancia”, expresó el exconcejal al explicar su decisión.

Santiago Lambertucci UV.jpeg Santiago Lambertucci dejó la Unión Vecinal de Marcos Juárez

Lambertucci también cuestionó “la ausencia de discusiones internas de la actual conducción” y sostuvo que “si las determinaciones de la UV siguen bajo el control cerrado de los mismos dos o tres nombres de siempre, prefiero dar un paso al costado”.

A pesar de la polémica, Crescente y su entorno evitaron responder públicamente para impedir que el conflicto adquiriera mayor dimensión política. El exdirigente vecinalista quedó desde entonces más cerca de sectores vinculados al peronismo provincial.

La experiencia de gestión como principal activo

La trayectoria de Crescente constituyó uno de los pilares de su candidatura. A los 22 años ingresó a la Municipalidad de Marcos Juárez para desempeñarse en el área de Bromatología durante la emergencia sanitaria provocada por la amenaza del cólera.

Décadas después ocupó un rol central en la gestión de la pandemia de COVID-19, donde coordinó equipos integrados por profesionales de la salud y personal municipal.

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Dellarossa, con rol secundario



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La dirigente fue además una pieza importante en las dos administraciones encabezadas por Pedro Dellarossa. No obstante, la relación política se deterioró cuando el entonces intendente eligió a Sara Majorel como candidata para sucederlo en 2022.

Esa decisión marcó un punto de quiebre. Crescente abandonó el municipio y compitió por la intendencia mediante una alianza entre Unión Vecinal y el peronismo cordobés. Aunque no logró imponerse en aquella elección, el resultado fortaleció su decisión de recuperar el protagonismo histórico de la fuerza local.

El desafío de devolver a Unión Vecinal al gobierno local

Unión Vecinal de Marcos Juárez ocupó durante décadas un lugar central en la política de la ciudad. La fuerza gobernó desde el retorno de la democracia en 1983, con Henry Dellarossa como principal referente, hasta 1995.

El partido volvió al poder en 1998 y mantuvo la conducción municipal hasta 2014, cuando una alianza entre el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) logró desplazarlo de la intendencia.

Doce años después de aquella derrota, el vecinalismo encaró un nuevo proceso electoral con la convicción de recuperar el gobierno municipal. Con una estructura renovada y una candidata de amplia trayectoria, el espacio apostó a volver a disputar el poder en Marcos Juárez.