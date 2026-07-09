Elecciones en Marcos Juárez: la crisis de Metalfor se mete en la campaña en pleno cierre de alianzas

Marcos Juárez en alerta por el impacto de la crisis de Metalfor en el empleo de la región

La caída de un gigante de los fierros para el campo como la fábrica de pulverizadoras Metalfor amenaza con convertirse en el primer cisne negro de la campaña municipal de Marcos Juárez y de afectar el curso de los acuerdos políticos.

Como contó Letra P , entre el lunes 13 de julio y el 7 de agosto, las fuerzas políticas deberán definir su política de alianzas y candidaturas en un bastión que banca el modelo de Javier Milei a nivel nacional, pero con fuerte componente localista a la hora de elegir a sus autoridades directas.

Por estas horas, la pregunta que atraviesa al sistema político es si la agenda de prioridades vecinales no terminará cruzada por una agenda de la coyuntura grande como el manejo de la economía y el impacto sobre el empleo.

En menos de una semana, el directorio de la compañía radicada en el sudeste de Córdoba comunicó que abrió un proceso preventivo de crisis y el despido de 35 trabajadores de la planta de Noetinger .

La situación se vivió de manera traumática. Este martes el personal se había retirado a sus hogares para ver el partido entre Argentina y Egipto, previa autorización del departamento de recursos humanos. En el medio, recibieron mensajes por WhatsApp de la empresa que los invitaba a buscar sus telegramas de despido al correo. No pudieron ingresar nuevamente a la planta, que quedó rodeada por la protesta de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y empleados.

Empleados y delegados de Metalfor protestan en las inmediaciones de la planta de Noetinger Red Panorama Marcos Juárez

La versión surgida de los círculos productivos de la pampa gringa es que correrían la misma suerte una tanda similar de empleados de la planta radicada en Marcos Juárez. Pese a que no hay confirmación oficial, los nombres anotados para suceder a la macrista Sara Majorel saben que el “caso Metalfor” se meterá más temprano que tarde en la campaña municipal.

¿Malos empresarios o mala política económica?

Letra P pudo reconstruir con diversas fuentes una explicación dominante sobre la situación que atraviesa la compañía perteneciente al Grupo Bertotto Boglione. Ante la consulta sobre si obedece al modelo de Milei o a la responsabilidad empresarial, la opinión que domina en el Círculo Rojo marcosjuarense apunta a lo segundo. “Desmanejos” y “malas decisiones” resumen la sensación que domina el conflicto.

Pese a esto, en distintas fuerzas políticas no dudan que tendrán que estar preparados para dar respuestas a un malestar creciente, precisamente, porque afecta el entramado productivo de la zona.

Por caso, la candidata de la Unión Vecinal, Verónica Crescente, va a incluir en su agenda de propuestas un plan de contingencia y fomento a la creación de emprendimientos para las familias afectadas.

EXCLUSIVO A una semana del cierre de alianzas en Marcos Juárez, una encuesta aporta datos a la discusión que atraviesa a Córdoba



¿Qué le conviene a Dellarossa? El sondeo lo muestra mejor posicionado si compite bajo la marca de LLA



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@YaniPassero pic.twitter.com/KE8lvh2Spi — LETRA P (@Letra_P) July 7, 2026

En La Libertad Avanza, como ocurrió con el cierre de la clínica privada que dejó a 5.500 adutos mayores que se atendían en el PAMI sin prestaciones, se aferran al mismo argumento: no es la economía de Milei, sino que son malas decisiones empresarias.

Con todo, es imposible negar que las fuerzas en competencia no utilizarán el escenario para atraer agua hacia su molino. En el caso del conflicto sanitario de hace dos meses, el gobierno de Martín Llaryora se paró en la vereda de enfrente y reforzó la capacidad de atención en el Hospital Regional Abel Ayerza.

El impacto en la rosca del sudeste de Córdoba

Por el momento, la responsabilidad de la dirección de Metalfor domina como explicación central del conflicto, pero si la crisis y los despidos se masifican y alcanzan a vecinos de Marcos Juárez las fuerzas en competencia dan por hecho que la agenda de campaña girará hacia ese punto y que la situación de un privado se mezclará con la responsabilidad de Milei y sus decisiones económicas, que afectan el entramado industrial y que impactan en el empleo.

Estellunes 13 de julio vencerá el plazo para la inscripción de alianzas. La crisis de la fábrica de fierros para el campo y el impacto en el electorado es un factor determinante. En especial, entre las fuerzas que miran el juego de LLA a cargo del jefe del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni.

Pedro Dellarossa, candidato a intendente de Marcos Juárez

Como contó Letra P, los dos candidatos más competitivos quieren mantener lejos a la tropa violeta o, al menos, no quedar pegados en términos directos a La Libertad Avanza. El exintendente Pedro Dellarossa apuesta a competir con el sello del PRO, pero Bornoroni presiona para estampar su marca en la boleta. Todavía no hay una decisión oficial, pese a que el estacionero le bajó el pulgar a su candidato Gerardo Pasquali como gesto de voluntad acuerdista.

El exmacrista confía en su llegada territorial, pero sabe que su competidora y exfuncionaria está fuerte. Bornoroni también intentó arrimar a Crescente, pero la dirigente -por ahora- se mantiene firme y quiere su revancha municipal con la Unión Vecinal, partido que gobernó la ciudad desde la recuperación de la democracia hasta 2014.

Metalfor y la nueva agenda de campaña que parece imponerse atravesará la rosca que tendrá su primera parada este lunes, cuando la Junta Electoral anote los frentes que se medirán el 6 de septiembre.