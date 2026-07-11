Por qué Marcos Juárez tiene elecciones en años pares y se convirtió en el laboratorio político de Córdoba

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Elecciones en Marcos Juárez en 2022: el laboratorio político de Córdoba y la foto con Macri

Las elecciones en Marcos Juárez vuelven a captar la atención de la política por dos razones conectadas: son la única compulsa ejecutiva del año en Córdoba y funcionan como un anticipo de los escenarios y alquimias electorales rumbo a 2027. Ese rasgo responde a una decisión incorporada hace más de tres décadas en la Carta Orgánica local.

A comienzos de la década del '90, los convencionales constituyentes de la ciudad ubicada al sudeste provincial sancionaron una serie de normas que modificaron el calendario electoral. Entre ellas, establecieron que los comicios municipales debían realizarse antes que las elecciones provinciales y nacionales.

Esa definición otorgó a Marcos Juárez una característica singular dentro de Córdoba . Desde la promulgación de la Carta Orgánica , el desdoblamiento electoral permitió que cada turno electoral local adquiriera una relevancia política que trascendió los límites del departamento.

El artículo 175 de la Carta Orgánica dispuso que las elecciones municipales ordinarias debían celebrarse, como mínimo, 60 días antes del vencimiento del mandato vigente y, además, siempre con una diferencia no inferior a 90 días respecto de las elecciones provinciales o nacionales. El desdoblamiento, por lo tanto, responde a un mandato institucional y no a una decisión circunstancial.

La iniciativa fue impulsada durante la gestión del entonces intendente Henry Dellarossa , padre de Pedro Dellarossa, candidato para las elecciones del 6 de septiembre próximo. El también padre de la reforma gobernó la ciudad desde la restauración de la democracia, en 1983, al frente de la Unión Vecinal , un espacio político integrado por dirigentes locales que mantenía vínculos tanto con el radicalismo como con el peronismo, aunque sin formar parte de esas estructuras.

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En cada elección municipal, referentes nacionales y provinciales desembarcaban en la ciudad para respaldar a los candidatos de los partidos tradicionales. Mientras la Unión Vecinal lograba imponerse en el plano local, sus listas no conseguían trasladar ese desempeño a las categorías de presidente y gobernador.

La Unión Vecinal administró el municipio entre 1983 y 1995. Ese año, tras la salida de Henry Dellarossa, el radical Roberto Pérez Moratta obtuvo el triunfo y llevó a uno de los partidos tradicionales al Gobierno local.

De la experiencia vecinal al nacimiento de Cambiemos

La gestión de Roberto Pérez Moratta no llegó al final del mandato. La convocatoria anticipada a elecciones abrió el camino para el regreso de Henry Dellarossa, ya bajo un escenario político distinto. El desdoblamiento evitó que la campaña municipal quedara condicionada por las candidaturas nacionales y permitió concentrar el debate en la agenda local.

Más tarde asumió Eduardo Avalle, fundador de la Unión Vecinal y uno de los principales funcionarios durante los últimos años de la administración de Dellarossa.

Mauricio Macri y Pedro Dellarossa de campaña en Marcos Juárez

Dos décadas después, Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, identificó el potencial político de Marcos Juárez. En 2014 apostó por una alianza con Pedro Dellarossa para disputar la intendencia y convertir ese triunfo en la primera experiencia exitosa de un proyecto con proyección nacional.

La victoria de Cambiemos, integrada por el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), representó el primer triunfo de esa coalición fuera de la provincia de Buenos Aires y fortaleció la estrategia que, un año después, llevó a Macri a la Presidencia.

Decisiones que se toman a varios kilómetros de distancia

Mientras transcurrieron los últimos días para la inscripción de alianzas con vistas a las elecciones de septiembre, las principales negociaciones políticas se desarrollan lejos de los barrios donde se instalarán las urnas.

Los dirigentes provinciales buscan definir sellos, candidaturas y estrategias con la expectativa de que Marcos Juárez vuelva a convertirse en el primer termómetro político del camino hacia 2027.

Gabriel Bornoroni, Luis Juez y otras referencias de La Libertad Avanza con la intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel

Hace una década fue Macri, ahora es el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, quien busca adjudicarse el único triunfo en la antesala de su campaña como candidato a gobernador.

Como contó Letra P, quiere hacerlo de la mano de Dellarossa, un dirigente que asoma como el favorito de este turno electoral pero que construyó lazos con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien le dio protagonismo en su gabinete hasta que decidió volver a jugar a la política del pago chico.

En esta zona gris se dirime la única elección del año. Una disputa que, es muy probable, que quede muy alejada del objetivo de sus convencionales de mantenerla ajustada al debate municipalista y al resguardo de la rosca grande de la política provincial y nacional.