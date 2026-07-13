Santa Fe tiene 1300 personas en situación de calle: qué municipios sufren la crisis social y el muteo nacional

El gobierno de Santa Fe y los municipios más grandes de la provincia, en particular Rosario, despliegan operativos de asistencia a más de 1.300 personas que padecen el crudo invierno 2026 en situación de calle, según el primer relevamiento nacional que difundió este mismo año el ministerio de Capital Humano de la administración de Javier Milei .

Fueron exactamente 1.328 las personas en situación de calle relevadas en la provincia de Santa Fe: 939 en Rosario, 323 en la ciudad capital y 26 en Rafaela . Esos números fueron cargados por los propios municipios en la estadística nacional y ubican segunda en el ranking nacional a la bota, sólo detrás de la ciudad de Buenos Aires.

Más allá de los cuestionamientos que recibió el conteo de parte de organizaciones sociales, surgió de allí una caracterización oficial de la problemática. Por ejemplo, del relevamiento surge que la abrumadora mayoría, un 83%, son varones . También indica que el 92% de esa población tiene más de 18 años .

Además, el muestreo revela que “un 52% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto, el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos”.

Asimismo, los resultados de la encuesta determinan que el 32% de las personas relevadas lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee DNI.

Santa Fe, Rosario y la intemperie

En este contexto, y en medio de la ola de frío polar que se hizo sentir también en Santa Fe, el gobierno provincial “fortaleció durante el fin de semana” pasado “el Operativo de Emergencia Climática junto con la Municipalidad de Rosario, Protección Civil, Bomberos Voluntarios y organizaciones sociales”, en un dispositivo que incluyó “la distribución de 800 viandas calientes, abrigo, kits de invierno y la ampliación de la red de contención para personas en situación de vulnerabilidad”.

Más allá de las temperaturas extremas, el incremento de personas en situación de calle inevitablemente tensiona la asistencia. Al presentar en mayo el Operativo Invierno, el intendente rosarino Pablo Javkin advirtió que las intervenciones sobre gente que vive a la intemperie pasaron de 5.516 a 11.134 en tres años, un aumento que ronda el 40%.

“Tenemos un incremento de las personas en situación de calle y eso nos ocupó durante todo el verano. Hemos notado que ese incremento se ha agravado y entonces tenemos toda la atención puesta para que en el invierno, habiendo más gente en situación de calle, no tengamos situaciones más graves y vinculadas con la salud”, sostuvo el jefe municipal.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, identificó en ese universo a gente “que no tiene para pagar más el alquiler, adultos mayores a los que no les alcanza para vivir y también situaciones que tienen que ver con muchos problemas de salud mental, problemas de adicciones”.

¿Y la Nación?

El relevamiento nacional se realizó en el marco del régimen de protección integral para personas en situación de calle y familias sin techo, previsto en una ley cuyo autor fue el entonces diputado Federico Fagioli, ligado a Juan Grabois.

La reglamentación de esa normativa sufrió una modificación hace un año. El Presidente decretó que “la actuación del nivel nacional encuentra su razón de ser cuando el nivel de gobierno local -por causas objetivas y fundadas- no pueda cumplir de manera plena y eficaz con las responsabilidades que le son propias”.

En el mismo sentido, el decisorio de Milei dispone que su gobierno brindará “su oportuno auxilio a las distintas jurisdicciones cuando estas no contaren con los recursos técnicos, humanos o económicos suficientes para afrontar adecuadamente la problemática de las personas en situación de calle”.

Dicho de otro modo: la Casa Rosada delegó en su totalidad a las provincias la responsabilidad de asistencia –y su correspondiente financiamiento- a personas en situación de calle, tal como ocurre con las ayudas alimentarias o con los medicamentos gratuitos del Plan Remediar, por poner sólo dos ejemplos.