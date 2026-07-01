Marcos Juárez: el massismo juega con candidato propio y el peronismo irá dividido a las urnas

El empresario Diego Heredia logró la venia del Frente Renovador de Sergio Massa para competir en las elecciones municipales de Marcos Juárez del 6 de septiembre. Luego de volver con el ok de Buenos Aires , el dirigente local apuesta a consolidar una propuesta propia dentro del peronismo de la ciudad del este de Córdoba .

El plazo para el cierre de alianzas, previsto para el 8 de julio, comenzó a acelerar las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas del distrito y eleva la tensión en la previa de los comicios. Los acuerdos que semanas atrás avanzaban de manera reservada pasaron a ocupar el centro de la agenda política local.

El entorno del principal referente del massismo en la ciudad aseguraron a Letra P que consiguieron el respaldo del líder del espacio. Pese a especulaciones que marcaron la previa, y que apuntaban a que el massismo les pisaría el sello, se confirmó su candidatura en una alianza entre el Frente Renovador y el Frente Grande .

Semanas atrás, Heredia mantuvo una reunión en Tigre , uno de los principales bastiones políticos de Massa, donde las partes analizaron el escenario electoral de la ciudad cordobesa, signada por su clásico antiperonismo.

Durante el encuentro, el empresario marcosjuarense y parte de su equipo transmitieron la decisión de competir en las elecciones municipales más allá del esquema definitivo de alianzas. La determinación se apoyó en el trabajo territorial desarrollado durante los últimos meses y en la evaluación positiva sobre sus posibilidades electorales.

heredia massa marcos juárez.jfif Sergio Massa observa con atención lo que ocurra en Marcos Juárez

Las conversaciones posteriores entre referentes cercanos al exministro y el espacio local terminaron de definir los términos del acuerdo político y permitieron sellar el respaldo que buscaba el dirigente marcosjuarense.

Para el massismo, el desembarco en la contienda municipal representa una apuesta estratégica, ya que el espacio nunca había participado de manera directa en una elección local de estas características. Desde hace un tiempo, el objetivo fue regularizar la presencia del FR en la provincia, con dirigentes propios, sin entrar el tensión con el gobernador Martín Llaryora.

“Mi idea es ir esta vez por el premio mayor, no me conformo con una banca en el Concejo Deliberante”, había señalado Heredia al inicio de su campaña.

El peronismo no logró unificar candidaturas

El dirigente local se había mostrado cercano a la diputada Natalia de la Sota, aunque finalmente no recibió el respaldo electoral de la referente cordobesa para esta elección municipal.

Fuentes cercanas a la legisladora indicaron a Letra P que el espacio no participará activamente de la disputa electoral en Marcos Juárez y que mantendrá una posición de prescindencia frente a las distintas alternativas del peronismo local.

La intención inicial del sector vinculado a De la Sota consistía en construir una candidatura única que reuniera a todas las expresiones justicialistas de la ciudad. Sin embargo, la propuesta no consiguió adhesiones suficientes y la posibilidad de unificar al espacio quedó descartada.

La estrategia electoral frente a la oposición local

En el escenario electoral aparecen nombres como Pedro Dellarossa, Verónica Crescente y dirigentes libertarios como Gerardo Pasquali y Juan Carlos Escobar, todos vinculados a sectores políticos cercanos al macrismo, al liberalismo o al cordobesismo. El gobernador mueve a un funcionario, Germán Font, sin confirmación oficial. Hasta ahora, el PJ dejó trascender que a Llaryora lo único que le interesa es que no gane La Libertad Avanza.

El entorno de Heredia consideró que la presencia de varias candidaturas orientadas hacia un electorado similar podría favorecer la dispersión del voto opositor y abrir una oportunidad para una propuesta peronista diferenciada.

“La intención nuestra es clara, que los sectores populares tengan una representación acorde a las circunstancias”, sostuvo el candidato al explicar el perfil que buscará imprimirle a su campaña rumbo a las elecciones municipales.

La jugada no deja ser una buena noticia para el cordobesismo que necesita despegarse de expresiones asociadas con el peronismo kirchnerista. Una lista massista les resuelve un problema.