Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
Elecciones 2026

Elecciones en Marcos Juárez: este es el cronograma de la única disputa municipal del año en Córdoba

El cierre de alianzas será este lunes 13, tras la prórroga por los feriados. El 7 de agosto llega el turno de anotar las listas. Se vota el 6 de septiembre.

Por Letra P | Periodismo Político
El cronograma electoral de Marcos Juárez tiene su primera parada el 13 de julio con la inscripción de las alianzas

El cronograma electoral de Marcos Juárez tiene su primera parada el 13 de julio con la inscripción de las alianzas

La ciudad de Marcos Juárez comenzará a transitar formalmente el camino hacia las elecciones municipales del 6 de septiembre, la única cita electoral que mira toda la política de Córdoba aunque su potencial impacto en el tablero provincial de 2027 es incierto.

Notas Relacionadas
Gerardo Pasquali, empresario de Marcos Juárez
ELECCIONES 2026 | CÓRDOBA

Marcos Juárez: Bornoroni no tendrá candidato, pero Pasquali lo desafía y juega con radicales y democrátas

Por 
Letra P | Mariano Paoloni
Mariano Paoloni

El cronograma que oficializó la Junta Electoral Municipal tendrá su primera parada con el cierre de alianzas, instancia donde empezarán a quedar definidos los armados de las principales fuerzas políticas. Aunque el calendario original fijaba este miércoles 8 de julio, finalmente el plazo vencerá el lunes 13 de julio.

La modificación responde a la aplicación de los plazos supletorios previstos por la normativa electoral, ya que el vencimiento coincidía con el feriado del 9 de Julio y el viernes 10 fue declarado día no laborable. De esa manera, el término se traslada al primer día hábil siguiente.

Agosto, el mes de la inscripción de listas en Marcos Juárez

El siguiente momento decisivo llegará el 7 de agosto, cuando vence el plazo para la presentación de listas de postulantes y, al mismo tiempo, se publicará el padrón definitivo.

Cinco días después, el 12 de agosto, la Junta Electoral deberá resolver la oficialización de las candidaturas que competirán en las urnas.

El cronograma también establece que el 22 de agosto se dará a conocer la ubicación de las mesas de votación y las autoridades designadas para cada establecimiento.

Martín Llaryora, Sara Majorel y Pedro Dellarossa en la inauguración de la nueva sede de la FPA en Marcos Juárez

Martín Llaryora, Sara Majorel y Pedro Dellarossa en la inauguración de la nueva sede de la FPA en Marcos Juárez

El 1° de septiembre se notificará la designación de fiscales públicos y el 4 de septiembre vencerá el plazo para que las fuerzas políticas comuniquen sus fiscales partidarios.

Finalmente, el domingo 6 de septiembre los vecinos de Marcos Juárez acudirán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades municipales. Dos días más tarde concluirá el plazo para la presentación de reclamos e impugnaciones posteriores al acto electoral.

Rosca extendida en el sudeste de Córdoba

A menos de una semana de la inscripción de las alianzas no hay claridad sobre los acuerdos partidarios que respaldarán a los principales aspirantes.

Hasta el momento, Verónica Crescente está confirmada como candidata por la Unión Vecinal, sello de peso en la localidad de la pampa gringa.

El exintendente que le arrojó el primer triunfo a Cambiemos en 2014, Pedro Dellarossa, quiere presentarse por el PRO, mientras que Gabriel Bornoroni le prestará apoyo si acepta competir bajo el sello de La Libertad Avanza.

El cordobesismo tiene en gateras a un funcionario de Martín Llaryora, Germán Font, sin confirmación oficial. El massismo, por su parte, competirá con Diego Heredia, en alianza con el Frente Grande.

El mileísta Gerardo Pasquali avisó que inscribirá su frente con apoyo de la UCR y el Partido Demócrata. Pese a que Bornoroni le retaceó el sello libertario, el empresario afirmó que seguirá militando las ideas de Javier Milei.

Como contó Letra P, la intendenta de Marcos Juárez, la macrista Sara Majorel, decidió dar un paso al costado y no buscará su reelección.

Temas
Notas Relacionadas
Diego Heredia buscará ser intendente de Marcos Juárez con el Frente Renovador de Sergio Massa
Elecciones 2026 | Córdoba

Marcos Juárez: el massismo juega con candidato propio y el peronismo irá dividido a las urnas

Dante Heredia encabezará la alianza entre el Frente Renovador y el Frente Grande. Natalia de la Sota se abstiene. Martín Llaryora juega, pero pisa nombres.
Pedro Dellarossa y Luis Juez acercan posiciones rumbo a las elecciones de Marcos Juárez del 6 de septiembre
Elecciones 2026 | Córdoba

Marcos Juárez: Dellarossa resiste las condiciones de una alianza con Bornoroni y negocia la salida con Juez

El exintendente quiere volver con el PRO. Evita quedar atado a LLA como pide el diputado. El juecismo ofrece asistencia. El 8 de julio cierran las alianzas.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Toto Caputo 2027. (Imagen generada con IA).
LOS PERFILES DEL PODER

Toto Caputo, el Messi para la reelección de Milei

Por  Esteban Rafele
Gustavo Sáenz, rodeado de los intendentes de Salta que bancan su reelección.
UNA MÁS

Salta: los intendentes arman la primera línea del operativo para empujar la re-re de Sáenz

Por  Maira López
La cuenca lechera de Santa Fe denuncia una grave crisis y advierte un conflicto en ciernes si no se revierte la situación de quebranto en los tambos.
EL QUE SE QUEMA...

La deuda y la crisis económica ponen a la cuenca lechera de Santa Fe "al borde de otra 125"

Por  Manuel Parola
Adrián Ravier en su segunda conferencia de prensa como vocero presidencial. 
NACIÓ UN VOCERO

Rebelión de la sala de periodistas contra Ravier: reclamos por la continuidad de las restricciones

Por  Pablo Lapuente