Elecciones en Marcos Juárez: este es el cronograma de la única disputa municipal del año en Córdoba

El cronograma electoral de Marcos Juárez tiene su primera parada el 13 de julio con la inscripción de las alianzas

La ciudad de Marcos Juárez comenzará a transitar formalmente el camino hacia las elecciones municipales del 6 de septiembre, la única cita electoral que mira toda la política de Córdoba aunque su potencial impacto en el tablero provincial de 2027 es incierto.

El cronograma que oficializó la Junta Electoral Municipal tendrá su primera parada con el cierre de alianzas, instancia donde empezarán a quedar definidos los armados de las principales fuerzas políticas. Aunque el calendario original fijaba este miércoles 8 de julio, finalmente el plazo vencerá el lunes 13 de julio.

La modificación responde a la aplicación de los plazos supletorios previstos por la normativa electoral, ya que el vencimiento coincidía con el feriado del 9 de Julio y el viernes 10 fue declarado día no laborable. De esa manera, el término se traslada al primer día hábil siguiente.

El siguiente momento decisivo llegará el 7 de agosto, cuando vence el plazo para la presentación de listas de postulantes y, al mismo tiempo, se publicará el padrón definitivo.

Cinco días después, el 12 de agosto, la Junta Electoral deberá resolver la oficialización de las candidaturas que competirán en las urnas.

El cronograma también establece que el 22 de agosto se dará a conocer la ubicación de las mesas de votación y las autoridades designadas para cada establecimiento.

Martín Llaryora, Sara Majorel y Pedro Dellarossa en la inauguración de la nueva sede de la FPA en Marcos Juárez

El 1° de septiembre se notificará la designación de fiscales públicos y el 4 de septiembre vencerá el plazo para que las fuerzas políticas comuniquen sus fiscales partidarios.

Finalmente, el domingo 6 de septiembre los vecinos de Marcos Juárez acudirán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades municipales. Dos días más tarde concluirá el plazo para la presentación de reclamos e impugnaciones posteriores al acto electoral.

Rosca extendida en el sudeste de Córdoba

A menos de una semana de la inscripción de las alianzas no hay claridad sobre los acuerdos partidarios que respaldarán a los principales aspirantes.

Hasta el momento, Verónica Crescente está confirmada como candidata por la Unión Vecinal, sello de peso en la localidad de la pampa gringa.

El exintendente que le arrojó el primer triunfo a Cambiemos en 2014, Pedro Dellarossa, quiere presentarse por el PRO, mientras que Gabriel Bornoroni le prestará apoyo si acepta competir bajo el sello de La Libertad Avanza.

EXCLUSIVO A una semana del cierre de alianzas en Marcos Juárez, una encuesta aporta datos a la discusión que atraviesa a Córdoba



¿Qué le conviene a Dellarossa? El sondeo lo muestra mejor posicionado si compite bajo la marca de LLA



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@YaniPassero pic.twitter.com/KE8lvh2Spi — LETRA P (@Letra_P) July 7, 2026

El cordobesismo tiene en gateras a un funcionario de Martín Llaryora, Germán Font, sin confirmación oficial. El massismo, por su parte, competirá con Diego Heredia, en alianza con el Frente Grande.

El mileísta Gerardo Pasquali avisó que inscribirá su frente con apoyo de la UCR y el Partido Demócrata. Pese a que Bornoroni le retaceó el sello libertario, el empresario afirmó que seguirá militando las ideas de Javier Milei.

Como contó Letra P, la intendenta de Marcos Juárez, la macrista Sara Majorel, decidió dar un paso al costado y no buscará su reelección.