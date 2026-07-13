Legislatura bonaerense: Diputados corta la fiebre del Mundial con la interna peronista

La Cámara de Diputados de Buenos Aires interrumpe el receso legislativo desde que se disputa el Mundial de fútbol, para llevar adelante una sesión este lunes desde las 14 horas. La atención estará puesta en el dilatado enroque de autoridades de La Libertad Avanza , un proyecto previsional para excombatientes de Malvinas y la expectativa por la escalada de la interna en el peronismo .

El principal bloque opositor buscaría concretar el intercambio de cargos entre el jefe del bloque de LLA, Agustín Romo , y el vicepresidente de la Cámara, Juan Osaba . La negociación había quedado encaminada pero se frustró tras la sesión especial convocada para debatir la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial ( IOMA ).

En aquel momento el peronismo interpretó aquella convocatoria como una ruptura de los acuerdos que habían cerrado para el funcionamiento de la cámara y decidieron no aportar los votos para el recambio de autoridades. Aunque la modificación podía aprobarse por mayoría simple, la tradición legislativa indicaba que esas definiciones se resuelven con un amplio consenso del cuerpo.

La demora coincidió con el inicio del Mundial, un período en el que se presumía que no habría actividad parlamentaria. No obstante, la posibilidad de convocar a una sesión esta semana volvió a instalarse en la Legislatura.

También hay expectativa respecto al estado de la interna de Unión por la Patria (UP). La última sesión del Senado bonaerense expuso la fractura entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sector referenciado en el gobernador Axel Kicillof . Los cruces siguieron la semana pasada con declaraciones de referentes del kirchnerismo hacia el espacio que lidera el gobernador.

Juan Osaba y Agustín Romo

En el bloque oficialista, sin embargo, le restan dramatismo al episodio y consideraron que la disputa no tendrá un correlato inmediato en el recinto de Diputados. El bloque de UP cuenta con 39 bancas. De ese total, 18 responden al kirchnerismo, incluidos dirigentes de La Cámpora y del sector de intendentes. El MDF quedó con 11 escaños tras la salida de María Laura Aloisi y el regreso de la camporista Mercedes Landívar -estaba de licencia- mientras que el Frente Renovador reúne nueve representantes y la banca restante responde a Juan Grabois.

La ley para los veteranos de Malvinas

La sesión también podría convertir en ley la reforma del Régimen Previsional Especial para los veteranos de Malvinas, una iniciativa que llegó con media sanción del Senado bonaerense luego de las modificaciones impulsadas por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. Al cierre de esta nota, en la previa de la reunión de pre labor parlamentaria, no estaba definido si se trataría.

La propuesta contempla a los exsoldados que no pudieron continuar sus carreras en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como consecuencia de las secuelas de la guerra de 1982. El proyecto fue presentado por los senadores oficialistas María Rosa Martínez y Adrián Santarelli.

El Régimen Previsional Especial busca ampliar la cobertura para quienes quedaron excluidos del esquema vigente, que alcanza únicamente a suboficiales y oficiales incorporados posteriormente a la administración pública provincial. De obtener la aprobación de Diputados, la iniciativa completaría su recorrido legislativo y quedaría lista para su promulgación.