Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
EN LA PREVIA DE ARGENTINA - INGLATERRA

Legislatura bonaerense: Diputados corta la fiebre del Mundial con la interna peronista

La cámara baja sesiona desde las 14. Enroque libertario postergado y ley para excombatientes. Antecedente de fractura en el Senado.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
La cámara de Diputados vuelve a sesionar este lunes

La cámara de Diputados vuelve a sesionar este lunes

La Cámara de Diputados de Buenos Aires interrumpe el receso legislativo desde que se disputa el Mundial de fútbol, para llevar adelante una sesión este lunes desde las 14 horas. La atención estará puesta en el dilatado enroque de autoridades de La Libertad Avanza, un proyecto previsional para excombatientes de Malvinas y la expectativa por la escalada de la interna en el peronismo.

Notas Relacionadas
Mercedes Landivar, diputada de La Cámpora. 
LA INTERNA PERONISTA

La Cámpora le come una banca al MDF y debilita a Kicillof en la Cámara de Diputados bonaerense

Por 
Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

En aquel momento el peronismo interpretó aquella convocatoria como una ruptura de los acuerdos que habían cerrado para el funcionamiento de la cámara y decidieron no aportar los votos para el recambio de autoridades. Aunque la modificación podía aprobarse por mayoría simple, la tradición legislativa indicaba que esas definiciones se resuelven con un amplio consenso del cuerpo.

Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli.

Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli.

El enroque libertario y la disputa en el peronismo

La demora coincidió con el inicio del Mundial, un período en el que se presumía que no habría actividad parlamentaria. No obstante, la posibilidad de convocar a una sesión esta semana volvió a instalarse en la Legislatura.

También hay expectativa respecto al estado de la interna de Unión por la Patria (UP). La última sesión del Senado bonaerense expuso la fractura entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sector referenciado en el gobernador Axel Kicillof. Los cruces siguieron la semana pasada con declaraciones de referentes del kirchnerismo hacia el espacio que lidera el gobernador.

Juan Osaba y Agustín Romo

Juan Osaba y Agustín Romo

En el bloque oficialista, sin embargo, le restan dramatismo al episodio y consideraron que la disputa no tendrá un correlato inmediato en el recinto de Diputados. El bloque de UP cuenta con 39 bancas. De ese total, 18 responden al kirchnerismo, incluidos dirigentes de La Cámpora y del sector de intendentes. El MDF quedó con 11 escaños tras la salida de María Laura Aloisi y el regreso de la camporista Mercedes Landívar -estaba de licencia- mientras que el Frente Renovador reúne nueve representantes y la banca restante responde a Juan Grabois.

La ley para los veteranos de Malvinas

La sesión también podría convertir en ley la reforma del Régimen Previsional Especial para los veteranos de Malvinas, una iniciativa que llegó con media sanción del Senado bonaerense luego de las modificaciones impulsadas por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. Al cierre de esta nota, en la previa de la reunión de pre labor parlamentaria, no estaba definido si se trataría.

La propuesta contempla a los exsoldados que no pudieron continuar sus carreras en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como consecuencia de las secuelas de la guerra de 1982. El proyecto fue presentado por los senadores oficialistas María Rosa Martínez y Adrián Santarelli.

El Régimen Previsional Especial busca ampliar la cobertura para quienes quedaron excluidos del esquema vigente, que alcanza únicamente a suboficiales y oficiales incorporados posteriormente a la administración pública provincial. De obtener la aprobación de Diputados, la iniciativa completaría su recorrido legislativo y quedaría lista para su promulgación.

Temas
Notas Relacionadas
Conferencia de la oposición en Diputados tras la sesión frustrada opor IOMA.
LEGISLATURA BONAERENSE

IOMA: la oposición reunió cuórum en Diputados, pero fracasó su intento de debatir sobre la crisis de la mutual

PRO, LLA, radicalismo, CC, Hechos, Unión y Libertad y FIT no alcanzaron la mayoría agravada para tratar las iniciativas en sesión especial. Críticas a Kicillof.
Sergio Berni le recriminó a Magario el desorden en la cámara alta 
TODO ROTO

Escándalo en el Senado bonaerense: fuerte embestida del kirchnerismo contra Magario

Berni le recriminó a la vicegobernadora los seis meses sin sesionar y el "desorden" en la cámara. Ishii cruzó a Kicillof por la crisis en el conurbano.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

Toto Caputo busca privatizar AySA y el Belgrano Cargas para pagar deuda.
ES LA ECONOMÍA

AySA, Belgrano Cargas y los dólares para la deuda

Por  Esteban Rafele
Privatización ferroviaria: Urquía va por el Belgrano Cargas
ESPERANDO EN EL ANDÉN

Privatización ferroviaria: Urquía va por el Belgrano Cargas con trenes a Tucumán y Córdoba fuera de servicio

Por  Antonio Rossi
El password para la reforma electoral en Santa Fe, en manos de la UCR y de Armando Traferri (a la izquierda), jefe del PJ en el Senado.
SEMANA SANTA FE

Traferri, la UCR y la clave para la reforma electoral

Por  Pablo Fornero
Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer y otro revés interno
Fernet con rosca

Radicales en offside

Por  Yanina Passero