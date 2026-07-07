Marcos Juárez: una encuesta ubica a Pedro Dellarossa aliado a LLA diez puntos arriba de Verónica Crescente

Una encuesta de Pulso Social ubica con ventaja a Pedro Dellarossa rumbo a las elecciones de Marcos Juárez

A una semana del cierre de alianzas para las elecciones municipales de Marcos Juárez una encuesta arroja una respuesta tentativa a la discusión que atraviesa la política de Córdoba. ¿Qué le conviene más al exintendente Pedro Dellarossa ? ¿Competir con un sello prestado o aceptar una alianza bajo la marca de La Libertad Avanza como pide Gabriel Bornoroni ?

El estudio realizado por la consultora Pulso Social el 25 de junio, sobre una muestra de 248 casos efectivos, sugiere que una eventual confluencia entre el liderazgo local del exintendente y la marca partidaria de Javier Milei podría resultar electoralmente beneficiosa para las partes.

El primer escenario muestra la competencia por espacios políticos. La Libertad Avanza lidera con el 29% de intención de voto, muy por encima del resto de las fuerzas.

En el mismo nivel (12%), aparecen el vecinalismo de Dellarossa; el cordobesismo de Martín Llaryora y Juan Schiaretti y el vecinalismo encabezado por Verónica Crescente .

Más atrás quedan el PRO (5%), la UCR (3%) y otras expresiones de menor volumen electoral.

El dato refleja la consolidación de la marca libertaria como principal referencia partidaria en la ciudad de la pampa gringa cordobesa y la fragmentación del resto del sistema político, donde ningún espacio consigue despegarse claramente del pelotón.

Pedro Dellarossa, con mayor ventaja

En la segunda simulación se modifica el escenario cuando se combinan nombres y sellos. Dellarossa compitiendo bajo La Libertad Avanza alcanza el 44% de intención de voto.

Supera por diez puntos a Crescente (34%), considerada dentro de un frente que une a la Unión Vecinal y al cordobesismo.

El exintendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa, asoma como favorito en la encuesta de Pulso Social

Más atrás aparece Juan Carlos Escobar, del Partido Libertario, con el 7%, mientras que los indecisos descienden al 15%.

El estudio sugiere que existen dos activos diferentes en esta elección: una marca nacional con fuerte presencia y un dirigente con volumen territorial propio. Como contó Letra P, ese es precisamente el punto de tensión en la negociación que mantienen el exintendente y Bornoroni.

Autonomía vs. triunfo sonoro

Mientras el presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados pretende que la oposición al peronismo provincial compita bajo la identidad de La Libertad Avanza, Dellarossa busca preservar su autonomía política y sostiene la conveniencia de regresar con el PRO, el partido con el que gobernó Marcos Juárez por dos períodos consecutivos (2014 a 2022) y desde donde construyó buena parte de su capital político.

La intendenta Sara Majorel, junto a la escudería de La Libertad Avanza de Córdoba

Los números difundidos no resuelven esa discusión, pero sí aportan argumentos a quienes sostienen que una alianza entre ambos podría potenciar sus fortalezas. También al cordobesismo, que hasta ahora no adelanta su juego.

Como también reflejó este medio, el gobernador Llaryora se fijó como objetivo que no gane LLA y entiende que Dellarossa está condicionado por su paso por el gabinete como ministro de Producción y, luego, como parte del directorio del Banco de Córdoba. Es muy probable que el PJ espere a que Dellarossa tome una decisión para anunciar cómo y con quiénes competirá el cordobesismo.

"A Pedro le sirve una lista peronista al frente", disparaban la noche de este lunes altas fuentes del Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial.

Indecisos, la clave en Marcos Juárez

La encuesta deja, además, otro elemento para el análisis rumbo a las elecciones del 6 de septiembre. Mientras que una de cada cuatro personas consultadas (25%) no define su preferencia cuando la pregunta se formula por espacios políticos, ese porcentaje cae al 15% cuando aparecen los nombres de los candidatos.

La diferencia sugiere que el electorado hoy parece identificar con mayor claridad a las personas que a las alianzas, un dato consistente con un escenario en el que todavía no están definidos los frentes electorales.