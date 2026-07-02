Marcos Juárez: Dellarossa resiste las condiciones de una alianza con Bornoroni y negocia la salida con Juez

La política de Córdoba hace base en Marcos Juárez , ciudad del este provincial que el 6 de septiembre renovará autoridades municipales. La única cita electoral del año le imprime vértigo a las fuerzas políticas que miran la compulsa como la antesala de 2027. Pedro Dellarossa , Gabriel Bornoroni y Luis Juez protagonizan la rosca previa a la inscripción de alianzas.

El exmacrista Dellarossa quiere gobernar por tercera vez, de manera no consecutiva, los destinos de la ciudad donde nació Cambiemos , la alianza que un año después alcanzó la Casa Rosada con Mauricio Macri . Quiere hacerlo con el PRO , el sello que, con el respaldo de radicales y juecistas, desplazó del poder a la histórica Unión Vecinal en 2014.

Su objetivo no es tan sencillo. Si bien el ingeniero resolvió su principal desafío —la intendenta Sara Majorel , con quien disputaba la marca, se bajó de la competencia—, el contexto condiciona su capacidad para imponer condiciones rumbo al 8 de julio, plazo fatal para apuntar los frentes en la Justicia Electoral.

El salto de Dellarossa al cordobesismo representa un problema para algunos aliados del pasado, como la UCR , pero sobre todo para los del presente.

El jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados , Gabriel Bornoroni , puso como condición para una alianza con el espectro de Juntos por el Cambio que todos compitan bajo la marca del presidente Javier Milei . Radicales con peluca hicieron saber recientemente que el empresario estacionero todavía no decidió qué hará con Dellarossa, aunque, por lo pronto, no le dará el sello al libertario Gerardo Pasqualli .

Pedro Dellarossa, el candidato a intendente de Marcos Juárez que no tiene sello aún

El exministro de Producción del gobierno de Córdoba quiere quedar bien con dios y con el diablo. Si bien Dellarossa no ocupa actualmente un cargo público que lo ate a Martín Llaryora, necesita que el PJ no juegue fuerte. Al fin y al cabo, en el Centro Cívico, conocido como El Panal, lo único que importa es que la marca violeta no cante victoria en la única elección ejecutiva de 2026. En ese escenario, el color amarillo combina mejor con sus objetivos transversales.

Como contó Letra P, el peronismo jamás pudo hacer pie en la ciudad de la pampa gringa. Apenas consiguió sostener buenos vínculos con figuras de la política local. Si bien impulsa a Germán Font, un dirigente joven y funcionario del Ministerio de Bioagroindustria que conduce Sergio Busso, las encuestas no lo ubican entre los potenciales ganadores.

La salida que ofrece Luis Juez

Dellarossa y la vecinalista Verónica Crescente aparecen como nombres favoritos. Por eso, el exintendente no quiere sucumbir al canto de sirena de la marca libertaria porque tiene la autoestima alta. Por estas horas conversa con el senador Luis Juez una posible salida del laberinto.

En un giro inesperado, el Frente Cívico le ofrece al hasta hace poco cordobesista un salvoconducto. Dellarossa no cede a las condiciones de LLA, pero tampoco sabe qué le pedirá la conducción del PRO, encabezada por el legislador antimacrista Oscar Agost Carreño y la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, a través del exintendente de Oliva Oscar Tamis.

Luis Juez, Gabriel Bornoroni, Sara Majorel, Gonzalo Roca y Laura Rodríguez Machado en Marcos Juárez

En ese polo antimacrista esperarán a que baje la espuma y los actores se desgasten para proponer una salida. Aunque de manera informal apuntan a un acuerdo que contenga a Bornoroni y ponga a Dellarossa al frente del proyecto. El ingeniero les dio plazo hasta esta misma tarde para que definan. De lo contrario, buscará refugio en el juecismo o en otro sello.

La jugada de Juez despertó la bronca del radicalismo. La tropa boinablanca no quiere respaldar a un desertor de las filas del cordobesismo, como definen a Dellarossa.

La conducción del partido, encabezada por Marcos Ferrer, por ahora amenaza con habilitar la libertad de acción en el circuito local. El referente radical y presidente del Concejo Deliberante, Javier Barletta, no descarta una candidatura, aunque pocos se animan a competir únicamente con la debilitada Lista 3 y ya mantienen conversaciones con otros sectores.

Unión Vecinal, la única fuerza encarrilada

El próximo miércoles 8 de julio sonará el gong y terminará la rosca por el cierre de las alianzas. Hasta el momento, Crescente aparece como la única candidata con un rumbo definido.

La exfuncionaria municipal de Dellarossa, que no fue elegida por su mentor en 2022 y compitió bajo el paraguas del entonces gobernador Juan Schiaretti, buscará la revancha con su partido de origen, la Unión Vecinal.

ELECCIONES 2026 Córdoba: el gobernador Llaryora aún no blanquea su candidato en Marcos Juárez



Quiere impedir una victoria violeta en la única elección municipal del año y evalúa escenarios posibles



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La exfuncionaria apostó por la tradición y rechazó la oferta de Bornoroni, que ya avisó que no tiene inconvenientes en abstenerse de competir en este turno electoral, como ocurrió en 2024 con la elección de Río Cuarto. Nadie cree en la amenaza y toman como gesto que haya bajado a su propio candidato.