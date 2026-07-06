Marcos Juárez: Bornoroni no tendrá candidato, pero Pasquali lo desafía y juega con radicales y democrátas

La decisión de Gabriel Bornoroni , jefe de La Libertad Avanza de Córdoba , de quitarle el apoyo a Gerardo Pasquali como candidato en Marcos Juárez no modificó los planes del dirigente. El contador confirmó que competirá el 6 de septiembre al frente de una alianza integrada por la UCR y el Partido Demócrata , aunque mantiene su respaldo político a Javier Milei .

La definición fue comunicada por las autoridades del espacio libertario luego de varios meses de precampaña. Durante ese tiempo, Pasquali recorrió distintos barrios de la ciudad , mantuvo reuniones con referentes de instituciones locales y construyó su posicionamiento como referente de las ideas del oficialismo nacional en el distrito.

En declaraciones a una radio local, el candidato bochado por Bornoroni dejó en claro que la decisión no modificó su alineamiento político. “Sigo perteneciendo a LLA y apoyando los principios del Presidente, pero para las elecciones locales tenemos que poner eso en pausa”, afirmó.

La resolución representó un revés para el equipo que lo acompañó durante los últimos tres meses. Sin embargo, el espacio descartó bajarse de la competencia y aceleró las conversaciones con otras fuerzas para sostener la candidatura.

En ese esquema no aparecía Pasquali como opción, presumiblemente por la escasa proyección que le aseguraban las encuestas. La apuesta de la conducción libertaria apunta al exintendente de Marcos Juárez y exministro del Gobierno de Córdoba, Pedro Dellarossa.

responde al objetivo de priorizar las negociaciones para construir un frente opositor junto con el

señalaron que la determinación de no presentar un candidato propio en

Gerardo Pasquali confirmó que será candidato en Marcos Juárez en un frente con parte de la UCR y el Partido Demócrata

Mejor posicionado, el ingeniero que logró el gobierno local con el empuje de Mauricio Macri asoma como una apuesta fuerte. No obstante, las conversaciones permanecen abiertas y sin definiciones concretas en la antesala del cierre para la inscripción de alianzas. Como contó este portal, el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados pide inscribir el el frente con la marca de Milei, punto que Dellarossa rechaza.

Pese a que este acuerdo no es seguro, Pasquali se quedó si sello, aunque eso no alteró su decisión de competir en la elección municipal con otra estructura política.

La alianza de Gerardo Pasquali en Marcos Juárez

“La Libertad Avanza no va a participar como sello y yo sí voy a participar”, sostuvo Pasquali durante la entrevista radial. En ese mismo sentido, afirmó que Marcos Juárez necesita “un espacio que abrace las ideas de la libertad”, al defender la continuidad de su proyecto político.

Las negociaciones con la UCR y el Partido Demócrata avanzaron en paralelo durante este último fin de semana. Ambos espacios coinciden en sostener una propuesta común para disputar el gobierno municipal, hoy en manos de la dirigente macrista Sara Majorel.

Guillermo Martínez, presidente del radicalismo local, señaló a Letra P que el objetivo es conformar un frente no peronista. "Seremos el único espacio en la elección que no tiene o tuvo algo que ver con el peronismo", disparó.

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Marcos Juárez: Dellarossa resiste las condiciones de una alianza con Bornoroni y negocia la salida con Juez



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Además, destacó la posibilidad de avanzar en un espacio en el cual se trabaja con "libertad" para diagramar estrategias y nombres a sumar a los equipos.

La decisión significa una ruptura en la UCR marcosjuarense. El presidente del Concejo Deliberante, Javier Barletta, no sería parte del armado que llevará al empresario libertario como cabeza de la alianza. Tampoco se sumaría, sostienen en su entorno, al espacio que lidere Dellarossa, a quien buena parte de las figuras boinablanca del sudeste cordobés sindican como "amigo" del cordobesismo.

En cambio, la radical Mariana Perotti, jefa del registro Civil, ya manifestó su apoyo al exintendente que dejó el gobierno de Martín Llaryora para ser candidato.

Un tiempo suplementario que dilata los acuerdos

El escenario político también quedó atravesado por una modificación del cronograma electoral. La Junta Electoral resolvió extender el plazo para la inscripción de alianzas, previsto inicialmente para el 8 de julio, debido a la coincidencia con un feriado nacional y la feria del Poder Judicial.

La prórroga otorgó un día hábil adicional para la presentación de frentes y fijó el próximo lunes 13 de julio como nueva fecha límite. Ese margen permitió que las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas continuaran hasta las horas previas al cierre formal del proceso electoral en Marcos Juárez.