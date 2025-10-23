Elecciones legislativas: qué se elige en cada provincia el 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo en todo el país las elecciones legislativas nacionales, que servirán para renovar la mitad de los nombres de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños). Debutará la Boleta Única de Papel y también habrá comicios provinciales.

Desde las 8 de la mañana estarán abiertas las escuelas para que la población concurra a votar, en este caso, con un nuevo sistema. El Gobierno estimó que desde las 21 ya se podrán concer los primeros resultados.

Compuesta por 257 miembros, la cámabra baja se renueva cada dos años. Las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires irán a las urnas para elegir directamente a sus representantes en el Congreso para los dos últimos años de mandato de Javier Milei .

La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de cinco diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes.

Además, ocho distritos eligen representantes para el Senado: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego.

En el Senado, el mandato dura seis años, por lo que cada dos años se renueva un tercio de la cámara. Se ponen en juego tres bancas por distrito: la coalición que más votos saque se queda con dos lugares y el restante es para la fuerza que salga segunda.

2025 - Cargos que se eligen

El debut de la Boleta Única de Papel

Para los comicios de este año se implementará por primera vez la Boleta Única de Papel en todo el país (Ley N.º 27.781). La ley llegó tras 17 años de iniciativas cajoneadas y fue aprobada en octubre de 2024. Se trata de una boleta que presenta a todos los candidatos y candidatas en una misma papeleta. La autoridad de mesa entregará esa hoja única en la que habrá que marcar el voto con una lapicera.

Como contó Letra P, su principal argumento a favor es que permite mayor transparencia en los comicios, porque elimina la posibilidad de que una fuerza política no pueda ser votada por falta de presencia en el cuarto oscuro.

En la provincia de Buenos Aires habrá una particularidad: La Libertad Avanza se presentará con José Luis Espert encabezando la boleta, aunque el primer candidato es Diego Santilli. Espert bajó su candidatura por estar imputado por lavado de dinero y la Cámara Nacional Electoral no permitió que se vuelvan a imprimir las boletas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Letra P (@letra.p)

Quiénes pueden votar

El domingo podrán votar los argentinos nativos y por opción que tengan 16 años o más y los argentinos naturalizados desde los 18. Deberán figurar en el padrón electoral y contar con alguno de los documentos habilitantes: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda “NO válido para votar” y DNI tarjeta.

No se podrá votar presentando un ejemplar anterior al que figura en el padrón y también podrán votar los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva y los argentinos residentes en el exterior que se hayan inscripto.

Las provincias que no desdoblaron

Además, hay cuatro distritos que no desdoblaron la elección y también tendrán que elegir autoridades provinciales. Santiago del Estero vota gobernador y vice y renueva las 40 bancas en la Legislatura; Catamarca renueva 21 diputados y ocho senadores provinciales; La Rioja, 18 diputados; y Mendoza, 24 diputados y 19 senadores.