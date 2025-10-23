ARGENTINA VOTA

Elecciones legislativas nacionales: qué documento es válido para votar el 26 de octubre

El domingo se eligen representantes en el Congreso y el DNI es imprescindible. Cuáles son los seis tipos válidos para emitir el sufragio.

Por Letra P | Periodismo Político
Elecciones legislativas nacionales: qué documento es válido para votar el 26 de octubre.

Elecciones legislativas nacionales: qué documento es válido para votar el 26 de octubre.

El domingo 26 de octubre hay elecciones y los argentinos y las argentinas concurrirán a las escuelas para elegir representanes en el Congreso. Los 24 distritos eligen diputados (se renuevan 127 bancas) mientras que Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego también elegirán senadores (24 escaños).

Asimismo, cuatro distritos que no desdoblaron la elección también tendrán que elegir autoridades provinciales. Santiago del Estero vota gobernador y vice y renueva las 40 bancas en la Legislatura; Catamarca renueva 21 diputados y ocho senadores provinciales; La Rioja, 18 diputados, y Mendoza, 24 diputados y 19 senadores.

Cuáles son los seis tipos de documentos válidos para votar

El Código Electoral Nacional (CEN) en su artículo 167 dispone que los tipos de documentos de identidad válidos para votar son seis. Y con cualquiera de ellos será válido ir al establecimiento educativo para concretar el sufragio. ¿Cuáles son?:

  • Libreta de enrolamiento.
  • Libreta cívica.
  • DNI libreta verde.
  • DNI libreta celeste.
  • Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.
  • DNI tarjeta.

Aunque es contraintuitivo presentarse con el DNI tarjeta que tiene la leyenda "No válido para votar" ante la mesa que custodia el cuarto oscuro, la Justicia Nacional Electoral lo autoriza, así que no tiene que haber ningún problema para sufragar con ese tipo de documento.

A lo que sí hay que prestarle atención es a la versión del DNI. "El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. No se permitirá el voto de ciudadanos/as cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos/as que presenten el 'DNI en su celular'", sintetiza la Cámara Nacional Electoral.

No se puede votar con certificado de DNI en trámite, certificado de extravío ni con el DNI digital en el celular.

Quiénes pueden votar en las elecciones legislativas

Son considerados electores los argentinos nativos y por opción desde los 16 años y los argentinos naturalizados desde los 18 años, siempre que figuren en el padrón electoral y exhiban documento habilitante. También podrán votar los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, y los argentinos residentes en el exterior que se hayan inscripto.

