Con una discusión en el comité nacional sobre el documento que emitió el partido para declararse neutral del ballotage presidencial, en la que no faltaron chicanas y hasta alguna amenaza de agresión, el senador Martín Lousteau y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, iniciaron la pelea por el reparto de cargos de la UCR. Para dejar claro que no está dispuesto a obedecer órdenes, este domingo el mandatario desafió la posición de la cúpula y no descartó votar al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.