Presupuesto 2026: los socios de Javier Milei en las provincias apuraron su respaldo al mensaje presidencial

Los gobernadores Alfredo Cornejo ( Mendoza ), Leandro Zdero ( Chaco ) y Rogelio Frigerio ( Entre Ríos ) salieron a bancar al presidente Javier Milei luego de la cadena nacional en la que el Presidente esbozó los lineamientos centrales del proyecto de Presupuesto 2026 . Se trata de los únicos tres mandatarios provinciales que acordaron electoralmente con La Libertad Avanza para el 26 de octubre.

Además de la sociedad electoral, los tres mandatarios provinciales ya le habían servido a la Casa Rosada para apuntalar la llegada de Lisandro Catalán al Ministerio del Interior. El jueves se reunieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos ; el titular de Economía, Toto Caputo , y el flamante ministro político para dar inicio al diálogo en una mesa federal que, como tal, se quedó ahí.

Catalán luego viajó a Salta y Tucumán , con dispares resultados negativos . Tras el discurso nocturno del Presidente, sólo los tres gobernadores afines avanzaron con los mensajes de apoyo al discurso presidencial. Al filo de la medianoche, el resto de los mandatarios analizaba el texto del proyecto y mantenía la cautela y el hermetismo.

Para el gobernador de Chaco, es “esencial el compromiso irrestricto con el equilibrio fiscal, la vocación de combatir la pobreza y la lucha contra la inflación”. “Celebramos los refuerzos de partidas en educación, salud y discapacidad y valoramos el gesto de reconocer el esfuerzo ciudadano en este proceso de cambio”, escribió el primer mandatario provincial que cerró un acuerdo con La Libertad Avanza en este 2025. Fue para las legislativas chaqueñas del 11 de mayo y se replicó para las nacionales de octubre.

Como no se arrepintió, también fue el único gobernador que, en estas complejas últimas horas de los altos mandos libertarios, se tomó una foto con el Presidente y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Ni Frigerio ni Cornejo, que también llegaron a la Casa Rosada la semana pasada, hicieron la suya.

zdero-junto-a-javier-y-karina-milei-2098373 Leandro Zdero, de visita en la Casa Rosada con Javier Milei y Karina Milei.

“Confirmamos nuestro acompañamiento para encaminar a este país hacia el progreso para que quienes somos del interior profundo podamos ser parte de una Argentina que crezca con los argentinos incluidos”, agregó Zdero sobre el final de su mensaje.

Rogelio Frigerio, con mensaje electoral

“No podemos dejarnos llevar por los mismos que nos trajeron hasta acá y nos sumergieron en una crisis social y económica sin precedentes. No hay chances de volver al pasado, a la demagogia y al populismo de los últimos 20 años”, tuiteó Frigerio en un mensaje en el que, con vibra electoral, llamó a “dar vuelta la página de la historia” en las elecciones del 26 de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/1967756192303730704&partner=&hide_thread=false Escuché la cadena nacional del presidente @JMilei presentando el presupuesto 2026.



Compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza, pero reconociendo que todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente.



Por eso,… — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) September 16, 2025

El gobernador de Entre Ríos, uno de los cuatro que recibió una partida de ATN a fines de la semana pasada, celebró el “compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza”, pero hizo especial hincapié en un aspecto que en el entorno presidencial destacan como uno de los elementos que dan cuenta de “la autocrítica” presidencial luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires.

Frigerio escribió que los anuncios fueron realizados “reconociendo que todavía, a 20 meses de gestión, muchos argentinos la pasan mal económicamente”. “Por eso, más allá de agradecer el apoyo y el aguante, anunció aumentos por encima de la inflación para jubilados, personas con discapacidad y universidades. También, una particular atención hacia los sectores productivos, para poder crecer de manera sostenida, atraer inversiones y generar empleo”, escribió a modo de resumen.

Alfredo Cornejo infló el pecho

El gobernador de Mendoza comenzó su mensaje celebrando que la Argentina se encamine a un proyecto que proponga metas que Mendoza alcanzó “hace tiempo”.

“He venido reclamando desde el año pasado la necesidad de contar con un presupuesto nacional porque se trata de una herramienta esencial para afirmar la calidad institucional y para crear certezas que atraigan a la inversión, pero también para darle previsibilidad a las administraciones provinciales”, escribió el gobernador radical, que volvió a expresar “la más firme vocación de colaboración para consolidar una economía sana que deje atrás los traumas generados por el populismo”.

Luis Petri y Alfredo Cornejo.jpg El acuerdo electoral entre La Libetad Avanza y Alfredo Cornejo en Mendoza se cristaliza en una lista que lleva a Luis Petri como candidato a diputado.

El dato no es menor, ya que los votos de sus representantes en el Congreso son los que muchos opositores empiezan a mirar con lupa a la hora de porotear posiciones de cara a los tratamientos legislativos que marcarán una parte central de rumbo político de la semana.

El miércoles, la Cámara de Diputados tratará los vetos de Milei al financiamiento de las universidades y el Hospital Garrahan, mientras que el jueves el Senado hará lo propio con el veto de la norma que reglamenta el reparto de los ATN, cuya presentación fue acordada en una reunión de gobernadores en el CFI.

Cornejo también lanzó un llamamiento electoral y habló de una gestión que “dio origen a una nueva etapa donde el esfuerzo de los argentinos sea proporcional a la esperanza y a los resultados que merece nuestro pueblo”.