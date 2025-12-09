Tenso prólogo para las elecciones de la UCR: una rebelión provincialista le arrebató la Juventud a Lousteau

La ausencia de la paridad de género, una de las razones por las que se cuestiona la nueva mesa de conducción de la Juventud Radical.

Elecciones en la UCR: un armado provincialista rompió con Lousteau y se quedó con la conducción de la juventud

Antes de la elección que definirá al próximo presidente del Comité Nación de la UCR , la Juventud Radical renovó su conducción en un movimiento no exento de tensiones en el que los representantes provinciales se pararon de manos contra la conducción de Martín Lousteau , que vence este viernes, que parecía tener todo listo para imponer su nombre en la presidencia.

En la previa, todo indicaba que el sector del saliente presidente del Comité iba a quedarse con la conducción de la juventud del partido, pero un acuerdo de última hora entre el radicalismo de las provincias, encabezado por las ramas partidarias de Río Negro , de Corrientes y de Chaco terminó por imponer a las nuevas autoridades que estarán encabezadas por el patagónico Mateo Martínez .

El correntino Roberto Cremona , de la tierra de Gustavo Valdés , ocupará la secretaría general, mientras que la mesa ejecutiva también estará integrada por la chaqueña Doli Villoria , que cuenta con el respaldo del gobernador Leandro Zdero .

Si bien el mensaje que se bajó desde la nueva conducción puso el ojo sobre el carácter federal del armado, lo concreto es que todos miran la jugada como un adelanto de lo que pueda suceder el viernes, donde la figura de Valdés aparece como la preferida para tomar las riendas de la conducción nacional del partido, aunque el correntino ya dijo que prefiere no hacerlo .

Martínez es un militante oriundo de Río Negro que desde hace tiempo trabaja en los equipos de la diputada provincial Lorena Matzen . Estudiante de abogacía e integrante de una familia dedicada a la producción frutícola en Allen , es un activo militante en una provincia en la que el radicalismo no gobierna desde la elección que en 2011 ganó la fórmula integrada por Carlos Soria y Alberto Weretilneck .

Mateo Martínez Juventud Radical Mateo Martínez, el nuevo presidente de la Juventud Radical.

Según describen fuentes al tanto de la interna, su nombre fue ganando terreno cuando un sector disidente decidió retirar el apoyo a Nahuel Breglia, el candidato que había surgido del acuerdo entre el sector de Lousteau y el del exgobernador jujeño Gerardo Morales, a quien responde el presidente saliente, Adriano Morone.

"Es un armado amplio que no tiene un alineamiento único, lo que se puede decir es que no son los candidatos que pretendía imponer Evolución, eso seguro", explican en el partido, donde miran de reojo los movimiento de cara a la elección de la conducción nacional.

La nueva conducción fue anunciada oficialmente en las cuentas de las juventudes partidarias de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, aunque al interior de partido el ruido fue creciendo. Primero, porque en la foto con la que se reconoció a la nueva conducción sólo Villoria aparece en una mesa integrada en su totalidad por hombres. Segundo, porque los ahora opositores aseguran que la elección final no contó con el cuórum requerido por la carta orgánica.

La UCR, en busca de un nuevo rumbo

Como ya contó Letra P, el cambio de mando del Comité Nacional que se definirá el viernes se enfrenta al desafío de sostener la unidad del partido mientras los principales dirigentes impulsan estrategias diferentes. En la juventud, esas estrategias tensaron la situación a tal punto que un sector de mesa nacional, la más cercana a Lousteau, directamente desconoce la elección del fin de semana y convocó a un nuevo plenario para el 21 de febrero del año próximo.

Los ganadores se defienden: aseguran que el armado recibió, además, el apoyo de la vicepresidenta saliente de Mendoza y diputada provincial electa, Juana Allende, que internamente se alinea con el sector de Alfredo Cornejo, y que acompañó el proceso y destacó la importancia de fortalecer una Juventud Radical federal, moderna y comprometida con el desarrollo de cada rincón del país.

Desde la nueva conducción señalaron que el objetivo principal será “ampliar la participación juvenil, promover políticas públicas innovadoras y trabajar coordinadamente con cada provincia, profundizando una agenda que represente las realidades y necesidades de todo el país”. Sin embargo, la discusión en torno al futuro pende de los acuerdos que puedan construirse a partir de la elección del viernes, que será la que termine de acomodar los melones en el carro del radicalismo.