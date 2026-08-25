Ignacio Torres ratificó que desdoblará las elecciones: "En Chubut vamos a discutir Chubut"

Decidido a desdoblar las elecciones en su provincia, Ignacio Torres defendió la autonomía de Chubut para definir su estrategia despegada de la discusión nacional. “Son discusiones distintas, el comportamiento del electorado es distinto y siempre, históricamente, Chubut lo hizo así”, sostuvo el gobernador.

El mandatario también cuestionó la ansiedad electoral que atraviesa la discusión política y advirtió que el adelanto del debate puede terminar afectando la gestión. “Lamentablemente en los años electorales se paraliza todo. El Congreso, se condicionan cuestiones que hacen a la gestión, y eso no está bien”, afirmó.

“Nosotros en Chubut vamos a discutir Chubut”, dijo Torres que diferenció los debates y, en medio de la discusión por una eventual alianza entre el PRO y La Libertad Avanza , fijó una condición para avanzar en un acuerdo electoral: respetar los territorios donde cada fuerza ya ejerce el gobierno.

“Donde gobierna el PRO , el candidato es del PRO”, sostuvo el chubutense en medio de un debate que parece tener su punto más conflictivo en la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza no define si enfrenta o acuerda con el jefe de gobierno, Jorge Macri . El mensaje también parece dirigido al radicalismo que, asociado al PRO, se propone renovar autoridades para empezar a planificar su estrategia, y las listas, de cara al año próximo.

El mandatario planteó que, si existe apertura para discutir una agenda común, podrá consensuarse una candidatura única. Pero advirtió que, si no hay acuerdo, los espacios podrían competir entre sí.

La definición se da mientras crece el debate sobre el armado electoral y las posibles alianzas entre el PRO y el oficialismo nacional. Para Torres, el eventual entendimiento no debería limitarse a una cuestión electoral, sino construirse sobre objetivos concretos y una agenda compartida.

La estrategia del desdoblamiento en Chubut

Al analizar los posibles armados territoriales, el gobernador marcó diferencias entre la estrategia nacional y las particularidades de cada provincia. En diálogo con Infobae, sostuvo que el gobierno nacional debe evaluar la competitividad de cada espacio en cada distrito y no trasladar automáticamente las discusiones de la Ciudad de Buenos Aires al resto del país.

“Nosotros en Chubut vamos a discutir Chubut”, remarcó Torres, quien destacó que la provincia cuenta con un frente que integra al peronismo y también a sectores libertarios. Por eso, consideró que el escenario depende más de una “ingeniería electoral a nivel nacional” que de una cuestión exclusivamente provincial.

El gobernador también defendió la construcción de una alternativa “republicana y federal” frente a escenarios de polarización. Recordó que su espacio se conformó con ese objetivo frente a una disputa electoral que, según planteó, se concentraba entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza.

La discusión 2027

Torres sostuvo que una eventual alianza entre el PRO y La Libertad Avanza debería discutirse a partir del “para qué” del acuerdo. “No tiene sentido hacer una alianza solamente para una cuestión electoral si después no coincidís en una agenda de desarrollo”, planteó, al remarcar que existen diferencias que deben ser saldadas.

Nacho Torres con Diego Santilli.

En esa discusión ubicó como uno de los principales temas el destino de los recursos que generan las provincias. “La discusión central es qué hacemos con la riqueza que generan nuestros recursos y cómo se administra esas divisas”, señaló. En particular, destacó el peso de la Patagonia en la generación de divisas y planteó la necesidad de agregar valor a esos recursos para generar trabajo.

El gobernador también cuestionó que las candidaturas y las alianzas se discutan con tanta anticipación y vinculó ese proceso con el debate sobre eventuales cambios en el sistema electoral, entre ellos las PASO y las colectoras.

Sobre la posibilidad de eliminar las primarias, consideró que se trata de una definición que debe evaluar el Gobierno nacional y que puede responder a una “ingeniería electoral”. Para Torres, en cualquier caso, el escenario puede cambiar antes de que llegue el momento de definir candidaturas: “La Argentina de acá a ocho meses puede estar hablando de algo completamente distinto”.