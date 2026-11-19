El peronismo bonaerense buscará esquivar las fricciones este sábado: Máximo Kirchner asumirá por Zoom la presidencia del Congreso del PJ bonaerense y se cubrirán otros 64 cargos. No será un acto multitudinario como otros que convocan de manera presencial a cientos de congresales de la provincia de Buenos Aires .

El planteo de ese cónclave partidario, que será virtual, está en línea con el funcionamiento de la última reunión del Consejo del partido que encabezó Axel Kicillof luego de un encuentro previo con Kirchner -no se veían personalmente desde octubre de 2025- para acordar la convocatoria y que no haya sobresaltos.

Oficialmente el partido convocó a los congresales a reunión del Congreso provincial ordinario del PJ para este sábado “bajo modalidad virtual” a las 10 de la mañana. Durante la reunión del Consejo que presidió Kicillof semanas atrás se había anunciado que el Congreso sería en formato mixto con parte de la concurrencia en la sede del PJ de La Plata.

Según una rueda de consultas realizadas por Letra P , los congresales de los diferentes municipios ya se están organizando de diferentes maneras para participar de la reunión de manera virtual. Algunos se juntarán en las sedes de los PJ locales para participar de la reunión de manera conjunta. Las autoridades estarían en la sede platense y no habrá miembros del Consejo del partido ni de forma presencial ni por Zoom.

El formato contrasta fuertemente con reuniones del Congreso anteriores, actos multitudinarios en grandes espacios como los que se realizaron en los últimos años en Merlo, La Matanza o Mar del Plata. Una fuente cercana al gobernador reconoció que la idea es que la reunión pase “sin pena ni gloria”. Cerca de Kirchner dijeron que apuntan a que no genere “ruido”. Otras fuentes reconocieron que el objetivo es mantenerse “lo más herméticos posible”.

Los 64 cargos a cubrir

El orden del día del encuentro contempla: Comisión de Poderes (órgano encargado de dictaminar sobre la validez de los mandatos de los congresales electos), designación de autoridades del Congreso, designación de los miembros de la Junta Electoral, del Tribunal de Disciplina y de la Comisión Fiscalizadora, designación de los Congresales Nacionales, consideración de memoria, balance y gastos cerrados al 31/12/2025 y un informe de bloques legislativos.

En total son 64 los cargos que deben cubrirse para el Congreso. Aunque al cierre de esta nota todavía se estaban negociando, en el acuerdo previo se había establecido, además de la presidencia de Kirchner, que el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuara al frente de la Junta Electoral.

En el PJ bonaerense hubo acuerdo de cúpula, pero pelea en muchos distritos

En primer término se tienen que elegir los 22 integrantes para la Mesa Directiva que está compuesta por el presidente, cuatro vicepresidencias, ocho secretarías y prosecretarías (General, Administrativo, Actas y Acción Legislativa) y nueve vocales. Por la Junta Electoral se deben nombrar 13 miembros titulares y 6 suplentes; por el Tribunal de Disciplina, 8 titulares y 4 suplentes, e igual número para la Comisión Fiscalizadora.

El Congreso del PJ bonaerense es el órgano máximo de decisión donde se definen las estrategias electorales clave del partido. Según lo establece la carta orgánica en su artículo 45, el Congreso tiene la facultad de autorizar al Consejo partidario la conformación de frentes o alianzas. Entre sus funciones también incluye la aprobación y sanción del programa de acción política y la plataforma electoral para la provincia de Buenos Aires. Los congresales que lo integran ya fueron electos con la renovación del Consejo.