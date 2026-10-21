Axel Kicillof, de visitante: la Ciudad, Jujuy, Entre Ríos, Santa Fe y Chubut, las próximas fechas del fixture

En paralelo a la escalada de tensiones internas por la conducción del peronismo, Axel Kicillof acelera su proyecto electoral . Su fixture 2026 incluye una seguidilla de desembarcos en distritos conducidos por el PRO y la UCR, donde su discurso encuentra mayor resistencia.

La hoja de ruta 2026, que arrancó el 2 de abril en Ushuaia, sigue este jueves y viernes en la Ciudad de Buenos Aires, donde manda el PRO con Jorge Macri , y el 30 de octubre en Jujuy, gobernada por el radical Carlos Sadir ; además de Entre Ríos ( Rogelio Frigerio - PRO), Santa Fe ( Maximiliano Pullaro - UCR) y Chubut ( Ignacio Torres - PRO), aún sin fecha cerrada, .

Con un Congreso productivo organizado por el ministro bonaerense Augusto Costa en la sede de la UTN, el Movimiento Derecho al Futuro concretará desde este jueves a las 10 su segundo desembarco porteño, con una actividad que reunirá al empresariado, el comercio y la industria, además de la dirigencia partidaria, dos sectores disímiles entre sí pero que suponen un mismo desafío de inserción territorial para el kicillofismo.

Casi una semana después, el gobernador estará en Jujuy, una visita confirmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque : “Salvo un imponderable, está confirmada y la tenemos en agenda”, dijo el funcionario, uno de los responsables del armado de agendas de Kicillof en las provincias.

El ministro Costa es el principal referente del gobernador en la Ciudad de Buenos Aires, donde preside la agrupación “Kilómetro Cero”. Ese espacio fue uno de los que en marzo dio soporte al acto de presentación del MDF porteño en el teatro Picadero.

Augusto Costa, ministro de Producción de Kicillof

Este jueves abrirá “El futuro de la Ciudad se proyecta y se produce”, como reza la consigna del congreso que reunirá a más de cien representantes de pymes y comercios locales, a dirigentes sindicales y a funcionarios del área económica del gabinete bonaerense entre los que estarán Juan Cuattromo (Banco Provincia), Cristian Girard (ARBA) y Paula Español (Provincia Net). También está anunciada la participación del diputado Itai Hagman, referente de Patria Grande, el frente que lidera Juan Grabois, quien, como contó Gabriela Pepe en su columna del domingo, ya eligió y trabaja para apuntalar el proyecto presidencial de Kicillof.

La actividad, que congrega un total de catorce charlas y paneles en dos días, también incluye una exposición del gobernador, pero como único orador en el teatro Astros, el viernes a las 9.30.

Ese mismo día, a las 17, como cierre del congreso habrá un bloque de “diálogo político” con Leandro Santoro y Matías Lammens, dos referentes que articulan políticamente con el espacio de Juan Manuel Olmos. En cambio, el programa no incluye a referentes de La Cámpora. Según recogió Letra P de organizadores del evento, todos los sectores fueron invitados, incluido el presidente del PJ porteño, el senador Mariano Recalde, quien no confirmó asistencia.

A Jujuy, con la mira en fortalecer el MDF

El viaje a Jujuy se gestó el 26 de agosto. Ese día, Kicillof recibió en La Plata a una comitiva de dirigentes peronistas jujeños encabezada por el diputado provincial Rubén Rivarola, y pasaron revista a la actualidad política y económica del país. También empezaron las conversaciones para llevar al gobernador a esa provincia, donde el PJ sigue intervenido y el MDF busca fortalecerse.

Kicillof, en La Plata con la comitiva de dirigentes peronistas jujeños

La agenda fue tomando forma en los últimos días, una tarea coordinada entre Larroque y dirigentes locales. Se definió una visita al municipio de Palpalá, donde el gobernador se reunirá con el intendente, Rubén Eduardo Rivarola.

A tono con las visitas que realizó a otras provincias, Kicillof también podría hacer una recorrida con sectores productivos y participar de algún acto, además de firmar convenios con alguna universidad. Hasta el momento, no está previsto un encuentro con el gobernador Sadir.

El último tramo de 2026

El 9 de septiembre fue la última salida extramuros de Kicillof desde La Plata hacia el interior del país. Ese día tuvo una jornada de 12 horas en Misiones, donde se mostró con el gobernador, Hugo Passalacqua. Desde entonces, el bonaerense trabaja en la hoja de ruta para el último trimestre del año con el objetivo de llegar lo más fortalecido posible a 2027, cuando comenzará la discusión de fondo con el resto del peronismo para definir una estrategia electoral.

Entre Ríos, Santa Fe y Chubut serán las próximas paradas. Kicillof visitó Chubut en mayo de 2024, cuando fue a entregar ambulancias y firmar convenios con el gobernador Torres. Una de las figuras más activas en el kicillofismo chubutense es el intendente de Dolavon, Dante Bowen, aspirante a competir por la gobernación.