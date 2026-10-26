La Libertad Avanza llevó su tour federal a Chubut con un congreso de jóvenes en Comodoro Rivadavia

La Libertad Avanza desembarcó en Chubut y Treffinger se anotó para pelear por la Gobernación. Fotos: gentileza LLA.

La Libertad Avanza desembarcó en Chubut con un congreso de jóvenes en Comodoro Rivadavia y una definición electoral de peso: César Treffinger confirmó que el partido competirá por la gobernación en 2027 y presentará candidatos en todos los niveles. El despliegue forma parte de la ofensiva territorial que impulsa Karina Milei en las provincias, mientras la Casa Rosada negocia un acuerdo electoral con los gobernadores para garantizar la reelección de Javier Milei.

El encuentro se realizó el sábado 24 de octubre y contó con la presencia de Rocío Gómez , presidenta y coordinadora de la Juventud libertaria , e Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón . El anfitrión fue Treffinger, diputado nacional y titular de La Libertad Avanza en Chubut, acompañado por Maira Frías , también integrante de la cámara baja.

La elección de Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada de la provincia y bastión del peronismo local, le dio un particular sentido político al encuentro. Jóvenes de la cordillera, el valle y la zona sur viajaron para participar de una jornada que buscó mostrar músculo y fortalecer la presencia violeta en el territorio.

El Congreso dejó definiciones políticas de alto calibre. Allí, Treffinger despejó las dudas sobre la estrategia electoral del espacio y anticipó que buscará disputar la reelección de Ignacio Torres . Según explicó durante su discurso, el plan incluye candidaturas para intendencias, concejalías y bancas legislativas, con el objetivo de competir en todos los estamentos de la provincia.

Alineado con Karina Milei y los primos Lule y Martín Menem , Treffinger también aprovechó el encuentro para cuestionar la presión impositiva provincial y convocar a respaldar la gestión de Milei. “Que se acabe el achuramiento y que podamos realmente ir a cada una de las provincias, pero con la verdad de frente. Y acompañar con todo lo que Javier Milei viene haciendo”, sostuvo.

El dirigente también lanzó una advertencia a la dirigencia política local, con la mira puesta en la disputa que se avecina. “Todos los concejales e intendentes, los que tenían miedo, después de esto que tengan más miedo aún, porque acá estamos firmes y más fuertes que nunca”, agregó.

Karina Milei agita en las provincias y muestra los dientes

El congreso chubutense forma parte del despliegue territorial que la secretaria general de la Presidencia puso en marcha en distintos puntos del país. La movida busca fortalecer las bases libertarias y exhibir la capacidad del partido para competir en cada distrito en la antesala del año electoral.

La avanzada tiene una segunda lectura que complica el plan de la Casa Rosada, que negocia con gobernadores aliados un acuerdo electoral para 2027. El crecimiento de las estructuras provinciales de La Libertad Avanza amenaza con complicar esos entendimientos. Los mandatarios buscan garantías de que el oficialismo nacional no les disputará sus territorios, mientras ofrecen contribuir a la reelección presidencial. Las bancas en el Congreso aparecen como una de las posibles prendas de cambio.

El agite territorial violeta evidencia la voluntad libertaria de pelear en cada provincia o, al menos, de negociar duro.

El congreso chubutense forma parte del despliegue territorial que amadrina Karina Milei.

En ese tablero, Chubut se suma a una avanzada que ya tuvo actividades en Neuquén, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, y que este fin de semana también llegó a Santa Cruz y Tierra del Fuego. El objetivo es consolidar una estructura propia que le permita al Presidente buscar un segundo mandato sin resignar la construcción territorial.

La juventud libertaria, una pieza del armado para 2027

La convocatoria en Comodoro Rivadavia puso a la militancia juvenil en el centro de la estrategia partidaria. La participación de referentes nacionales y provinciales apunta a consolidar equipos, compartir experiencias y coordinar una agenda de trabajo común con vistas a las próximas elecciones.

Según explican desde el espacio, la juventud tuvo un papel relevante en las campañas presidenciales de Milei de 2023 y 2025. Ahora, el desafío es trasladar esa movilización a la construcción de candidaturas y ampliar la presencia del partido en localidades donde todavía busca consolidarse.