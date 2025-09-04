Emergencia en discapacidad: la oposición le volteó el veto a Javier Milei y la norma debe aplicarse

Javier Milei recibió este jueves un revés histórico en el Congreso, a tres días de la elección bonaerense en la que no llega como favorito y en medio de la mayor crisis de su gestión por la filtración de audios: la oposición del Senado rechazó y eliminó de forma definitiva el veto a la ley de emergencia en discapacidad.

Fue con 63 votos a favor de sostener la norma y sólo siete en contra, por encima de los dos tercios requeridos. Sólo aceptaron el veto La Libertad Avanza (LLA) -con la reincorporación de Francisco Paoltroni - y Carmen Álvarez Rivero (PRO y cercana a Patricia Bullrich ). La libertaria Vilma Bedia se fue al momento de votar. Unión por la Patria, el PRO, la UCR y los partidos provinciales se unieron para rechazar el veto y dejaron al oficialismo en soledad.

Como Diputados cumplió el mismo trámite hace 15 días , el veto queda desechado y la ley debe promulgarse en forma automática. "Se envía al Poder Ejecutivo para su promulgación", dijo el libertario Bartolomé Abdala , a cargo de la sesión porque Victoria Villarruel reemplazó a Milei en la presidencia.

El jefe de Estado anunció que buscará judicializar la ley, pero la Constitución lo obliga a aplicar la norma desde este viernes, cuando en realidad, por su viaje, la responsabilidad recaerá en Villarruel. Si la promulgación -trámite previo a la aplicación- tarda en llegar, en la oposición advierten que ambos podrían ser denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"Presidente: Si usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político", advirtió el santacruceño José María Carambia , uno de los partidos provinciales que le dio la espalda al Gobierno.

Milei demostró que su vínculo con el Congreso es el peor de un Poder Ejecutivo en mucho tiempo: hacía 22 años que un veto no tenía rechazo definitivo. La última vez había sido para una reforma de aranceles azucareros, pero se trataba de un veto parcial. Los jefes de Estado evitaron pasar por esta situación revisando los consensos legislativos. Es lo que el líder libertario no quiso hacer.

El triunfo de la oposición

La ley que el Presidente debería promulgar declara la emergencia en discapacidad hasta 2026. Incluye una revisión de las pensiones y la creación de otras nuevas para "protección social", con un haber equivalente al 70% de la jubilación más baja. Sólo se cortaría el beneficio a quienes perciben ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. La ley, además, suma un aporte similar a personas con estas condiciones mayores de 70 años.

Según la oficina de presupuesto del Congreso, esto implicaría un gasto de entre 0,22% y 0,42% del PBI, con casi un millón de nuevos beneficiarios. En la oposición destacan que el costo podría ser menor si el sistema se audita correctamente. Es que el Gobierno sólo informó que envió cartas documentos a los beneficiarios y sancionó a los que no pudieron notificarse.

El capítulo que quebró al Gobierno en el debate legislativo es el referido a las prestaciones por Discapacidad, que no aumentan desde hace casi un año. Ese retraso dejó a la deriva a terapias profesionales y centros educativos, en graves crisis financieras. Para que puedan arreglar sus cuentas, la ley crea una compensación con retroactividad a noviembre de 2023, en función de la evolución de precios que hubo desde esa fecha. Además, se indexa por el índice de movilidad jubilatoria, que contempla la inflación.

Además de los pagos que realiza el Estado (a través de Incluir Salud), la norma involucra a las prestaciones de las obras sociales y prepagas, que siguen los valores de la ANDIS. Según la OPC el impacto es mínimo: 0,03% del PBI. La insistencia del Gobierno en no tocar este índice fue lo que alteró a los aliados.

"Aprovecho para pedir públicamente al ministro (De salud) Mario Lugones que se aumenten los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo las prestaciones que necesitan", sostuvo Álvarez Rivero.

Sin voz oficial

El desenlace de la sesión se supo cuando se inició el debate y la admisión del tratamiento también tuvo 62 votos a favor y 8 en contra. En las calles del Congreso siguieron la sesión organizaciones vinculadas a la discapacidad. Participó de los festejos el diputado Daniel Arroyo (UP), autor del proyecto, como también el dirigente Juan Grabois.

El oficialismo no abrió la boca para justificar el veto presidencial. Sólo justificaron la decisión presidencial los aliados, Paoltroni y Álvarez Rivero. En la oposición se turnaron para atacar al gobierno por haberle dado la espalda al sector desde todos los rincones. Beatriz Ávila, del PRO y exaliada oficialista hasta hace no tanto atacó al Gobierno. “Los discapacitados no están pidiendo privilegios, sino lo que les corresponde. Reclaman que se cumpla con lo que dice nuestra Constitución", sostuvo la tucumana.

El radical Martín Lousteau consideró que la auditoría de las pensiones no es real, sino una excusa para ajustar. “Si consultan con expertos van a encontrar formas de depurar la base de datos para detectar fraude, ajustar sin lastimar gente y poder aumentar las pensiones por discapacidad”.

Sin oficialistas dispuestos a hablar, el debate lo cerró el jefe de UP, José Mayans. "Hoy le decimos a una parte importante de la sociedad argentina que no le vamos a permitir al presidente que vulnere sus derechos constitucionales. Estamos en deuda con las personas con discapacidad y hoy empezamos a cumplir con una parte de esa deuda", celebró.