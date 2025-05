Luis Juez negocia con Javier Milei un acuerdo para pintar de violeta toda Córdoba

JUEZ PLENARIO CAPITAL CBA.jpg Luis Juez reunió al Frente Cívico de la ciudad de Córdoba

"Hace 20 años que dejé el gobierno de la Municipalidad y seguimos teniendo los mismos problemas", dijo Juez en el plenario que sentó en primera fila a su histórica escudería: Walter Nostrala, Ernesto Martínez y Graciela Villata. La presión en la capital no es azarosa.

"Daniel no puede repetir y no puede ser candidato a gobernador. La ciudad no le interesa", dicen sueltos de cuerpo. Nada hace pensar que el cordobesismo quiera desprenderse de un bastión central al que pudo entrar por primera vez en décadas en 2019, con Llaryora compitiendo con el caballo de Juan Schiaretti. Con todo, un diagnóstico compartido es que la capital es un terreno movedizo, posible para cualquier fuerza.

Por eso la oposición aprieta y el cordobesismo ajusta como quedó demostrado con los últimos cambios de gabinete, una respuesta política a los problemas crónicos de las gestiones municipales, que se agudizan en contextos sin plata.

La relación con los socios en Córdoba

Poniendo la lupa al pasado reciente, entre dientes, el juecismo dice que Rodrigo de Loredo perdió el gobierno de la ciudad porque prescindió de jugadores clave como el jefe del Frente Cívico y otro exintendente como Ramón Mestre. “Armaron las listas para pagarle a cada núcleo interno del radicalismo”, hacen un revisionismo que muestra que Juez ya eligió explorar otra alianza. Pese a la postura cerrada, el diputado boinablanca insiste con un frente no peronista para 2027 donde habría lugar para todos.

plenario luis juez capital.jpeg Luis Juez cenó con Javier Milei el martes y el sábado preparó un encuentro con su partido para activar un plan de fiscalización para octubre

Para Juez, apoyar la lista violeta para las elecciones a la Cámara de Diputados en octubre y repetir la receta para la compulsa capitalina debería alcanzar para cerrar el apoyo de Milei y la hermana para la intentona. Así de concreta es la idea de trabajo de Juez por estas horas.

El senador dice que no va a ser candidato en octubre. Manifestó alguna vez que si Schiaretti se presentaba, él también lo haría. Cierto es que nadie -con excepción del llaryorismo- cree ciertamente que el tres veces gobernador vaya a jugar en octubre estampando su nombre en una lista.

Todo o nada por Javier Milei en Córdoba

Por eso el juecismo apuesta todo a mostrar lo que tiene en el próximo turno. Es un piletazo. A los suyos cuenta que Milei planea su estrategia de construcción de poder por etapas. Buenos Aires fue una más que determinante, ahora sigue con el operativo en la tierra que gobierna Axel Kicillof. Córdoba, donde cosechó más de siete de cada 10 votos en el ballotage de 2023, debería entrar en sus planes, pero poco se sabe de las intenciones concretas.

Laten especulaciones recurrentes: que los acuerdos tendrán un perfil según la provincia que se trate y que LLA no tiene nombres fuertes en Córdoba. Ergo, podría echar mano de las figuras más taquilleras de la oposición al cordobesismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ljuez/status/1887311401598808247&partner=&hide_thread=false Hoy cenamos con @JMilei en #Olivos, hablamos de todo. Disfrutar de los amigos no tiene precio y que sea el Presidente de la Argentina es un inmenso honor. pic.twitter.com/6gavjx6MtH — Luis Juez (@ljuez) February 6, 2025

La bola de cristal no existe y la reaparición de Diana Mondino en la Bolsa de Comercio disparó algunas preguntas. Discreta, la excanciller volvió a la palestra. Hasta su desvinculación deshonrosa era la dirigente que mejores mediciones ostentaba en la provincia, junto con Agustín Laje. Eso no habría cambiado dicen en los reductos libertarios.

Juez activó después del mayo porteño con la urgencia de mostrarle a Milei qué tiene para ofrecerle en Córdoba. Su chance provincial depende de que se dé ese acuerdo violeta. Se juega todo.