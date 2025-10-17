Axel Kicillof en San Vicente: "Después de tanto tiempo de no ganar una intermedia, hay que volver a decirle no a Milei"

Axel Kicillof tuvo su acto por el Día de la Lealtad en la Quinta de San Vicente rodeado de la plana mayor sindical e intendentes. En la previa a la movilización a San José 1111 hizo equilibrio en la interna y habló de la “injusta condena” a Cristina Fernández de Kirchner . No obstante, hubo poca presencia cristinista y mensajes internos.

Lo que habían presentado en principio con un acto “austero y chico” al final no lo fue tanto. El gobernador estuvo acompañado en el escenario por la gobernadora, Verónica Magario , y los candidatos Jorge Taiana y Juan Grabois . Hablaron todos menos el dirigente social que se limitó a acompañar. Las presencias y ausencias en las sillas de las primeras filas marcan el timing de una interna, que aunque en pausa, sigue ahí.

Aunque ya estaba previsto como actividad central la movilización a San José 1111 , de la que participará el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y posiblemente el propio Kicillof, el gobernador consideró que también debía hacerse un homenaje a Perón en la Quinta de San Vicente. No hubo convocatoria pública y en un principio se vendió como un acto “chico” y “austero” en el que ni siquiera estaba convocada la prensa para presenciarlo.

Sin embargo terminó siendo un acto de mayor dimensión, que incluyó movilización por parte de intendentes y gremios además de la presencia de dirigentes, aunque no estuvieron ni Máximo Kirchner ni Sergio Massa, con quien sí el gobernador estuvo reunido por varias horas el miércoles por la noche en La Plata.

Día de la Lealtad. Intendentes y Wado

Una catástrofe llamada Javier Milei

El acto duró una hora y el cierre estuvo a cargo del gobernador. Hubo duras críticas al gobierno de Javier Milei. Dijo que lo que está ocurriendo es “una catástrofe social, un desastre económico, productivo y laboral” y que “tiene un único responsable y se llama Javier Milei”. También cuestionó fuertemente los acuerdos con Estados Unidos: “Vimos una de las escenas de humillación y entrega nacional más grandes de la historia”, dijo para luego marcar que el Presidente fue a “pedir la escupidera” al Tesoro de Estados Unidos y que “nadie que tiene éxito necesita que lo salven cuatro veces”.

En el cierre apuntó que “tenemos también una responsabilidad más grande a partir del 26 de octubre" para "dedicarse incansablemente a darle a nuestro pueblo una alternativa a esta derecha insensible y cruel, construir con unidad, conciencia y responsabilidad aquello que en el año 2027 va a devolver al peronismo a la casa de gobierno”.

Mensaje a la interna

Durante su discurso, Kicillof resaltó el éxito de la estrategia de desdoblamiento de la elección que fue cuestionada por CFK y que hoy siguen marcando como un error dirigentes de La Cámpora pese a los resultados. Días atrás un intendente de ese sector se quejó en diálogo con este medio de que a raíz del desdoblamiento la mayoría de los intendentes estaban trabajando la campaña a media máquina.

“El 7 de septiembre, para terminar las discusiones, el que ganó la elección es el pueblo de la provincia de Buenos Aires en las urnas, pero ese triunfo sacudió el panorama político nacional porque se rompió un mito y un hechizo con el que tenían engañados a los de acá y los de afuera, Milei pregonaba que por primera vez el ajuste, la crueldad, el odio, el desprecio y la exclusión tenían apoyo popular. El 7 septiembre ese hechizo se rompió”, destacó el gobernador.

Kicillof, Magario, Grabois

Inmediatamente volvió a remarcar la cantidad de tiempo que hace que el peronismo no gana una elección legislativa: “Este 26 de octubre tenemos la responsabilidad en la provincia de Buenos Aires después de tanto tiempo de no ganar una elección intermedia decirle de nuevo no a Milei”, dijo.

La referencia a CFK y el enviado de La Cámpora

En el inicio de su discurso estuvo la única referencia del gobernador a la situación de la expresidenta: “Llegamos a los 80 años de ese 17 de octubre en una situación desastrosa: hoy la presidenta del Partido Peronista y dos veces presidenta de la Argentina está injustamente presa por honrar nuestras banderas”, dijo aunque sin alusiones a la movilización a San José 1111.

Fue evidente durante el acto la ausencia de los principales dirigentes de La Cámpora. No solo no estuvo Máximo Kirchner sino tampoco otras de las principales figuras como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el intendente de Lanús, Julián Álvarez. Tampoco estuvo el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, o el senador provincial Emmanuel González Santalla.

Día de la Lealtad

No obstante, sí hubo un eviado. El senador Eduardo Wado de Pedro, quién se sentó en primera fila, al lado del ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Entre los presentes estuvieron otros dos intendentes camporistas pero que están más alineados con el exministro del Interior: el jefe comunal de Lujan, Leonardo Boto, y su par de Suipacha Juan Mancini.

Verónica Magario levantó polvareda

Después de las palabras de bienvenida del intendente anfitrión, Nicolás Mantegazza, la primera en hablar fue la vicegobernadora. Arrancó con una frase que generó ruido en la interna peronista que ya está mirando la otra elección, la del PJ bonaerense que preside Máximo Kirchner, que finaliza su mandato el próximo 18 de diciembre.

“Me hubiera gustado que me presenten como vicepresidenta del PJ de la provincia de Buenos Aires, ese es el máximo de los honores y hoy lo quiero reivindicar”, dijo en un contexto en el que ya hay una cantidad de nombres que circulan para presidir el PJ y el de ella es uno de los que con más fuerza suenan.