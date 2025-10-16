La Casa Rosada celebra el posteo de Mauricio Macri, pero le marca la cancha: "El que lidera es Javier Milei"

Apenas se difundió el posteo de Macri, las primeras repercusiones libertarias fueron de celebración. De hecho, en los pasillos de Balcare 50 se mencionó que funcionarios y dirigencia violeta estaban prácticamente de acuerdo en todo lo que planteó el exmandatario.

El festejo llegó, incluso, de parte de Santiago Caputo , algo que llamó la atención en el ecosistema PRO libertario. El asesor fue el principal enemigo del expresidente dentro de la Casa Rosada , y el principal obstáculo para que el macrismo desembarque en el gabinete de Milei.

Por supuesto, en aquella oportunidad, el fundador del partido amarillo devolvió los golpes de distinta maneras. Una de ellas fue dejar de lado su perfil moderado, desde lo narrativo, para apuntar de manera directa contra Caputo y la secretaria general, Karina Milei , en distintas entrevistas y actos públicos, como cuando los culpó de "manipular" al Presidente para evitar una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO. "El entorno lo convenció, lo manipuló hacia un proyecto de poder que pone la energía donde no había que ponerla", afirmó Macri a principios de abril en Radio Rivadavia, cuando todavía se discutía la confección de las listas y los armados partidarios.

"La gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento. Para esto, es un requisito básico construir una nueva mayoría, que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión", posteó este jueves Macri, en un posteo en el que arranca destacando la baja de la inflación.

Si bien Caputo celebró el posteo, no perdió la oportunidad para marcarle la cancha. Lo hizo con una de las tantas cuentas de Twitter que se le adjudican. "Estamos de acuerdo, Presidente Macri (sic). Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente Milei lidera". Fue un modo elegante de hacerle saber que el libertario tendrá la última palabra.

El debate por una reconfiguración del Gobierno

Macri ya venía pidiendo apertura política, sobre todo después de la derrota electoral por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, algo que siempre chocó con la postura de Caputo y Karina. De todos modos, en aquél momento el expresidente pidió "ser prudentes" en los tiempos que vienen, ya que, aseguró, se vienen periodos muy "sensibles" en los que es necesario acompañar al Gobierno. "Estoy para colaborar", dijo en la sede nacional del partido ubicada en la calle Balcarce.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1978898929165988051&partner=&hide_thread=false AHORA HAY QUE ARRANCAR y CRECER SIN PARAR



Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación.



Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre,… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 16, 2025

Ahora, quienes mejor conocen a Macri aseguran que, pese a la celebración de la Casa Rosada, su mensaje tiene otro perfil, uno en el que se permitirá destacar los logros y remarcar, al mismo tiempo, los errores. "Hizo un llamado muy necesario para que el Gobierno reaccione y se deje ayudar, aún sabiendo que las chances de que eso ocurra son casi nula", aseguró a Letra P una fuente que conoce a la perfección el pensamiento de Macri.

Que el mensaje del expresidente haya llegado en el tramo final de la campaña tampoco es azaroso. Quienes hablaron con él en los últimos días aseguran que como no es muy optimista con respecto a los resultados de las próximas elecciones, se quiere resguardar de eventuales críticas en un futuro, cuando reitere su pedido de apertura en el medio de un contexto de posible derrota libertaria. En otras palabras, Macri no quiere quedar como oportunista, algo que siempre le señalaron en el entorno de Milei.

"Ante un resultado no tan bueno para el Gobierno, no quiere quedar después como que está pidiendo apertura justo en la derrota", detallan.

El mensaje de Mauricio Macri a días de las elecciones

En el tuit que publicó en su cuenta personal, el exjefe de Estado hizo una evaluación de la primera mitad del gobierno de La Libertad Avanza, bajo el título "ahora hay que arrancar y crecer sin parar". En ocho breves párrafos, valoró la baja de la inflación, y relativizó la estabilidad económica, aunque también dejó algunos reclamos de más diálogo para implementar la segunda tanda de medidas económicas.

Además, tal como lo había manifestado en otras oportunidades, el líder amarillo pidió avanzar con un nuevo Presupuesto, considerando que la ley de leyes fue prorrogada en dos oportunidades por el poder Ejecutivo. De hecho, este pedido se da mientras la Cámara de Diputados se prepara para avanzar con el cronograma de debates y diálogo respecto a este proyecto, por pedido de la oposición más intransigente.

Con apenas unos minutos de diferencia, Macri envió un audio de Whatsapp a algunos grupos de militancia PRO para arengarlos de cara a los próximos comicios. En el mensaje, del que dio cuenta Clarín, el exmandatario no menciona a Milei ni a La Libertad Avanza.

"Como en cada elección, desde hace más de veinte años, el PRO está presente en cada rincón del país defendiendo los valores del cambio. Con las particularidades de cada provincia, en cada ciudad hay equipos y candidatos que están dejando todo, con compromiso, con convicción, con la fuerza de nuestras ideas", pronuncia Macri en un material que dura 51 segundos.