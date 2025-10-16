Retador retado: Jorge Taiana desafió a Diego Santilli, faltó al debate en TN y le llovieron críticas

Sin demasiados inconvenientes, Jorge Taiana venía sobrevolando la campaña por debajo del radar. Hasta que sacó la cabeza y se expuso a que las piedras le empiecen a caer cuando chicaneó al candidato de La Libertad Avanza Diego Santilli que le pidió debatir. Un paso fuera del libreto que le venía funcionando.

Hace diez días, cuando aún no estaba confirmado como cabeza de lista, Santilli desafío mediante la red social X a debatir a Taiana. En vez de ignorarlo, el candidato de Fuerza Patria lo chicaneó: “Cuando se confirme si realmente vas a ser el candidato que encabece la boleta no tengo problema en debatir, como vos decís donde quieras y cuando quieras”, le respondió y agregó: “¿Por qué no empezamos yendo juntos al Hospital Garrahan y comenzamos a debatir sobre la situación de la salud pública y el desfinanciamiento nacional? Ya que vos ya sos diputado nacional quizás puedas explicar en ese debate porqué apoyaste el veto a la ley de emergencia pediátrica".

Acto seguido, le contestó a la segunda de la lista libertaria, Karen Reichardt , también con una chicana: “Karen, aunque no sé si debo llamarte Karen o por tu verdadero nombre Karina Celia Valzquez”, le dijo en un tono que cayó mal incluso a figuras del peronismo, para luego proponerle debatir “una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre”, para pasar luego a a enumerarlos. "¿Deben consultar al jefe de campaña para asistir? Consulten con Trump para ver si los autoriza a participar, jeje”, cerró la ironía.

KAREN, AUNQUE NO SÉ SI DEBO LLAMARTE KAREN O POR TU VERDADERO NOMBRE: KARINA CELIA VÁZQUEZ, AHORA QUE SE CONFIRMÓ QUE SOS CABEZA DE LISTA te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre. AGENDA DE DEBATES 1.- Un debate sobre salud…

La vuelta de bumerang

Pero lo que no esperó Taiana fue que La Cámara Nacional Electoral le daría la razón a La Libertad Avanza y Santilli terminaría siendo el primero en la nómina, un lugar expectante desde el que insistiría con la propuesta de debate.

Desde la señal de noticias TN tomaron el guante y efectivamente invitaron a ambos candidatos a debatir en uno de sus programas. El excanciller rechazó la invitación y le comenzaron a caer las piedras de toda la tropa libertaria, especialista en el manejo de las redes sociales.

“Se cagó el viejo montonero contra el colorado. Vamos Santilli carajo”, publicó uno de los estrategas de la campaña de Milei, Santiago Oría. También se subió a la ola la propia Reichardt: “Che Jorge Taiana te quedaste en silencio con el desafío de Diego Santilli? Me bajaste el precio haciendote el picante!”, le lanzó.

A ellos se sumaron otros, como el dirigente del PRO Alejandro Finocchiaro: “Saquen a Taiana del placar, que debata con Santilli”, publicó. Un mensaje que se multiplicó por cientos en las redes afines a La Libertad Avanza.

La respuesta de Taiana

En las últimas horas, el candidato de Fuerza Patria, hizo una publicación en la que intenta poner un cierre a la discusión ensayando nuevos argumentos, ahora para rechazar el debate. “Hace más de 10 días invité a debatir primero a Diego Santilli y luego a Karen Reichardt cuando fue cabeza de lista, antes que la Libertad Avanza y el PRO lograran bajarla. Pero está claro que al “colorado” que reemplazó al “pelado” vinculado al narcotráfico no le convenía debatir sobre temas en los que legisló en contra de los intereses argentinos”, publicó.

“Por eso propuse distintos debates en los lugares de trabajo de los afectados directos para que pudieran asistir y participar en los temas que los involucran y conciernen directamente. También planteé un debate del que pudieran participar la mayor cantidad de medios para garantizar la pluralidad en la cobertura”, argumentó para luego volver a enumerar una agenda que dijo, “propuse y no fue aceptada”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeTaiana/status/1978883991492075624&partner=&hide_thread=false Hace más de 10 días invité a debatir primero a @diegosantilli y luego a @KarenReichardt1 cuando fue cabeza de lista, antes que la Libertad Avanza y el PRO lograran bajarla. Pero está claro que al “colorado” que reemplazó al “pelado” vinculado al narcotráfico no le convenía… https://t.co/eoUbiOkZQl — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 16, 2025

Ante la consulta de Letra P, desde su entorno explicaron que "Jorge le planteó el debate tanto a Santilli como a Reichardt, están los tuits, pero los debates se hacen en terrenos equilibrados y con la gente, no con la cancha inclinada y un público sesgado".

La propuesta imposible

Lo que propuso Taiana son una serie de condiciones imposibles de aceptar para sus rivales ya que no sería "dónde y cuándo quisieran" como habían dicho, sino en ámbitos donde hay un fuerte rechazo a las políticas implementadas por el gobierno nacional.

1.- Un debate sobre salud pública y políticas de cuidado, ley de discapacidad y el rol del Estado, a desarrollarse en el Hospital Garrahan.

2.- Otro debate en cualquier universidad pública con sede en la provincia de Buenos Aires. Allí debatiríamos sobre educación, ciencia y tecnología.

3.- Un tercer debate sobre obra e inversión pública para el desarrollo a realizarse en los obradores abandonados en una de las tantas rutas nacionales.

4.-El siguiente, en la sede del Museo Malvinas; allí podríamos encarar un debate profundo sobre soberanía e injerencia extranjera en asuntos nacionales.

5.- Por último propuse un debate a desarrollarse en una de las tantas industrias nacionales en crisis para proponer políticas que mejoren el trabajo argentino, el consumo interno y la microeconomía.

“Ustedes ya anticiparon el cierre de campaña en EEUU con su jefe Donald Trump. Para el próximo 26 de octubre la gente tiene claras las opciones”, cerró.

.