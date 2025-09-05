Gordo Dan y Las Fuerzas del Cielo tomaron las armas y detonaron la tregua con Karina Milei al pie de las urnas

Gordo Dan en el acto de lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo en San Miguel.

Luego de que el conductor del canal de streaming Carajo, Daniel Parisini , conocido como " El Gordo Dan ", tuiteara en contra del senador del PRO Luis Juez, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se despegó del referente de Las Fuerzas del Cielo, a sólo dos días de las elecciones bonaerenses : "No forma parte del Gobierno , tuitea cosas, expresa posiciones independientes".

"No he podido hablar con el Presidente aún, pero seguramente está en total desacuerdo con esta expresión del Gordo Dan", consideró Francos este jueves en TN después de calificar el tuit como "repudiable y fuera de lugar" y defender a Juez de las críticas por su voto en contra del veto del presidente Javier Milei a la emergencia en discapacidad.

El referente digital de los libertarios había atacado a Juez haciéndose eco de una infidelidad y terminó borrando el primer posteo sobre el tema que iniciaba con la frase "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija". Luego de las críticas de Francos, ensayó versiones de esa publicación "con más respeto" hasta que escaló el cruce y, en su último tuit, repitió: "(le acabó adentro a otra)". Durante su exposición, el senador había aclarado que votaba pensando en su hija con discapacidad.

“Nuestros hijos NO SON UN NUMERO, no son una contabilidad. Y se merecen el mismo respeto que tenemos todos nosotros.” Dijo el senador Luis Juez, ex pro. Este senador acompaño en todas las votaciones a Milei. Hoy no vota como esperaba Milei, tiene una hija con discapacidad. pic.twitter.com/3MHBpgRVE0

Las respuestas del Gordo Dan a Guillermo Francos

Parisini le respondió a Francos en Twitter: "Están quebrando al país y condenando a la MISERIA a las generaciones futuras de la Argentina ADREDE pero un gordo tuitea muy fuerte". Además, le recordó su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en representación de Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández.

"Cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, Francos formaba parte del gobierno de Alberto Fernández", remarcó el libertario después de que el exministro del Interior lo "excomunicara".

El Gordo Dan está enfrentado al ala del Gobierno que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, después de que el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, dejara a Las Fuerzas del Cielo afuera de las listas. Sin embargo, el lunes siguiente al cierre había dejado en claro en su programa "La Misa" que las internas no se discutían en público y había mantenido esa postura hasta este jueves.