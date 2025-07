La Libertad Avanza se atomiza en Córdoba y Agustín Laje emerge como prenda de unidad

La tropa de Bornoroni se refiere al exsecretario de Transporte como un afiliado más. No le permitió ejercer el rol de armador que le habría prometido su jefe en el tuit redactado para comunicar la desvinculación con honores .

“Infiltrado cordobesista”, le decían en los grupos de la militancia de Bornoroni. Mogetta curtió el bajo perfil y dividió su tiempo entre Córdoba, su Catamarca natal y la Ciudad de Buenos Aires. No hizo olas. La versión que corrió por algunas semanas es que Mogetta iba a ser una suerte de armador nacional de LLA. Una chapa más grande que la del estacionero.

Lo cierto es que vuelve a sonar fuerte en el pago chico tras observar lo activo que está en redes, donde resalta los logros del gobierno nacional y asegura que la marca libertaria va a “arrasar” en las elecciones de octubre.

Celeste Ponce y Verónica Sikora, el dúo dinámico

Casi en simultáneo al vaticinio electoral de Mogetta, la armadora silvestre Verónica Sikora presentaba su libro en la Universidad Siglo XXI, a escasos metros del lugar donde se hará La Derecha Fest este martes, con el cierre a cargo de Milei.

La abogada laboralista es amiga del Presidente y habla con él con frecuencia. Las credenciales no fueron suficientes para Bornoroni, que la mantuvo fuera del armado oficial.

La diputada Celeste Ponce hace tiempo que se la juró al estacionero, supuestamente porque le soltó la mano cuando la cordobesa fundadora de la agrupación Los Pumas Libertarios quedó en boca de todos por un presunto cobro de peajes a sus asesores.

La dirigente del sur cordobés, después de su baño bautismal en el río Jordán, volvió con el espíritu limpio, deseoso de abrazar a los desamparados. El madrinazgo a Sikora fue su acto de caridad libertaria.

Juntas se las vio en la presentación del libro Renacer liberal cordobés, título que le sugirió Milei a Sikora. La dirigente elogió el modelo presidencial y distribuyó criticas a los gobiernos radicales y peronistas de Córdoba. En el auditorio no sólo estaba Ponce. También participó otra diputada que le dio dolores de cabeza a Bornoroni, la rupturista del MID Cecilia Ibáñez; el legislador liberal y amigo personal de Laje, Gregorio Hernández Maqueda, y el youtuber libertario Erick Kammerath.

Con la excusa literaria, Sikora mostró también las patas de su armado territorial.

Gabriel Bornoroni, entre las giras y los fantasmas

Bornoroni sigue aferrado a su hoja de ruta: la cámara baja y las recorridas territoriales. Este viernes estuvo en Marcos Juárez. Dicen que se reunió con autoridades empresariales, pero que no charló con la intendenta macrista Sara Majorel que, cuando puede, pide la confluencia entre las fuerzas violeta y amarilla.

La kermés libertaria del martes promete marcar un antes y un después. No son pocas las voces que afirman que oficiará de plataforma de lanzamiento de Laje. El politólogo dice que quiere terminar su doctorado, que no está en sus planes ser candidato. Lo cierto es que, como reza el manual, la retahíla termina con el pero de rigor. “Pero si me lo pide el Presidente…”. En el entorno del soldado de las ideas de la libertad afirman que él quiere ser candidato en 2027.

Una candidatura de Laje terminaría con el debate de las encuestadoras acerca de si pesa más la marca partidaria, el nombre del Presidente o el de la persona elegida para encabezar la boleta. Laje fue medido por todas las consultoras y asoma como el hombre que mayores garantías de triunfo aporta, incluso con Juan Schiaretti al frente de la boleta cordobesista.

Diana Mondino sigue en boca de todo el mundo. Un libertario paladar negro acabaría con la práctica deportiva de las fórmulas posibles. También empujaría a examigos del Presidente, como Ricardo Eiben, el presidente del Partido Demócrata de Córdoba, a otros lugares seguros como el cordobesismo. Con la vicegobernadora Myrian Prunotto tienen entre manos un proyecto para que el Parlasur sesione en la Legislatura.

El empresario que le regaló un trébol de cuatro hojas a Milei después de una disertación en una plaza de Mendoza analiza si jugará con una boleta propia o se suma a otro ensamble. Eiben quedó profundamente decepcionado y buscará levantar el perfil. A Mondino, la tiene entre cejas. Agustín Spaccesi, legislador y presidente del Partido Libertario, también planifica su juego solitario.

En los reductos mileístas hay quienes piensan que la candidatura de Laje oficiaría como el remate del proceso de construcción del partido en Córdoba. A Bornoroni, ¿gracias por los servicios prestados? Es una pregunta que pica mucho. El acto del martes podría dar algunas pistas.