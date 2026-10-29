El pacto de Rosario: la Casa Rosada le abre el juego del RIGI a Pullaro, Frigerio y Llaryora

El RIGI juntó en Rosario a los gobernadores con las principales caras del gobierno de Javier Milei.

La Región Centro quiere quedarse con una porción del negocio que promete el RIGI y encontró en Rosario una puerta de entrada. En una reunión cerrada que sentó a Karina Milei , Luis Caputo , Diego Santilli, Maximiliano Pullaro , gobernadores de distintos colores políticos y pesos pesados del sector privado, sellaron un convenio para que el boom minero llegue a las provincias.

La cita fue en el salón Amarras de la Fluvial, en el marco de la Ronda de Negocios RIGI donde la primera línea del gobierno de Javier Milei compartió mesa con mandatarios de provincias mineras y de distritos que pretenden sumarse al negocio como proveedores. A la mesa se sentaron representantes de Glencore , Rio Tinto , Exar , McEwen Copper y Fortescue , además de cámaras empresariales e industriales. El objetivo fue conectar a quienes tienen los proyectos multimillonarios con quienes pueden aportar maquinaria, tecnología, infraestructura y servicios. Un pacto de intereses que busca conectar los recursos naturales con la capacidad industrial de provincias como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

La reunión dejó una foto de sintonía entre las tres patas del negocio: la Nación, gobernadores y el sector privado. Como contó Letra P , Karina Milei bajó durante la jornada una consigna a la dirigencia política y al Círculo Rojo : "Acá tienen que ganar todos". En la mesa reservada, ese mensaje encontró una traducción concreta con la firma de un acuerdo federal que tiene tres ejes centrales: el capital humano como motor del crecimiento minero, el desarrollo de proveedores locales y nacionales, y la capacitación de trabajadores para las nuevas demandas productivas. En una jornada de halagos compartidos, la rúbrica del acuerdo fue un sello más al momento de la Casa Rosada con las gestiones provinciales.

El encuentro reunió a buena parte de la primera línea libertaria. Además de Karina, Caputo y Santilli, participaron el secretario de Minería, Luis Lucero, y el coordinador de Energía y Minería, Daniel González , entre otros funcionarios nacionales. Del lado provincial estuvieron Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio , los tres gobernadores de la Región Centro, junto a mandatarios como Alfredo Cornejo, Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir y Rolando Figueroa .

La presencia conjunta de los tres mandatarios de la Región Centro no fue un detalle menor. Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos cuentan con entramados industriales, metalúrgicos y de servicios que pueden abastecer a la minería y al sector energético, aunque buena parte de las grandes inversiones se localicen a cientos o miles de kilómetros de sus territorios.

Excelente jornada en Rosario de la primera Ronda de Negocios RIGI, con más de 2,500 pymes de todo el país participando del evento!El objetivo fue unir a las empresas que llevan adelante grandes proyectos de inversión, en este caso mineros, con proveedores locales, generando oportunidades concretas para que más empresas sean parte de este proceso.A hoy, el 82 por ciento de las inversiones de los proyectos RIGI en curso (algo más de 7 mil millones de dólares), se ha canalizado a través de proveedores nacionales. Vamos a seguir realizando estas Rondas RIGI en distintas provincias del país, para garantizar que las iniciativas hoy planteadas con provincias y empresas, se hagan efectivas.Felicitaciones a @PALavigne83 y Daniela Ramos por la excelente organización.Gracias a la “Madrina minera” @KarinaMileiOk, @diegosantilli, @MenemMartin, @maxipullaro y el resto de los gobernadores presentes, así como a Daniel González y Luis Lucero.

El convenio firmado apunta precisamente a profundizar esa articulación. Según confiaron fuentes oficiales a este medio, uno de sus ejes es el desarrollo de proveedores en las comunidades donde se emplazan los proyectos.

La discusión también puso sobre la mesa las condiciones de competencia entre empresas de distintas jurisdicciones. Los regímenes de "compre local", que priorizan a firmas radicadas en las provincias donde se desarrollan los proyectos, representan uno de los desafíos para aquellas compañías que buscan ingresar desde otras regiones.

Elio Del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), participó de la reunión y destacó a este medio la coincidencia entre los gobernadores sobre la necesidad de integrar las cadenas productivas. "Estos emprendimientos tienen una dimensión tal que las provincias que alojan los recursos naturales no terminan teniendo la capacidad para abastecerlos", explicó.

Las provincias que quieren entrar al negocio

Para Pullaro, la reunión fue otro capítulo de una estrategia que viene desplegando desde hace meses. Sin grandes yacimientos mineros propios, Santa Fe pretende aprovechar su capacidad industrial, tecnológica y logística para convertirse en proveedora de los proyectos que avanzan en otras regiones del país.

Somos los socios estratégicos que el sector energético y minero necesita para crecer. Queremos que la producción nacional salga al mundo por la red portuaria de Santa Fe y por el puerto de Rosario, porque cada barco que sale de nuestras costas es más trabajo genuino para nuestra gente.La Argentina tiene una gran oportunidad por delante, pero para concretarla debe contagiarse de la fuerza de nuestro interior productivo. Un país que se parezca a los santafesinos: gente que le pone el cuerpo al día a día, se levanta temprano, termina tarde y reinvierte en su propia tierra. — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) October 29, 2026

El camino ya tiene antecedentes. Primero, los acuerdos con Neuquén encabezados por el gobernador y su ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, para insertar empresas santafesinas en Vaca Muerta. Después, los acercamientos con San Juan, donde la provincia ofreció maquinaria, servicios industriales y su infraestructura portuaria para acompañar el desarrollo minero.

Del Re comparó la oportunidad con el desarrollo agroindustrial argentino. "Tenemos que hacer lo que ya hicimos con el agro. La oportunidad con los nuevos motores que se encienden es esa", sostuvo. Llaryora, en la segunda mesa que aunó a gobernadores, se sumó pidió a los empresarios del sector que hagan lo mismo que las automotrices en Córdoba.

Desde la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), Roberto Cacciola también destacó la transformación del sector. "Era impensado hace cinco años que en la mesa del litio hubiera diez proveedores de distintos temas", señaló. “Argentina entró en un proceso virtuoso que no va a parar”, sumó Manuel Benítez, presidente de CAPMIN (Cámara Argentina de Proveedores Mineros).

Las mineras, los proveedores y el capital humano

El acuerdo también incorpora otros dos ejes que apuntan a sostener el crecimiento de la actividad: tomar el capital humano como centro del desarrollo minero y la capacitación de los recursos humanos. La apuesta no pasa solamente por sumar empresas a las cadenas de valor, sino también por preparar trabajadores y desarrollar las capacidades necesarias para responder a las exigencias de los grandes emprendimientos.

Maximiliano Pullaro junto a Diego Santilli.

La idea encuentra eco entre las propias compañías. Caterina Dzugala, directora de Comunicación de Vicuña, el megaproyecto binacional de cobre, oro y plata ubicado entre San Juan y Chile, explicó a Letra P que las rondas de negocios permiten que los proveedores conozcan los requisitos técnicos, ambientales y de seguridad de las grandes mineras.

"Muchas veces necesitan asociarse para poder ser competitivos en las licitaciones", sostuvo. La ejecutiva relató que ya vienen impulsando encuentros de proveedores y que uno de esos procesos permitió conformar consorcios entre empresas de distintas provincias para disputar una obra vinculada al corredor norte del proyecto.

La experiencia ilustra el modelo de integración que se busca profundizar. Una firma radicada en una provincia minera puede asociarse con otra de Santa Fe, Córdoba o Entre Ríos para reunir la escala, los conocimientos y los recursos necesarios para competir. A largo plazo, esas experiencias pueden fortalecer a las empresas hasta permitirles presentarse por su cuenta a licitaciones nacionales e internacionales.

"Hoy ya no estamos hablando de minería sí o no, sino de cómo ser competitivos", resumió Dzugala, quien valoró la presencia conjunta de la Nación y los gobernadores, incluidos aquellos de provincias sin grandes desarrollos extractivos.

En ese marco, los tiempos, la formación de trabajadores y el desarrollo de capacidades industriales aparecen como cuestiones centrales para que las empresas argentinas puedan prepararse con anticipación y competir cuando lleguen las licitaciones.

La sintonía política y una advertencia de la industria

La jornada tuvo un clima de buena onda entre la Casa Rosada y los gobernadores, particularmente con Pullaro, que ofició de anfitrión y cruzó elogios con Caputo alrededor de las oportunidades del RIGI. El gobierno santafesino incluso eligió una frase del ministro de Economía para titular uno de sus comunicados: "Que Argentina también sea invencible", dijo Toto, emulando al mandatario provincial.

Ronda de Negocios #RIGI Recibida con cánticos, Karina Milei aseguró que la provincia de Santa Fe “la adoptó” @pfornero https://t.co/yzMK6SPvoR — LETRA P (@Letra_P) October 29, 2026

Detrás del entusiasmo, no obstante, los industriales también dejaron una advertencia. Del Re planteó que Argentina atraviesa realidades económicas diferentes y que el crecimiento de los sectores más dinámicos no garantiza por sí solo la recuperación del resto del entramado productivo.

"Las transformaciones de esa Argentina las hace la política", sostuvo, y aclaró que se refería a la política industrial, no a la partidaria. "Estamos absolutamente convencidos de que la Argentina, si no es industrial, va a tener inconvenientes", advirtió.

La mesa cerrada de Rosario dejó así una coincidencia política y una discusión económica que recién empieza. La Nación busca consolidar el RIGI como motor de grandes inversiones; las provincias con recursos naturales pretenden capturar sus beneficios; y la Región Centro quiere que su industria tenga un lugar en el negocio.