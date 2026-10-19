Concordia: el concejal Pablo Bovino se suma al menú de opciones del PJ para pelearle el municipio a Azcué

El concejal Pablo Bovino se suma al menú de opciones del PJ para pelearle la reelección a Azcué en Concordia.

Un nuevo nombre se suma al menú que el peronismo despliega para mostrar que quiere y puede disputarle el poder a Francisco Azcué en Concordia . Pablo Bovino no es uno más en la lista de aspirantes del PJ . El concejal cursa su segundo mandato, pero supo cultivar un perfil de outsider que hoy su entorno cree que cotiza alto.

Su perfil de empresario con conexiones en el Círculo Rojo local lo ubica unos metros más adelante en la línea de largada opositora. Desde que asumió como concejal, su nombre siempre estuvo en el radar de la dirigencia, propia y ajena. El joven empresario del sector forestal, con terminales políticas y conexiones en el mundo del poder, se hace valer en tiempos en que la agenda de la renovación vuelve a imponerse.

Aunque aún no lo oficializó públicamente, Letra P pudo confirmar que el edil quiere ser el próximo candidato a intendente del peronismo en la segunda ciudad más grande de Entre Ríos y evitar la reelección de Azcué. Como viene contando este medio, en esa lista ya se anotaron varios, entre los que se encuentran Ángel Giano , Armando Gay , Marcelo Cresto , Aldo Álvarez , Javier Orduna y varios más que buscan competir por fuera de la estructura del PJ.

Para ese objetivo, en su equipo de trabajo identifican atributos que lo hacen competitivo. Apuestan a su juventud, pero también a un perfil de centro que podría disputar los votos de un sector del peronismo que en 2023 acompañó la propuesta del radical que hoy gobierna la ciudad bajo el sello de Juntos y en alianza con el gobernador Rogelio Frigerio .

Bovino llegó a su banca en el Concejo en 2019, bajo la tutela de Enrique Cresto . El intendente buscaba entonces la reelección y eligió al empresario forestal para aportar caras nuevas a su lista. Ese fue el debut de quien luego, en 2023, consiguió encabezar la nómina del PJ para el recinto y logró la reelección. Casi ocho años después, el edil asegura que esos vínculos iniciales se fueron desinflando y que su armado actual es autónomo.

Letra P contó en 2024 que Bovino era una figura a la que el exgobernador Gustavo Bordet seguía de cerca como proyección dentro del PJ local. Bovino asegura que hoy su esquema no incluye ninguna tutela dirigencial.

Pasito a pasito en Concordia

Según pudo reconstruir este medio, el concejal puso en marcha su estrategia hace algunas semanas, cuando comenzó a organizar almuerzos privados en su casa con grupos del empresariado de no más de 20 personas. En esos intercambios, fortaleció su idea de dar un paso adelante en la carrera por el municipio.

A sus vínculos con el Círculo Rojo, Bovino suma presencia territorial gracias a su pasado como dirigente deportivo. Ese paso le nutrió de vínculos con clubes de fútbol barriales y con gimnasios de boxeo, dos de los deportes en los que se maneja con comodidad. En su esquema, apuesta a sumar referentes de esos espacios con un papel protagónico. “La política piensa para la política y necesitamos más gente sin cargos que aporte en una mesa de trabajo”, repite en los encuentros.

Un muchacho como yo

Bovino habla de “la ciudad que forjaron nuestros abuelos”, para presentar el proyecto de ciudad que imagina. En ese norte, sueña con pleno empleo y más industria. En las conversaciones con empresarios, los provoca con una pregunta que apunta al corazón del gobierno provincial que comanda Frigerio. “¿Por qué las inversiones grandes se van a otras ciudades y ninguna a Concordia?”, les pregunta.

Bovino junto al jugador de la Selección Argentina, Marcos Senesi.

Una fuente de línea directa con el concejal cuenta que el empresariado de Concordia cuestiona la falta de desarrollo turístico de la ciudad y sufre diariamente la caída general del consumo. En ese contexto, Bovino encontró una oportunidad para mostrarse como una voz representante del sector y tomarlo como un pilar para su propia construcción.

Todos unidos

El concejal coincide con la mayoría de la dirigencia local del peronismo que, ante la muy probable suspensión de las PASO provinciales, entiende que el mejor camino es la unidad. En ese sentido, ve con buenos ojos que sean muchos los que caminan para ganarse el puesto de candidato. “Lo que estamos haciendo por separado suma al conjunto”, asegura.

Pese a llevar siete años en el Concejo, Bovino aún tiene un alto nivel de desconocimiento. Sin embargo, apuesta a revertir ese atributo en un valor a destacar durante la campaña. Según aseguran en su entorno, una medición de opinión pública que hicieron en mayo les arrojó que en Concordia dos de cada tres personas quiere un cambio. “Quiero ser la cara de ese cambio”, apunta él. Frente a otras candidaturas, dice que tiene a su favor haber sido votado dos veces. “La gente ya me eligió”, recuerda.