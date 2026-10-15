Presupuesto de Entre Ríos: Frigerio vuelve a apostar por la obra pública y promete equilibrio fiscal en 2027

El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas , presentó el proyecto de Presupuesto 2027 de Entre Ríos , que prevé un aumento del 77% en la inversión en obra pública. La mayor parte de esos recursos se destinará a la red vial, una demanda histórica de la ciudadanía y, en particular, de los sectores productivos.

El proyecto asigna un papel central a la inversión pública, cuyo crecimiento supera tres veces el previsto para el presupuesto general, según el Ministerio de Economía. También contempla la autorización para tomar deuda por hasta 300 millones de dólares, destinada a obras públicas , programas de modernización o mejoras en la gestión estatal.

“2027 será el cuarto año consecutivo de presupuesto equilibrado en la provincia”, afirmó Boleas. El Ejecutivo presenta el equilibrio fiscal como uno de los ejes de su gestión, en sintonía con la política de déficit cero del Gobierno . Según el ministro, una mayor eficiencia del gasto permitirá liberar recursos para otras áreas.

El mensaje del Presupuesto prevé un aumento del 23,8% en el gasto total y del 19,6% en el gasto corriente. La inversión de capital, en tanto, crecerá un 77,3%, más de tres veces por encima de la variación proyectada para el presupuesto general.

Más de la mitad de la inversión de capital se destinará a rutas y caminos, con un incremento del 78,8% respecto de 2026. Las obras sobre trazas asfaltadas y vías secundarias y terciarias de ripio o tierra responden a reclamos de los sectores productivos. Por ello, la recaudación del impuesto inmobiliario rural se asigna a ese fin, mientras el oficialismo prevé intensificar las tareas durante 2027, un año electoral.

La deuda y el financiamiento de obras

“Cuando asumimos, el peso de la deuda representaba el 65% del presupuesto; vamos a cerrar 2027 con el 23%”, aseguró Boleas. Según el proyecto, los servicios de la deuda equivalen al 5,7%, por debajo del límite del 15% previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Según evalúan en Economía, esa mejora de los estándares crediticios le permitió a la Casa Gris ser una de la cuatro provincias que a principios de año pudo acceder a financiamiento internacional por 300 millones de dólares “que nos permitió hacer más previsible y sustentable el esquema de pagos para poder calificar mejor el uso de los recursos y que la deuda no vuelva a condicionar las decisiones de la gestión”, explicó el ministro.

El artículo 6 del proyecto autoriza al Ejecutivo a obtener préstamos, colocar títulos o recurrir a otras modalidades de financiamiento por hasta 300 millones de dólares, o su equivalente en pesos. Los fondos se destinarán a inversión pública, programas de modernización y mejoras en la eficiencia estatal. “Lo único que creemos que hay que analizar cuando hablamos de deuda es para qué uno se endeuda”, respondió el ministro ante una consulta sobre la iniciativa.

El equilibrio fiscal en el Presupuesto 2027

“Demostramos que el equilibrio fiscal se puede sostener incluso en contextos muy difíciles, sin abandonar las responsabilidades esenciales del Estado y con una menor carga para quienes producen, invierten y generan trabajo”, sostuvo el funcionario durante la presentación del proyecto. El mensaje oficial menciona la reforma previsional promulgada en agosto de 2026 y un convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por 120.000 millones de pesos.

La cartera económica sostiene que el aumento de la inversión en obra pública no implicará recortes en otras áreas, sino una reducción de los costos de funcionamiento. Boleas mencionó como ejemplo la compra centralizada de medicamentos, que permite gastar menos sin reducir las prestaciones. Según el ministro, ese ahorro abrió margen para fortalecer otros sectores y sostener la política de reducción de la presión tributaria.

Parámetros macrofiscales

Durante la conferencia de prensa en la Casa Gris, el equipo económico recordó que la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2004 establece pautas para la elaboración de los presupuestos provinciales. Entre ellas figuran las proyecciones macrofiscales y las transferencias automáticas previstas por el Gobierno, en especial los recursos correspondientes a la Coparticipación Federal de Impuestos.

De acuerdo con las proyecciones macrofiscales, el dólar alcanzará los $1.847,6 en diciembre de 2027. La variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) se estimó en el 18%, con un promedio anual del 21,1%. Además, el producto interno bruto (PIB) crecerá un 4% y los recursos tributarios nacionales aumentarán un 30,6% respecto de 2026.

Rogelio Frigerio defendió el equilibrio fiscal

Tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 para Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio publicó un mensaje en X en el que defendió el orden de las cuentas públicas y vinculó el equilibrio fiscal con la inversión en infraestructura y la prestación de servicios.

ORDENAMOS LAS CUENTAS PARA INVERTIR MÁSPresentamos el Presupuesto 2027, con equilibrio fiscal y un 77% más de inversión para seguir transformando Entre Ríos.Ordenamos las cuentas, pagamos deudas y cumplimos con las obligaciones de todos los días. Ese orden nos permite destinar cada peso donde tiene que ir: obras en hospitales, escuelas y rutas, mejores servicios y más herramientas para quienes producen, invierten y generan trabajo.El equilibrio fiscal no se negocia porque es la base para sostener este rumbo: más inversión, mejores servicios y más oportunidades para los entrerrianos. — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) October 15, 2026

“Ordenamos las cuentas, pagamos deudas y cumplimos con las obligaciones de todos los días. Ese orden nos permite destinar cada peso donde tiene que ir: obras en hospitales, escuelas y rutas, mejores servicios y más herramientas para quienes producen, invierten y generan trabajo”, afirmó el gobernador y agregó que “el equilibrio fiscal no se negocia porque es la base para sostener este rumbo: más inversión, mejores servicios y más oportunidades para los entrerrianos”.