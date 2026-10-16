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TEMPORADA DE ROSCA

Entre Ríos: la senadora Domínguez dispara un operativo clamor para suspender las PASO provinciales

La legisladora peronista es aliada de la Casa Gris. Cuestionó la posibilidad de votar cinco veces en un año y reclamó ordenar el calendario electoral.

Letra P | Laura Terenzano
Por Laura Terenzano
La senadora Domínguez dispara un operativo clamor para suspender las PASO en Entre Ríos.

La senadora Domínguez dispara un operativo clamor para suspender las PASO en Entre Ríos.

La senadora peronista Gladys “Meca” Domínguez se pronunció este viernes a favor de suspender las PASO provinciales en Entre Ríos. La legisladora, aliada de la Casa Gris, pidió ordenar el calendario electoral y se sumó así a las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio, quien días atrás había cuestionado la posibilidad de votar cinco veces en 2027.

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Letra P | Exequiel Flesler
Exequiel Flesler

Domínguez es la representante del departamento Feliciano en el Senado provincial. Tras asumir su banca en 2023 por el PJ, se acercó al gobierno de Juntos que comanda Frigerio y se convirtió en socia del gobierno en la Legislatura.

Ese vínculo con la gestión provincial y su apoyo a proyectos impulsados por el Ejecutivo le valieron la reciente expulsión del Partido Justicialista. En el esquema que se perfila para las próximas elecciones, su nombre suena fuerte para encabezar una propuesta en San José de Feliciano bajo la tutela del espacio del gobernador.

En declaraciones a Radio Ciudad de Feliciano, este viernes dio un paso más en su coincidencia con los planes del gobierno y confirmó que acompañaría una eventual suspensión de las PASO en la provincia.

“La gente tiene que votar, no puede votar tantas veces en 2027. Me parece que estamos tirando demasiado de la piola”, sostuvo y agregó: “La política tiene que dar señales de responsabilidad. Suspender las PASO y ordenar el calendario es dejar de estar permanentemente en campaña y volver a concentrarse en la gestión”.

Domínguez vinculó la discusión electoral con las necesidades del departamento que representa. “¿Y quién paga todo ese gasto? Necesitamos obras en nuestro departamento”, planteó, poniendo el foco en el costo de los comicios y en la asignación de recursos públicos.

Su postura está en sintonía con el debate sobre cómo organizar el calendario electoral del próximo año, aunque en la entrevista no precisó qué esquema de fechas considera adecuado ni qué alternativa debería reemplazar a las primarias.

La eliminación de las PASO

En la provincia, el puntapié inicial para suspender las PASO lo dio el diputado provincial y titular de LLA, Roque Fleitas, quien presentó en abril en la legislatura dos proyectos para suspender y/o eliminar las primarias.

El presidente de La Libertad Avanza explicó que su propuesta no fue consultada con nadie del gobierno provincial, pero su iniciativa puede ser de utilidad para Frigerio. Con esa semilla ya plantada en la Legislatura, la senadora Domínguez se aventuró a sumarse a la propuesta.

En el PJ la eliminación de las PASO fue rechazada desde el vamos, pero, como contó Exequiel Flesler en Letra P, el proyecto del libertario generó roces en la alianza de gobierno. Fue desde la cúpula de la UCR de donde surgieron las primeras dudas, aunque en los últimos días comenzaron a sonar opciones que ya están pensando los radicales para dirimir su interna sin esa herramienta electoral.

El calendario de elecciones en Entre Ríos

Como contó Letra P, Frigerio aún no definió cuándo ni cómo se votará en Entre Ríos. Sin embargo, fuentes de primera línea del gobierno provincial dejan trascender que la intención del gobernador es prescindir de las PASO y desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Habrá que ver qué margen tendrá para eso una vez que selle el acuerdo electoral definitivo con LLA.

Si el mandatario avanza con la idea de desdoblar y no modifica el calendario establecido por ley, en la provincia se votaría el último domingo de junio de 2027. La normativa vigente le otorga tiempo al gobernador hasta el 17 de febrero del año electoral para resolverlo.

Fuentes de la Casa Gris aseguran que todo se dirimirá antes de fin de año.

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