Francisco Azcué quiere una outsider como compañera de fórmula para pelear su reelección en Concordia

Francisco Azcué quiere una outsider como compañera de fórmula para encarar la reelección en 2027 en Concordia .

El radical Francisco Azcué ya empezó a delinear las bases y condiciones con las que se sentará a negociar la fórmula para buscar la reelección en Concordia . En esa mesa de conversación tendrá sentados a sus aliados del PRO , pero probablemente también a sus nuevos socios de La Libertad Avanza . Con ellos deberá medir fuerzas en esa pulseada.

Para llegar con respaldo a esa disputa interna, el intendente de la segunda ciudad más grande de Entre Ríos apuesta por las mediciones de opinión pública que le muestran valoraciones positivas tanto en su imagen como en su gestión. Dos relevamientos de consultoras diferentes a los que accedió Letra P , uno de mayo y otro de septiembre de este año, lo ubican rozando el 60% de imagen positiva y guarismos similares para la valoración de su gestión.

Como adelantó Letra P a principios de año , el intendente está dispuesto a encarar su segundo tiempo en 2027. Para eso, quiere reeditar un recurso que le dio buenos frutos en 2023: incorporar una outsider para secundarlo. En Entre Ríos rige desde 2020 la Ley de Paridad Integral que obliga a garantizar una participación equitativa de mujeres y varones en las listas de cargos electivos provinciales y municipales.

En el año en que Juntos ganó las elecciones provinciales, el outsider fue el propio Azcué. Esa estrategia le funcionó muy bien a la alianza electoral, con la figura del exfiscal encabezando las boletas locales. El intendente desembarcó en la política directamente desde los Tribunales, sin ningún paso previo por la administración pública.

Para las elecciones del año que viene, el mandatario piensa en repetir el plan, pero esta vez con su nueva compañera de fórmula. La elegida reemplazaría en la candidatura a su viceintendenta, Magdalena Reta de Urquiza , dirigente del PRO y con varios años en el Concejo Deliberante.

La movida es arriesgada, sobre todo si prospera -como es casi un hecho en la provincia- el pacto electoral entre el gobernador Rogelio Frigerio y el espacio del presidente Javier Milei. Ese acuerdo se convertirá en el principal condicionamiento para que su deseo se convierta en realidad.

La vice de Francisco Azcué

La postulación de una mujer ajena a la política partidaria deberá superar las resistencias de sus socios electorales, que buscarán instalar una figura propia. Sobre todo, el PRO, que apuntará a retener el lugar que consiguió hace tres años y que ya cocina algunos nombres para poner en el menú. Hay uno, específicamente, que podría picar en punta en la carrera por esa nominación.

En la fórmula que imagina el intendente, piensa en una mujer que no tenga compromisos con estructuras partidarias ni responda a referentes políticos. En ese esquema, un nombre del sector privado o con fuertes raíces en el sector de las organizaciones sociales aparece como figura expectante.

Las encuestas en Concordia

Azcué llegará a esa instancia de negociación con una postura definida. El intendente cree que está en condiciones de pelear el armado con más respaldo que hace cuatro años. Sostiene que, en aquel momento, su condición de debutante lo llevó a resignar espacios que, con una gestión a cuestas, no está dispuesto a ceder.

Este medio narró las distintas disputas internas que el intendente debió afrontar, sobre todo en los últimos meses. A la salida de integrantes de su gabinete se sumaron los cuestionamientos de aliados que señalaban falta de conducción en la gestión. Con las encuestas en la mano, piensa responderles y defender su posición.

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Según pudo observar Letra P, una medición de la consultora entrerriana Grupo Mercado registró en mayo una valoración de gestión de casi seis puntos y una imagen positiva de 62% frente al 31,2% de negativa y apenas un 6,8% de desconocimiento.

Una consulta más reciente, realizada en septiembre por la consultora correntina Integrarnos, asegura que en la ciudad el intendente tiene 64% de imagen positiva y 63% de satisfacción con la gestión municipal.

Gustavo Bou, El Niño y las elecciones

El deporte ocupó un lugar central entre los ejes que Azcué reforzó durante el último tramo de su primera gestión. La última decisión fue incorporar en octubre al exfutbolista de Racing Gustavo Bou como secretario de Deportes con el objetivo de aportar despliegue territorial y vínculos con los clubes de barrio, un ámbito codiciado por distintos aspirantes a la intendencia de Concordia.

Azcué sumó al exfutbolista de Racing Gustavo Bou como secretario de Deportes.

En la previa de la campaña, la ciudad vivió los primeros coletazos de lo que será el fenómeno del Súper Niño en la región. Como advirtieron de forma unánime los especialistas, Concordia y la zona de la costa del Uruguay vivirán un verano con intensas lluvias y la política se prepara para una campaña pasada por agua.

La situación social que deriva de las inundaciones ocupa buena parte de la agenda y del tiempo de los funcionarios. Voces del oficialismo y la oposición coinciden en que el fenómeno condicionará al extremo los movimientos. La restricción de organizar actividades territoriales generan incertidumbre en los distintos sectores políticos.