El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se diferencia de la decisión del PRO de acompañar la suspensión de las PASO a nivel nacional y las mantendrá en la Ciudad.

El PRO porteño mantendrá las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para 2027 y tensiona con propios y aliados. Jorge Macri se diferencia de su primo Mauricio Macri , que respaldó la suspensión nacional impulsada por Javier Milei , y enfrenta el reclamo de La Libertad Avanza (LLA) para eliminarlas en la Ciudad de Buenos Aires .

Las especulaciones e incógnitas en torno al cronograma electoral porteño empiezan a dar paso a definiciones concretas. El jefe de Gobierno sostiene la continuidad de las PASO pese al giro de la conducción nacional del partido. En rigor, el alcalde ya había anticipado su posición semanas atrás, cuando planteó que las reglas electorales no deberían modificarse para las elecciones del año próximo. En una entrevista con Radio Mitre, sostuvo que cualquier reforma debería comenzar a regir en 2031 para evitar que los cambios respondan a las conveniencias de los partidos.

La posición quedó a contramano de la decisión que tomó la cúpula nacional del PRO este martes, después de una reunión virtual encabezada por Mauricio Macri. El partido resolvió acompañar la suspensión de las primarias a nivel nacional, aunque la determinación encontró resistencias internas, en medio de las negociaciones electorales que mantiene con LLA .

Una de las voces críticas fue Hernán Lacunza , exministro de Hacienda y aspirante a la presidencia por el PRO, quien ratificó su defensa de las PASO y cuestionó el cambio de postura partidaria. El economista sostuvo que modificar las reglas electorales sobre el cierre del calendario atenta contra la previsibilidad y confirmó que mantiene sus aspiraciones presidenciales.

LA CIUDAD DE LA ROSCA E Jorge Macri envió a la Legislatura porteña los pliegos de Federico Fahey Duarte y Tomás Aguerre para conducir el IGE de CABA La presentación formaliza un acuerdo político que garantiza la continuidad del peronismo en la dirección adjunta del… pic.twitter.com/avRpENJcQI

La defensa de las primarias porteñas tiene también una explicación legislativa. La Constitución de la Ciudad exige una mayoría especial de dos tercios del cuerpo para modificar el Código Electoral , equivalente a 40 votos sobre las 60 bancas de la Legislatura.

El oficialismo porteño está lejos de alcanzar ese número, incluso si contara con el acompañamiento de los 14 legisladores libertarios.

El peronismo, que controla 20 bancas, dispone por sí solo de un tercio de la Legislatura y tiene capacidad para bloquear una reforma de esas características. A ese escenario se suman los tres representantes de la izquierda y la incertidumbre sobre la posición que adoptará el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, cuya política de alianzas para 2027 todavía permanece abierta.

¡Tenemos dictamen en el Senado! Cada vez más cerca de la reforma electoral y la suspensión de las PASO en la Nación.



La Ciudad tiene que avanzar al mismo ritmo. La plata de los porteños no puede financiar encuestas políticas. Ya presentamos el proyecto, vamos por la aprobación.… https://t.co/GII3YHpX24 — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) November 19, 2026

La situación coloca a Jorge Macri frente a una particularidad política. Su defensa pública de la continuidad de las primarias coincide con las dificultades parlamentarias que enfrentaría cualquier intento de eliminarlas. Al mismo tiempo, esa definición, atravesada por las limitaciones legislativas, agita las diferencias con LLA, su todavía potencial aliado para el año próximo.

Meses atrás, la presidenta del bloque libertario, Pilar Ramírez, había presentado un proyecto de reforma política que incluía la suspensión de las PASO. La iniciativa se sumó a las exigencias de reducción del gasto y baja de impuestos que el espacio planteó al oficialismo porteño.

Al calor del debate nacional, la legisladora volvió a la carga esta semana. "Las PASO son una interna millonaria entre partidos políticos que pagan todos los porteños", escribió en las redes sociales y reclamó el tratamiento de su iniciativa. "Es momento de aprobarlo", exigió.

Este jueves, Ramírez redobló la presión sobre el oficialismo porteño y envió a la Legislatura un nuevo proyecto de ley para suspender las primarias de 2027. La iniciativa propone que los partidos definan sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos. En los fundamentos, la legisladora sostiene que las PASO representan un gasto que deben afrontar todos los contribuyentes y defiende su suspensión como una medida de austeridad.

El calendario electoral y la negociación con LLA

La probable suspensión de las PASO nacionales también puede repercutir sobre la definición del cronograma electoral porteño. Si el Congreso concreta esa medida, desaparecerá una de las instancias que condicionan políticamente la definición de fechas y alianzas.

El Código Electoral porteño permite que el jefe de Gobierno fije la fecha de los comicios locales y contempla la posibilidad de realizarlos simultáneamente con los nacionales. Sin embargo, exige convocar las elecciones generales con al menos 185 días de anticipación y celebrar las primarias locales entre 65 y 90 días antes de esas generales.

Y “yo quisiera ser el 9 de Boca” …



No se entiende… tirar candidaturas al aire que nadie toma en serio, cuando en la legislatura somos 12 legisladores, tratando de que los porteños tengan presupuesto 2027, en medio de las tensiones y tironeos.



Debería ser lo más importante… — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) November 18, 2026

En ese marco, una eventual suspensión de las primarias nacionales, previstas para agosto del año próximo, podría ampliar las alternativas políticas de Jorge Macri para resolver el calendario local. El alcalde tendría mayor margen para analizar cómo llega LLA a las elecciones, un elemento clave para definir un eventual acuerdo electoral con el espacio de Milei.

La discusión forma parte de los desafíos que enfrenta Jorge Macri para conservar el poder en la Ciudad en 2027, en un escenario atravesado por el avance libertario y las diferencias internas del PRO.

La tensión familiar

La discusión por las PASO se produce, además, en medio de nuevas tensiones entre Jorge y Mauricio Macri por el poder en la Ciudad. Este martes, Fernando de Andreis, diputado y secretario general del PRO, confirmó públicamente que le gustaría competir por la Jefatura de Gobierno porteña.

En declaraciones a Radio Rivadavia, uno de los dirigentes más cercanos al expresidente aseguró que no descarta una candidatura porteña en 2027, una posibilidad que introduce un nuevo factor en la disputa por el principal distrito gobernado por el PRO.

Hasta ahora, Jorge Macri aparecía como el candidato natural e indiscutido del partido para buscar su reelección. La aparición de De Andreis abre un interrogante sobre la posición que adoptará el expresidente frente a la sucesión porteña y cómo jugará en esa disputa.

La tensión sumó otro capítulo cuando, en una entrevista con TN, De Andreis cuestionó la instalación de una carpa VIP durante la visita del papa León XIV y apuntó hacia la Jefatura de Gabinete porteña, encabezada por Gabriel Sánchez Zinny.

El diputado reconoció que el episodio había sido un error y consideró que otros funcionarios debieron asumir mayores responsabilidades. Sus declaraciones golpean de lleno en el corazón político del jefe de Gobierno y recalientan la puja interna en el equipo amarillo.