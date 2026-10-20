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¿LA ALIANZA AVANZA?

El PRO apura a LLA con la suba del riesgo país y exige cerrar un acuerdo antes de 2027

El partido amarillo propone un pacto antes de diciembre "para calmar a los mercados". El karinismo lo patea. Reunión exprés en Casa Rosada y cero definiciones.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
La última reunión entre PRO y LLA en la Casa Rosada.

La última reunión entre PRO y LLA en la Casa Rosada.

Karina Milei y Mauricio Macri acordaron el 10 de agosto pasado, durante una breve conversación telefónica, que sus delegados políticos se reunirían para escribir un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Luego de seis encuentros en la Casa Rosada, incluido el de este martes, no hubo ningún tipo de novedad electoral, por lo que el partido amarillo decidió apurar al oficialismo en uno de sus puntos más sensibles: la economía y los mercados.

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Letra P | Pablo Lapuente
Pablo Lapuente

El presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados Cristian Ritondo, una de las figuras con mayor porcentaje de la estructura amarilla en todo el país, y el diputado Fernando De Andreis, la mano derecha del expresidente, consideran que lo mejor para ambos espacios es cerrar una alianza política, legislativa, de gestión y electoral que beneficie a ambos sectores cuanto antes.

Alguien que piense en el Círculo Rojo

Para el macrismo, dilatar las definiciones como viene sucediendo en las últimas jornadas podría aumentar la incertidumbre económica y el malestar de los mercados. Los delegados amarillos consideran que la suba del riesgo país o la inestabilidad de los precios locales no se deben a fallas en el programa económico del presidente Javier Milei, sino más bien a la falta de previsibilidad del empresariado y el Círculo Rojo más allá del 2027.

De alguna forma, en este punto, Ritondo y De Andreis coinciden con la mirada interna que tiene el ministro de Economía Toto Caputo, por lo que le dieron a entender a los Menem (Lule y Martín, ambos asistentes a todas las reuniones bilaterales) que la mejor forma de bajar el riesgo país, que este martes superó la línea de los 700 puntos, es dar un mensaje de gobernabilidad con blindaje político al jefe de Estado.

"No tiene sentido que se dispare el riesgo país porque la macro está ordenada como nunca, y las cosas se están haciendo muy bien. Lo que pasa es que cada vez hay más desconfianza sobre el futuro en los mercados y en la gente. La manera de cortarlo y calmar a los mercados es dar claridad con un acuerdo. Sin estos factores externos, el riesgo país hoy tendría que estar en 200 puntos", analizó ante Letra P una figura de peso del PRO al tanto de la seguidilla de cumbres en la sede del Gobierno.

Martín Menem (La Libertad Avanza) y Cristian Ritondo (PRO).

Martín Menem (La Libertad Avanza) y Cristian Ritondo (PRO).

Cuestión de tiempos

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem, quienes hablan y trabajan con el respaldo explícito de la secretaria general de la Presidencia, coinciden en que ambos espacios deben llegar a un acuerdo, aunque disienten con los tiempos. Los primos riojanos esperan estirar las definiciones para después del verano, es decir, poco antes del cierre de listas.

El apuro de un lado de la mesa, motivado también por los propios intereses de los gobernadores e intendentes aliados, y el letargo del otro lado, estimulado además por el desafío de la estructura oficialista en todo el país, tensiona los vínculos entre Karina y Macri y deja al descubierto la esterilidad de estos encuentros pautados cada 15 días.

De hecho, en cada cumbre que se realiza en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que hace equilibrio entre las partes como integrante del PRO y del gabinete libertario, se suma expectativa sobre definiciones o avances en las conversaciones, pero rápidamente se difuminan hasta el próximo encuentro. En paralelo, el ministro coordinar acelera las negociaciones con los gobernadores aliados para tener listo cualquier tipo de entendimiento político de ser necesario.

Karina Milei.

Karina Milei.

El comunicado escueto

En la Casa Rosada hay cierta necesidad de mostrar novedades de estas cumbre. No por nada, y a través de canales oficiales, la semana pasada se anunció que los representantes amarillos y violetas se reunirían por sexta vez en el palacio ejecutivo, pero al terminar el breve cónclave de este martes, que duró menos de una hora y comenzó tarde porque se extendió la reunión de la mesa política, sólo se difundió una fotografía y un escueto mensaje sobre coincidencias parlamentarias para impulsar el Presupuesto 2027, la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la ley de biocombustibles y la reforma electoral, temas que ya había sido planteados en instancias anteriores y que no tuvieron reflejo en el Congreso.

Vale recordar que las conversaciones se retomaron, también, luego de una pausa de casi un mes. La última reunión había sido el 27 de septiembre. Ya en ese momento, De Andreis se había encargado de aclarar que "la elección está lejos, y el acuerdo electoral más lejos".

Por supuesto, la falta de definiciones se debe también a la creciente desconfianza a ambos lados de la mesa y a los conflictos abiertos en algunos territorios claves como la Ciudad de Buenos Aires, donde el karinismo apela a negociar con el expresidente de manera directa y no con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

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