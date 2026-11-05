El presupuesto de Rosario Romero: inversión en asfalto y agua potable con la mira en la reelección en Paraná

Rosario Romero , intendenta de Paraná , durante la inauguración del Paseo del Sol con el acompañamiento de intendentes del PJ .

La intendenta de Paraná , Rosario Romero , presentó el proyecto de Presupuesto 2027 con el objetivo de cerrar el último año de su primer mandato con las cuentas ordenadas para afrontar el proceso electoral en el que buscará su reelección. “En 2027 se consolida un modelo de gestión ordenada”, afirmó un funcionario que participó en la redacción del proyecto.

Durante los primeros tres años de gobierno, el municipio debió afrontar el escenario de reducción de recursos nacionales impulsado por la motosierra de Javier Milei . En ese contexto, la administración de Paraná priorizó la finalización de obras que consideró estratégicas y que, pese a contar originalmente con financiamiento nacional, fueron ejecutadas con fondos propios. Entre ellas se destacan el Parque Solar Fotovoltaico , la Circunvalación y el saneamiento del arroyo Las Viejas.

Para el cuarto año, el Ejecutivo municipal proyectó concentrar sus esfuerzos en los servicios públicos, con especial atención a la prestación de agua potable y al mejoramiento de la trama vial. Se trata de dos áreas que mantienen una elevada demanda ciudadana y requieren intervenciones permanentes.

El proyecto de Presupuesto 2027 estima recursos totales por $295.258 millones y erogaciones por $292.721 millones. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el resultado financiero arrojará un superávit de $2.537 millones, que se destinaría a atender la amortización de la deuda consolidada existente al cierre del ejercicio anterior, según establece el artículo 3 del proyecto.

En materia de infraestructura, el proyecto contempla una inversión de $44.785 millones en obras públicas, equivalente al 15% de las erogaciones totales. Los trabajos se financiarán íntegramente con recursos municipales e incluirán pavimentación, bacheo, saneamiento, ampliación de redes de agua potable y cloacas, alumbrado, mejoramiento vial y recuperación de espacios públicos.

Los recursos tributarios representan el 97% de los ingresos corrientes. Dentro de ese universo, el 53% corresponde a tributos propios y el 47% restante a fondos provenientes de la coparticipación nacional y la de Entre Ríos. En el gobierno local destacan que esta ecuación se da debido a que los vecinos cumplen con los pagos de las tasas. Explican ese cumplimiento en la retribución de la gestión en obras y servicios.

Desendeudamiento en Paraná

Entre los aspectos destacados del proyecto figura la continuidad del proceso de desendeudamiento municipal iniciado durante la gestión de Romero. Según las previsiones oficiales, durante 2027 el Estado reducirá su saldo de deuda en más de siete millones de dólares. La deuda en total no representa más del 1% del presupuesto.

La deuda en dólares de la capital fue contraída durante la gestión del exintendente Sergio Varisco, en el período de gobierno provincial de Gustavo Bordet. Según las proyecciones oficiales, al cierre del año próximo quedará un saldo pendiente de un millón cuatrocientos mil dólares, cuya cancelación corresponderá a la próxima administración municipal.

En el Ejecutivo señalaron que no está previsto tomar nueva deuda durante 2027. Aclararon, sin embargo, que no consideran negativo recurrir a empréstitos para financiar obras de infraestructura. La principal dificultad, explicaron, radica en las restricciones y autorizaciones de la Nación que debe afrontar el municipio para acceder a créditos de organismos multilaterales.

Autonomía fiscal

En el área de Finanzas destacan la “autonomía fiscal” de la ciudad y el peso de los ingresos propios en el financiamiento de la administración. La composición de los recursos, señalaron, le permite al municipio sostener parte de sus políticas públicas con una menor dependencia de las transferencias de otras jurisdicciones. Los recursos tributarios representan un 97% del total de los recursos corrientes. De ellos, los propios corresponden a un 53% y el restante 47% a ingresos provenientes de la coparticipación nacional y provincial.

Los funcionarios municipales atribuyen ese desempeño al nivel de cobrabilidad de las tasas, que se mantiene incluso en un contexto económico adverso. También destacan el peso de la tasa comercial, que representa el 60% de los ingresos propios.

Obras estratégicas

Al comienzo de su gestión, Romero asumió la finalización de la vinculación de la ruta nacional 12 con la Circunvalación, una obra que registraba un avance del 76% y había quedado paralizada tras la interrupción del financiamiento nacional. Para completar los trabajos, durante el primer cuatrimestre de 2028, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una partida de $5.000 millones.

Romero durante la inauguración de una obra en Paraná.

También se completó la sistematización e integración sociourbana del arroyo Las Viejas. La inauguración de esa obra contó con la presencia de intendentes entrerrianos y funcionó como el primer paso en el camino de la reelección de Romero. Otra intervención financiada con recursos propios es el Parque Solar Fotovoltaico, ubicado en el parque industrial de la ciudad, cuya inauguración está prevista para los próximos días.

El oficialismo también ubicó al transporte público de pasajeros entre las prioridades de gestión. En ese ámbito, el municipio reorganizó el sistema ante la eliminación de los subsidios nacionales. Para la administración local, tanto la movilidad urbana como la infraestructura y los servicios públicos constituyen áreas estratégicas que deben sostenerse incluso en un escenario de recursos limitados.