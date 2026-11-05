Escándalo Ueno: la CPAC, el foro ultra donde Javier Milei elogió el modelo Paraguay

El 16 de septiembre de 2025, Javier Milei subió al escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) en Asunción y presentó a Paraguay como un ejemplo económico para la Argentina. Santiago Peña , quien renunció este jueves en medio del escándalo del Ueno Bank , también participó de la cumbre. La intervención de la entidad crediticia, que golpea al gobierno paraguayo en estas horas, devuelve a primer plano aquel encuentro de la derecha regional.

EFECTO TERERÉ Archivos que matan: los elogios de Santiago Peña al modelo de Milei en el Foro Llao Llao

En el Sheraton de Asunción, Milei dijo: “Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica tanto para mi país como para el resto de Sudamérica”. Elogió los bajos impuestos y el régimen de maquila, al que atribuyó más exportaciones y empleo. Agradeció la invitación a Soledad Cedro , a quien presentó como ceo regional de la CPAC, y dijo que quería ver al foro extenderse por Sudamérica.

Entre los participantes estuvo el líder de Vox, Santiago Abascal , a quien el jefe de Estado argentino volvió a visitar esta semana en el marco de su campaña offshore, que entre sus paradas incluye las elecciones en España. Como publicaron Sebastián Iñurrieta y Pablo Lapuente en Letra P , el vínculo del argentino con el líder de extrema derecha se afianza y juntos fustigan al presidente Pedro Sánchez .

El caso alcanzó a Peña por su antigua participación accionaria en Ueno Holding. Este miércoles, 35 diputados paraguayos presentaron pedidos de juicio político contra él y su vice , Pedro Alliana . En el escrito contra el presidente, los firmantes le atribuyeron un conflicto de intereses por su vínculo con el grupo empresario. Menos de 24 horas después, acorralado, Peña presentó la renuncia.

AHORA Renunció Santiago Peña El presidente de Paraguay presentó su renuncia al cargo luego de la crisis del Ueno Bank En una sesión extraordinaria, toda la Cámara de Diputados votó a favor de un juicio político pic.twitter.com/GXgkCKxlTe

La sintonía venía de antes. En abril de 2024, en el Foro Llao Llao, Peña respaldó el ajuste de Milei y defendió ante Letra P la independencia del Banco Central paraguayo cuando le preguntaron por la dolarización. También habló de dos asuntos que ya ocupaban a los gobiernos de ambos lados del Paraná, los pagos de Yacyretá y el peaje de la Hidrovía. Un año después, en una declaración conjunta en Asunción, Milei ubicó la desregulación y el superávit fiscal en el centro del entendimiento con Peña.

El foro que acercó a Javier Milei y Donald Trump

La CPAC se celebró por primera vez en Estados Unidos en 1974. La organiza la Unión Conservadora Estadounidense y reúne a dirigentes y activistas de derecha. Para Milei fue una puerta de entrada al trumpismo.

En la edición de febrero de 2024 conoció en persona a Donald Trump, entonces candidato. En noviembre volvió a participar, esta vez en Mar-a-Lago, tras el triunfo electoral del republicano. En diciembre, el libertario fue anfitrión de la primera edición argentina en el Hilton de Puerto Madero.

Por la cumbre de Buenos Aires pasó Gabriela Berrospi, fundadora de Latino Wall Street. Dos días después de la jornada del Hilton, la empresaria ingresó a la Casa Rosada, según el registro oficial. En junio de 2025, la CPAC y Latino Wall Street anunciaron una alianza para lanzar CPAC Latino, un encuentro que reunió en Florida a referentes conservadores y empresarios.

La gala con el logo de Ueno

El 10 de febrero de 2026, Latino Wall Street organizó la Hispanic Prosperity Gala en Mar-a-Lago. Ueno Bank figuró como patrocinador de categoría diamante, según documentó el diario paraguayo ABC Color. El logo del banco apareció detrás de Eduardo Bolsonaro, uno de los asistentes. Milei, anunciado en la previa como orador principal, participó mediante un video que se proyectó durante la gala.

Queda por establecer cuánto pagó Ueno por el patrocinio en Florida y qué recibió a cambio. La documentación disponible ubica el auspicio en la gala de Latino Wall Street y deja abierta la pregunta por eventuales aportes del banco a las ediciones de la CPAC en Asunción o en Buenos Aires.