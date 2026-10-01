Romero inauguró en Paraná una obra que la Nación abandonó y dio el primer paso para buscar su reelección

Rosario Romero , intendenta de Paraná , inauguró el Paseo del Sol con el acompañamiento de intendentes del PJ .

La intendenta de Paraná , Rosario Romero , cerró el acto de inauguración de una obra pública con versos del poeta Julio Federik . La frase elegida —“aquí están mis recuerdos y mis sueños… este es mi lugar y aquí me quedo”— fue interpretada como una señal hacia su eventual reelección.

Romero estuvo acompañada por casi una decena de intendentes del PJ , que llegaron desde distintos puntos de Entre Ríos . También participaron legisladores provinciales del peronismo y su antecesor, el senador Adán Bahl , quien en un elogioso discurso destacó la continuidad de la obra de sistematización e integración sociourbana del Arroyo Las Viejas . El Paseo Puerta del Sol había comenzado durante la gestión de Bahl con recursos aportados por la Nación y fue terminado por la administración de Romero con fondos municipales.

Como parte de esa idea de continuidad, también fue invitado Gabriel Katopodis , ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires y exministro de Obras durante el gobierno del Frente de Todos , cuando comenzó el proyecto.

Hasta que el gobierno provincial no defina cuándo serán las elecciones en Entre Ríos , el peronismo evita confirmar o descartar candidaturas. Sin embargo, los tiempos electorales comenzaron a presionar y en Paraná apareció una primera señal en torno a la continuidad de Romero.

La inauguración funcionó como una señal política de la alcaldesa hacia un nuevo mandato. Cerca de la intendenta no confirmaron esa interpretación, aunque tampoco la descartaron. En su entorno consideran que puede aportar el respaldo de los votos de la capital provincial para un eventual triunfo del peronismo en la provincia. Al mismo tiempo, Romero aparece como una alternativa del PJ para una eventual disputa provincial con Rogelio Frigerio . Esa doble posibilidad explica la cautela del peronismo a la hora de hablar de candidaturas.

Rosario Romero inaugurando el Paseo del Sol.

Sin embargo, la elección de los versos de Federik, poeta, abogado y dirigente político entrerriano fallecido recientemente, además de un merecido homenaje, permitieron una lectura sobre el futuro inmediato para la política entrerriana. “Yo me apego a la tierra en que he nacido, aquí están mis recuerdos y mis sueños… Por eso no me voy, porque no puedo, porque este es mi lugar y aquí me quedo”, dijo Romero al cerrar su discurso.

Adán Bahl, con guiños a todos

Romero sostiene la necesidad de preservar la continuidad institucional y los proyectos de gestión. Incluso, más allá del signo político de cada gobierno. Como crítica directa a Javier Milei y sutil a Frigerio cuestiona lo que caracteriza como “discursos fundacionales”. Por eso invitó a su antecesor, el senador Bahl, quien destacó que la obra “marca una forma de gobernar, porque Nación la detuvo y Rosario la finalizó”.

El senador Adán Bahl, exintendente de Paraná.

Bahl repasó la historia del proyecto y mencionó a Katopodis y al diputado provincial Enrique Cresto, quien en ese momento estaba al frente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). “A partir de 2027 vamos a volver y vamos a terminar todas las obras paralizadas”, arengó el legislador.

Embajadores desde cada rincón de Entre Ríos

Nueve intendentes de distintas localidades de Entre Ríos ocuparon la primera fila y llegaron hasta Paraná para acompañar a Romero. Según explicaron algunos de ellos a Letra P, el objetivo fue mostrar la capacidad de las administraciones locales para sostener obras que antes se financiaban con recursos nacionales. También admitieron que la escena tuvo una dimensión política. La presencia de los jefes comunales permitió exhibir respaldo territorial y mostrar músculo político para la intendenta en un contexto en el que el calendario electoral comenzó a ganar protagonismo.

“A ella lo que más la moviliza es poder resolver y aportar”, dijo un jefe comunal consultado por este medio. Al respecto, explicó que si busca la reelección puede sumar votos al peronismo para la competencia por la provincia. Otro dirigente coincidió en que la intendenta puede aportar sufragios y estructura territorial en una eventual disputa por la continuidad de la gestión. Los intendentes consultados evitaron, de todos modos, confirmar candidaturas. La definición de quién competirá por la gobernación y qué lugar ocupará Romero quedó atada a las decisiones que adopte el peronismo entrerriano.

Romero con Katopodis, su vice David Cáceres, y los intendentes del PJ.

Entre los intendentes presentes estuvieron el presidente de la Liga de mandatarios locales del peronismo, Adrián Fuertes, de Villaguay; Mauro Díaz Chaves, de Aldea San Antonio; Isa Castagnino, de Victoria; Gustavo Bastián, de San José; Damián Arévalo, de Feliciano; Fabio Mesquida, de Piedras Blancas; Luis Siebenlist, de Aranguren; Julio Pintos, de Pueblo Liebig; y Ariel Weiss, de Colonia Avellaneda. No participó el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, cuyo nombre también aparece entre los dirigentes mencionados como posibles candidatos a la gobernación.

Paseo Puerta del Sol, la obra que finalizó Romero

El Paseo Puerta del Sol fue diseñado para recuperar el vínculo entre Paraná y el arroyo Las Viejas, además de mejorar el entorno urbano. El proyecto se extendió desde calle Ambrosetti hasta el balneario Thompson, el principal de la ciudad, que recibía aguas contaminadas del curso de agua.

El Jefe de Gabinete de Paraná, Santiago Halle, destacó la inauguración de la obra de sistematización, saneamiento e integración sociourbana del arroyo Las Viejas



@exequielflesler pic.twitter.com/aAAbblm3rc — LETRA P (@Letra_P) September 30, 2026

La obra incorporó más de 200 árboles y plantas, alrededor de 1.400 metros de calles compartidas, 1.000 metros cuadrados de filtros biológicos y 70 nuevas luminarias solares. También sumó caminos laterales, recorridos peatonales y una conexión entre ambas márgenes a través de calle Darwin.