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CORRIENTES | ALERTA POR EL NIÑO

El río Paraná comienza a estabilizarse, pero Yacyretá advierte sobre el riesgo de nuevas crecidas

La central prevé una baja gradual de los niveles hacia el fin de semana. Ituzaingó y Ayolas siguen en alerta. El impacto de El Niño en el verano.

Por Letra P | Periodismo Político
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El río Paraná comienza a mostrar señales de estabilización después de varias semanas de crecida, aunque los niveles se mantienen por encima de los umbrales de alerta en las localidades cercanas a la central hidroeléctrica Yacyretá. La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) anticipó un descenso gradual hacia el fin de semana, pero advirtió sobre la posibilidad de nuevos episodios de aguas altas durante los próximos meses por el fenómeno de El Niño.

Según el informe difundido este martes 27 de octubre, los caudales que llegan a la represa se ubican en torno a los 33.500 metros cúbicos por segundo y se espera que oscilen entre 33.000 y 35.000 durante los próximos días. Entre el martes y el viernes 30 no se prevén precipitaciones de relevancia hidrológica en la cuenca.

Los registros muestran la magnitud de la crecida. En septiembre, el volumen de agua que ingresó a Yacyretá superó un 37% el promedio histórico mensual, mientras que en octubre el incremento llegó al 100%. Es decir, el caudal prácticamente duplicó los valores habituales para esta época del año.

La situación del río Paraná en Corrientes y Paraguay

En Ituzaingó, Corrientes, el río alcanzó este martes los 4,31 metros, por encima del nivel de evacuación establecido en cuatro metros. Para los próximos días se esperan registros de entre 4,10 y 4,30 metros, lo que mantiene vigente la situación de riesgo para las comunidades ribereñas.

En Ayolas, Paraguay, la situación también exige precauciones. El nivel del río ronda los seis metros, mientras que el umbral de inundabilidad se ubica en 4,50 metros. Aunque se anticipa un descenso gradual, las autoridades mantienen las advertencias a la población.

Yacyretá y las alertas por nuevas crecidas

Desde que comenzó el aumento sostenido de los caudales, Yacyretá emitió 11 alertas precautorias destinadas a las autoridades y comunidades de Argentina y Paraguay. El organismo realiza un monitoreo permanente de las lluvias, los niveles del río y la operación de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba.

La EBY también informó que, ante nuevas crecidas, utilizará sus vertederos para descargar el agua que exceda la capacidad de las turbinas. La operación busca atenuar, dentro de sus posibilidades, los picos de crecida y reducir los riesgos aguas abajo.

Pese a la estabilización prevista para esta semana, el organismo advirtió que existe una probabilidad alta de nuevos episodios de aguas altas entre noviembre de 2026 y enero de 2027, asociados al fenómeno de El Niño. Las previsiones actuales llegan hasta el viernes 30 de octubre y podrán modificarse según las condiciones meteorológicas.

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