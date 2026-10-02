Paraná: Juntos y LLA ya ensayan un pacto opositor y se abroquelan en el Concejo Deliberante

Juntos y LLA ya ensayan un pacto opositor en Paraná y se abroquelan en el Concejo

Tras la foto de unidad que la oposición mostró en Paraná , los concejales de Juntos y La Libertad Avanza ( LLA ) avanzaron ahora con proyectos contra la gestión de la intendenta peronista Rosario Romero . Las iniciativas marcaron un nuevo paso en la coordinación entre ambos espacios dentro del Concejo Deliberante.

La movida abrió un camino hacia una eventual unidad electoral en 2027. Los bloques presentaron un proyecto para declarar la emergencia vial en la ciudad, anticiparon una fuerte discusión por el presupuesto y la ordenanza tributaria y prepararon nuevos pedidos de informes sobre gastos, licitaciones y otros temas que consideran candentes y de alto impacto.

Con estos y otros temas en carpeta, los dirigentes alineados con Rogelio Frigerio y los referentes de LLA diseñan una agenda común con la mira puesta en el próximo año electoral. Aunque el interbloque todavía no existe formalmente, sus integrantes consideran posible repetir en las elecciones provinciales la alianza que Frigerio y Javier Milei construyeron para las legislativas de 2025.

Juntos y los libertarios presentaron un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia vial y de infraestructura urbana en la ciudad. Fue la primera iniciativa conjunta desde que comenzaron a funcionar como un interbloque de hecho. Una fuente de Juntos aclaró que cada concejal mantiene su autonomía, aunque anticipó que continuarán con una agenda compartida. Además, las bancas conservarán su actividad individual con proyectos propios y otros seguirán siendo presentados por los bloques tradicionales.

Además de los proyectos de ordenanza, la oposición insistirá con pedidos de informes al Ejecutivo. La herramienta les permite solicitar detalles sobre gastos, contrataciones y licitaciones, como ocurrió con un proceso reciente vinculado con la concesión del Centro Cultural Gloria Montoya .

Primera foto de unidad de la oposición en Paraná.

El concejal Maximiliano Rodríguez Paulín anticipó que analizará las tasas municipales de Paraná a la luz del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La sentencia, dictada en una causa que involucró al Banco Galicia y al municipio de Córdoba, delimitó los alcances del cobro de tributos locales.

Otra foto de unidad, ahora con diputados

Con el mismo espíritu de la foto de unidad que protagonizaron los bloques de Juntos, integrado por el PRO, un radical y un libertario, y los monobloques LLA y Libertad, Nacionalismo y Progreso, en el Concejo, ahora los ediles trabajan en una nueva imagen que incluya a los diputados provinciales oficialistas de la capital.

Si se suman los libertarios y los frigeristas puros, el mapa político de los legisladores provinciales resulta aún más variado que el del Concejo Deliberante. Débora Todoni y Roque Fleitas integran el bloque de LLA en la cámara baja. Por Juntos están Jorge Maier, del Movimiento Social Entrerriano, Fabián Rogel, de la UCR, Juan Rossi, del Partido Socialista, y Carolina Streitenberger, del PRO.

Junto al ministro de Infraestructura bonaerense Katopodis y una decena de intendentes que la acompañaron, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, inaugura el paseo Puerta del Sol



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La nueva foto de concejales y diputados buscará exhibir una mayor coordinación de la oposición de cara al próximo proceso electoral. “La idea es mostrar que estamos juntos para que tomen nota en el peronismo”, resumió ante Letra P una fuente del frigerismo.

Los nombres para la intendencia de Paraná

Sin un calendario electoral definido, las candidaturas para la intendencia de Paraná todavía son una incógnita. Como contó Letra P, apareció un postulante radical, Manuel Tennen, también surgió un joven dirigente por fuera de las estructuras partidarias, Germán López Segura, y el Gordo Dan panzaverde, Paulín, manifestó su intención de competir.

Sin embargo, si, como propone la Casa Gris, se suspenden las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), podría emerger un candidato de consenso entre los distintos sectores. Ese escenario ubica a Emanuel Gainza, secretario de Modernización de Entre Ríos, entre los posibles postulantes. Fue candidato frente a Romero, compitió en internas anteriores y mantiene actividad política en la ciudad.

Otro escenario sería que la candidatura surgiera del Gabinete de Frigerio. En ese grupo aparece el titular de la cartera de Economía, Fabián Boleas, como uno de los nombres posibles. Cualquiera de estos dos últimos nombres significaría un acuerdo que los aleje del barro de la interna.