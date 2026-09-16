José Lauritto y Rosario Romero renovaron su sociedad para disputar el liderazgo del PJ de Entre Ríos

Los intendentes de Paraná y de Concepción del Uruguay , Rosario Romero y José Lauritto , se reunieron este miércoles en la capital.

La intendenta Rosario Romero recibió en Paraná a su par de Concepción del Uruguay , José Lauritto . El encuentro incluyó una apretada agenda institucional y de gestión, pero también sirvió para conversar sobre la estrategia política del PJ , que busca volver a gobernar Entre Ríos .

En mayo Laura Terenzano anticipó en Letra P que Lauritto activaba una gira por el territorio provincial con la mira puesta en disputarle el sillón de Urquiza a Rogelio Frigerio . En la capital provincial ven con buenos ojos esa estrategia. A la vez, el espacio de Romero apunta a fortalecer la gestión para retener el gobierno de Paraná y contribuir a una eventual victoria provincial.

El intendente uruguayense les hace dos preguntas a la dirigencia del PJ con la que se reúne o habla por teléfono. “¿Tienen vocación de poder?” y “¿Van a jugar los mejores?”. El planteo apunta a saber si pondrán toda la carne al asador para recuperar el gobierno provincial y las ciudades donde no gestionan, además de retener aquellas donde sí lo hacen.

Una fuente cercana al alcalde aseguró que, aunque existiera voluntad de avanzar, “para oficializar falta tiempo”. La intención está. "Este es el momento de construir las condiciones de posibilidad", explicó. En ese sentido, sostuvo que Lauritto arma en su ciudad con lo mejor que tiene. Ante la decisión de no buscar la reelección, evalúa el regreso de Martín Oliva , como contó Letra P en mayo .

“Me gusta Lauritto, el intendente de Concepción del Uruguay”, definió Romero, en referencia a quién le gustaría que fuera el candidato a la gobernación por el PJ . “Indudablemente, la de Lauritto a mí me da como una tranquilidad de un hombre que conoce la provincia, que es un entrerriano que puede hablar en cualquier lugar, que ha tenido gestiones buenas, que es respetado en su pueblo”, agregó, en declaraciones a Canal 9.

Más allá de esta definición, si efectivamente Romero decidiera pelear por su reelección, respondería afirmativamente las dos preguntas de Lauritto. Demostraría vocación de poder y la voluntad de poner en juego el nombre mejor posicionado del PJ en la capital provincial, la ciudad con más electores.

La gestión en Paraná

En el entorno de Romero están convencidos de que su mejor arma para las elecciones de 2027 está en la gestión que pueden mostrar. Son conscientes, sin embargo, de que gobernar en tiempos de ajuste supone un desafío que no siempre reconoce la ciudadanía. Con ese escenario, en el gabinete evalúan que todavía tienen cartas por jugar.

La administración paranaense tiene en marcha un plan de reconfiguración de varias arterias viales en el centro, los barrios y los accesos a la ciudad. También decidió completar con fondos propios un tramo de la Circunvalación, que había sido proyectado con recursos de la Nación. Entre las obras ocupa un lugar importante el Parque Solar Fotovoltaico Paraná, que será gestionado por un Ente de Gestión Energética, según se anunció.

Así, con la consigna de la intendenta, “hacer mucho con poco”, el romerismo busca jerarquizar la gestión. Luego, organizar la tropa propia y pasar revista a la de las otras tribus del peronismo capitalino para encarar en unidad el proceso electoral. Con la gestión del renovado sistema de transporte público de pasajeros y la idea de una ciudad sustentable, Romero quiere instalar lo que denomina el "modelo Paraná". Con el carro en movimiento, los melones tienden a acomodarse. Por ahora, no hay oficializaciones de candidaturas.

Agenda cultural institucional

Los equipos de Romero y Lauritto avanzaron en una agenda institucional y de gestión, con intercambios entre ambos gobiernos y varios puntos vinculados con la eficiencia fiscal, una necesidad para los gobiernos locales en tiempos de motosierra libertaria.

Romero y Lauritto con autoridades de la UADER.

En el marco del bicentenario de ambas ciudades, los dos municipios y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) producirán e imprimirán un libro que reunirá investigaciones sobre el proceso de configuración de la provincia durante el siglo XIX. El trabajo estará dirigido por Fabián Herrero y Griselda Pressel, quienes además serán los compiladores y responsables del contenido académico.