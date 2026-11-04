Kicillof y Máximo, un acuerdo entre diferencias: que Milei no gane la provincia de Buenos Aires

Después de varios días con la interna peronista en un pico de tensión, la reunión del consejo del PJ bonaerense celebrada este miércoles en La Plata se desarrolló sin sobresaltos y con una definición conceptual: atenuar los matices entre las tribus para impedir que Javier Milei gobierne Buenos Aires.

Además, los presentes acordaron un documento donde se incorpora el pedido de Cristina Libre, una propuesta que llegó de parte de La Cámpora cuando tuvo la palabra el intendente de Carmen de Areco , Iván Villagrán , con acuerdo del kicillofismo.

Desde las cinco de la tarde comenzó a llegar la dirigencia que forma parte del Consejo partidario. Todos destacaron el encuentro entre el gobernador y el diputado del día anterior como algo positivo, que iba a derivar en un encuentro en paz, donde no debían haber mayores sobresaltos.

“Si la reunión de ayer salió bien, la de hoy sale mejor", dijo ante la consulta de Letra P alguien que tuvo la palabra durante el encuentro. En la previa, tanto Villagrán como la diputada Victoria Tolosa Paz destacaron que “el diálogo entre compañeros y compañeras de nuestro espacio político es sumamente necesario, tenemos distintas miradas pero nos une la necesidad de construir un proyecto de país diferentes”, dijo la platense y calificó el encuentro entre Kirchner y Kicillof como “una muestra de madurez por parte de los dos”.

Durante su intervención en la reunión del Consejo, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, destacó la importancia de que se abran diferentes espacios de diálogo en el peronismo. Además, pidió que en el documento final se incluya un repudio al ataque a mujeres trans en Palermo y que, en ese contexto, se conforme una mesa de pacto social donde la dirigencia del peronismo se siente con todos los sectores.

Axel Kicillof sobre el encuentro con Máximo Kirchner

Consultado por Letra P sobre si el encuentro abría una nueva etapa de diálogo Kicillof afirmó: “Sé que tenemos todos los sectores una vocación, ante una situación tan comprometida como tiene nuestro pueblo, los trabajadores, los industriales, las pymes; no hay nadie que esté bien con este modelo, cuatro años más de Milei es imposible para la Argentina”.

"Creo que ahí hay una claridad de todos los sectores, más allá de la diferencias, de que lo que hay que dar es una respuesta a nuestro pueblo, a la provincia y a la nación para generar una alternativa", sostuvo el mandatario y agregó que "el objetivo es que haya, después del gobierno de Milei, un gobierno que se ocupe de las necesidades del desarrollo, de la soberanía, del pueblo”.

PASO sí, reelecciones en veremos

Durante la reunión también se ratificó la intención del peronismo de que se sostengan las PASO y seguir trabajando para eso. Kicillof habló del tema durante el encuentro y contó sobre el diálogo que se viene tejiendo con diferentes sectores con representación en el Congreso. “El peronismo lo que está tratando de hacer es defender los derechos electorales de las personas que no pueden amoldarse a los intereses del Gobierno”, dijo Kicillof y agregó que la fecha límite que había fijado Diego Santilli era el 31 de octubre “y eso ya pasó”.

Todas las fuentes consultadas manifestaron que el tema de las reelecciones indefinidas de los intendentes no fue parte del temario del día. No obstante, en diálogo con la prensa, el gobernador volvió a defender su postura. Un dirigente de peso no enrolado en el MDF, pero que está a favor de las re re, aseguró que “si hay voluntad las matemáticas dan”.