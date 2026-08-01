El MDF de Axel Kicillof desembarcó en Entre Ríos para plantar candidato

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador bonaerense Axel Kicillof desembarcó este sábado en Entre Ríos y sumó una candidatura a la interna peronista local. El intendente de San José , Gustavo Bastián , aprovechó la visita de Carlos Bianco para exponer sus aspiraciones a la gobernación en 2027.

El ministro de Gobierno bonaerense encabezó el foro “Entre Ríos tiene futuro. Axel es la esperanza” en el Centro de Jubilados y Pensionados San Pantaleón , ubicado en el departamento Colón . La actividad reunió a unas 300 personas y formó parte del despliegue federal que impulsa Kicillof para proyectar al MDF fuera de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria estuvo a cargo de Patria y Futuro Entre Ríos y el MDF , con la participación de dirigentes políticos, organizaciones sociales, representantes sindicales, sectores productivos y vecinos. El debate incluyó desarrollo productivo, federalismo, trabajo y justicia social, bajo una consigna de apertura y unidad que, al menos formalmente, evitó referencias a candidaturas nacionales.

Detrás del mensaje de unidad apareció una jugada destinada a alterar el escenario provincial. Bastián , anfitrión del encuentro, blanqueó su intención de competir por la gobernación en 2027 y se mostró rodeado por referentes del Partido Justicialista (PJ) que trabajan para consolidar la estructura territorial del kicillofismo.

Participaron el diputado nacional Enrique Cresto , Ángel Giano , el exdiputado Marcelo Casaretto , el presidente del PJ de Paraná , Jorge Kinoto Vázquez , el senador Marcelo Berthet , la exintendenta de Villaguay , Claudia Monjo , el exintendente de Federal , Gerardo Chapino , y Álvaro Gabás . También acompañaron intendentes que buscan conformar una liga con peso propio dentro del partido.

La presencia de Casaretto añadió otro elemento a la discusión. Hasta el momento, el exlegislador aparecía como el principal articulador del espacio de Kicillof en Entre Ríos, pero el crecimiento de Bastián y la organización de los intendentes abrieron una disputa interna por el control territorial, la representación del MDF y la definición de las candidaturas provinciales.

La actividad tuvo como principal expositor a Bianco, mano derecha del gobernador bonaerense y uno de los responsables de extender el espacio por el país. El funcionario llegó a Entre Ríos después de recibir en La Plata a dirigentes cordobeses que respaldan una eventual candidatura presidencial de Kicillof.

Los cuatro sectores que dividen al PJ de Entre Ríos

El desembarco del MDF dejó más expuesta la fragmentación del peronismo entrerriano, donde conviven al menos cuatro sectores sin una conducción común. Uno de ellos responde al armado que encabezan Guillermo Michel y Adán Bahl, acompañados por referentes como Gustavo Bordet, Rosario Romero, Juan José Bahillo, José Eduardo Lauritto y Laura Stratta.

Fuerza Entre Ríos cerró su campaña en Villaguay, con un acto en el centro de la provincia.

Un segundo bloque comenzó a alinearse con la proyección presidencial de Kicillof. Allí aparecen Cresto, Giano, Bastián, Casaretto y un grupo de intendentes que no se siente representado por el esquema de Michel y Bahl, pero tampoco se identifica con el kirchnerismo provincial. La candidatura del jefe comunal de San José representa un desafío directo a la dirigencia tradicional del partido.

El tercer espacio mantiene como referencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y tiene entre sus principales figuras a Stefanía Cora, Blanca Osuna y Carolina Gaillard. Esta última alcanzó una mayor proyección electoral luego de encabezar una candidatura a diputada nacional y busca sostener una identidad kirchnerista dentro de la discusión provincial.

Por fuera de esos armados aparece el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, quien fue expulsado del PJ durante el último congreso partidario y anunció que competirá por la gobernación con una propuesta propia. Su decisión agrega otra candidatura a un escenario que ya muestra múltiples liderazgos y escasos puentes de diálogo.

El acto en San José confirmó que la estrategia federal de Kicillof comienza a impactar en las disputas provinciales. En Entre Ríos, el movimiento no sólo sumó dirigentes para una eventual candidatura presidencial: también promovió a Bastián como una opción para 2027 y profundizó la pelea por la conducción del peronismo