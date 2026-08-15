Entre Ríos: Bastian apronta un delfín del PJ para retener San José, kilómetro cero del kicillofismo provincial

Entre Ríos: el intendente Bastián prepara un heredero del PJ para retener San José. En la foto, junto a su vice, Mirta Pérez.

Gustavo Bastian , intendente de San José , ya prepara el terreno para definir su sucesión en la ciudad que gobierna desde 2019. Sin posibilidad de reelección, buscará que la herencia en 2027 quede en manos de un sucesor que responda a los mandatos del sector del PJ que hoy gobierna la localidad de la costa del río Uruguay que se convirtió en kilómetro cero del kicillofismo en Entre Ríos .

Aunque aún no hay nombres definidos para competir por la candidatura peronista a la intendencia, Letra P pudo saber que Bastian promoverá a alguien de su entorno cercano, probablemente de su funcionariado. Esa condición reduce las opciones a menos de cinco personas en San José, una ciudad que vive principalmente del turismo que llega a las playas del Uruguay .

El alcalde de la localidad del departamento Colón fue uno de los promotores en Entre Ríos del proyecto político de Axel Kicillof . Junto a los intendentes Damián Arévalo de Feliciano y Laura Rupp de El Pingo recibieron hace dos semanas al ministro de Gobierno de Buenos Aires , Carlos Bianco , para dar la voz de largada al armado del gobernador bonaerense en la provincia.

Aunque su apuesta por el kicillofismo se trata de un armado incipiente, Bastian tiene antecedentes de impulsar esquemas que desafíen a la conducción provincial del PJ, que hoy evita pronunciarse ante la interna bonaerense y que por ahora esquiva cualquier alineamiento a nivel nacional.

El intendente apuesta a retener el poder en manos de un aliado que sostenga el posicionamiento interno dentro del peronismo. En 2025, encabezó una propuesta electoral junto a Arévalo. Ambos presentaron una lista alternativa que no llegó a oficializarse por falta de avales. La interna finalmente no sucedió porque la junta electoral validó solo una de las cinco listas que se presentaron y la nómina oficial fue encabezada por Adán Bahl y Guillermo Michel . Bastian y su grupo se mantuvieron dentro de la estructura partidaria y apoyaron la boleta que se formalizó.

Los nombres del gabinete

Entre las personas de máxima confianza del intendente se cuentan dos que integran el círculo más cercano: la secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo, y el secretario de Salud y Bienestar Social, Pablo Orcellet. Ambos lo acompañan desde el primer día de gestión en 2019 y fuentes locales los señalan como probables sucesores, aunque en el entorno de Bastian descartan que estén considerando a nadie.

A Lubo y Orcellet se suma un tercer nombre: Luciano Bonatto, responsable del área de Deportes, que integra el gabinete también desde hace ocho años.

Bastian y Lubo, junto al secretario de Turismo de Entre Ríos.

“Estamos pensando en un candidato de nuestro espacio y tiene que surgir del grupo con el que gobernamos desde 2019”, ratificó una voz inobjetable del Ejecutivo local. “Estamos charlando con vecinos y entre nosotros, pero nuestro foco es la gestión. Todavía es pronto para definiciones electorales”, se atajó.

Para la disputa en 2027, este medio pudo saber que el intendente promoverá una alianza al interior del peronismo local para presentar una lista de unidad, como en 2023, cuando consiguió su reelección con el 67% de los votos. En 2019 llegó al poder con el 44% de los sufragios, superando la propuesta del vecinalismo que luego se enroló en Juntos.

PJ vs. vecinalismo

En San José hay unas 20 mil personas habilitadas para votar. El vecinalismo es una fuerza política fuerte en la ciudad. En 2023, cuando Bastian logró cerca de 9000 votos, el vecinalismo obtuvo alrededor de 4000, convirtiéndose en la principal oposición local, en alianza con un sector de la UCR.

Para la disputa con ese espacio, que probablemente compita bajo la estructura de Juntos nuevamente, el peronismo local no descarta jugar otro nombre como posible candidata. Es la viceintendenta Mirta Pérez. Tiene una cualidad que la distingue del resto de los aspirantes: como asumió en 2023, podría competir por un solo mandato, despejando la chance de un eventual retorno de Bastian en 2031.

Axel Kicillof y después

Si bien en el peronismo de San José hay distintas corrientes internas, en la gestión de Bastian todos adhieren al armado de Kicillof. El intendente busca un candidato que sostenga ese alineamiento, aunque asegura que continuará siendo orgánico al partido “como lo fue siempre”.

Su decisión de militar al gobernador bonaerense en Entre Ríos lo ubicó en la vereda de enfrente de parte de la dirigencia provincial, que pide escapar a la interna de Buenos Aires. El senador Bahl y el diputado Michel, junto con la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y su par de Concepción del Uruguay, José Lauritto, son las figuras fuertes de la conducción del PJ provincial, integran el esquema del peronismo federal y rehúyen inmiscuirse, al menos por ahora, en armados nacionales. Piden la conformación de un “peronismo a la entrerriana”.