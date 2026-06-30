Axel Kicillof dio un primer paso en Entre Ríos con una juntada virtual

Axel Kicillof inició su construcción política en Entre Ríos . La dirigencia que organizó el encuentro lo definió como un hito en su carrera presidencial de cara a 2027. Con ese objetivo reunió en Paraná a una treintena de dirigentes que asistieron a una reunión que culminó con la presencia del gobernador bonaerense a través de una videollamada.

Para escuchar al mandatario dieron el presente el exdiputado Marcelo Casaretto , uno de los impulsores del evento; el diputado provincial Enrique Cresto ; el expresidente de la Cámara de Diputados de la provincia Ángel Giano ; el senador provincial Víctor Sanzberro y el exsenador Héctor Maya . A ellos se sumaron referentes territoriales de distintos puntos de la provincia, entre los que hubo autoridades municipales.

Según supo este medio, la reunión de este lunes fue organizada por Javier Alonso junto con otros referentes del gabinete de Kicillof. El ministro de Seguridad de Buenos Aires llegó a la capital entrerriana para participar de la II Reunión del Consejo de Seguridad Interior , con la presencia de la ministra Alejandra Monteoliva , y aprovechó la oportunidad para reunir al kicillofismo local y marcar el kilómetro cero en Entre Ríos.

Hace dos semanas, el ministro había organizado en Santa Fe un acto que también contó con la presencia del gobernador por videollamada. Como contó Letra P , en esa oportunidad Kicillof aseguró que 2027 sería "una elección histórica",

Frigerio encabezó en Paraná la apertura de la II Reunión Nacional del Consejo Federal de Seguridad Interior Del encuentro participaron ministros de Seguridad de las 24 jurisdicciones, autoridades de las fuerzas federales y provinciales y la ministra de Seguridad Monteoliva pic.twitter.com/tALn0JZ6GR

En Paraná, la visita fue institucional y, antes de la reunión política, Alonso concretó un encuentro con la intendenta Rosario Romero y pasó a saludar por la sede partidaria del PJ.

Presencias en la juntada kicillofista

Como contó Letra P, Cresto y Giano fueron promotores de la primera hora de la candidatura presidencial de Kicillof. Casaretto se sumó al plan hace un tiempo también. La presencia que llamó la atención fue la de Maya. El exsenador de linaje menemista acaba de ser sancionado y no podrá ser candidato por el PJ el año que viene como consecuencia de su participación en la lista del socialismo en las legislativas de 2025. Esa decisión del congreso partidario no le cerró las puertas al encuentro kicillofista de esta semana.

Kicillof en videoconferencia Axel Kicillof puso un pie en Entre Ríos.

“Héctor tiene vínculos directos con todo el gabinete en Buenos Aires y fue invitado por ellos y está bien que haya ido. No podemos dejar afuera a todos”, razonó uno de los presentes.

En esa sintonía se expresó Kicillof cuando se dirigió por videollamada. “Venimos de un gobierno nuestro que no funcionó. Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar”, le dijo a la audiencia entrerriana.

Según pudo saber Letra P, con 80 años el exsenador puso fin a su carrera política y declinó cualquier candidatura a futuro. Considera que ahora su rol es el de armar una plataforma en la provincia para el presidenciable del PJ.

Peronismo y ausencias

La reunión dejó plasmados en una foto los respaldos que el gobernador fue cosechando paso a paso en la provincia. Evidenció, al mismo tiempo, ausencias de dirigentes de peso que por ahora no se pronunciaron sobre ninguna candidatura presidencial. En este grupo se inscriben la intendenta capitalina Romero; su par de Concepción del Uruguay, José Lauritto; el senador Adán Bahl y el diputado Guillermo Michel.

Todos ellos participan del armado del peronismo federal que predica no agitar candidaturas sino un plan de gobierno para recuperar el poder a manos del peronismo, lo que ofrece una explicación lógica a las ausencias. De ese esquema forma parte también Cresto, aunque su presencia el lunes en la videollamada con Kicillof mostró que no se siente limitado para escuchar al mismo tiempo al exministro de Economía y a quienes abren el paraguas ante alguna otra probable candidatura.

Giano, por su parte, nunca participó de los encuentros del peronismo federal y siempre se mostró en sintonía con Kicillof. Tras el encuentro en Paraná, dijo que se siente representado por la mirada del mandatario y su relación con la sociedad. “Es una persona que está en el momento ideal para conducir los destinos del país. Hoy es nuestro mejor candidato por derecho propio”, declaró en Radio Costa Paraná.

La construcción del proyecto en Entre Ríos

El proyecto de Kicillof desembarcó en Entre Ríos semanas atrás, cuando equipos de Salud de distintos puntos de la provincia lanzaron el MDF Salud, con encuentros en Concordia y Concepción del Uruguay, entre otros lugares.

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Para Casaretto, la foto de este lunes fue apenas la punta del iceberg de la construcción kicillofista en la provincia. El exlegislador apuntó a Letra P que la reunión fue cerrada y solo con algunas invitaciones cursadas. Aseguró que entre la concurrencia hubo una coincidencia generalizada “en la necesidad de que Kicillof sea presidente”.

En ese sentido, le propuso al gobernador la conformación de una mesa de conducción “generosa, amplia, representativa” que organice la llegada del eventual candidato a la provincia. Kicillof validó la propuesta y pidió seguir ampliando el espacio. “Nos van a tratar de señalar, de limitar, de poner piedras, pero la verdad es que estoy convencido de que tenemos la responsabilidad histórica de hacerlo porque la gente está sufriendo y la está pasando mal”, sostuvo.

El encuentro integró a diversos sectores de la provincia. Entre los asistentes se destacaron la intendenta de El Pingo, Laura Rupp; el intendente de Hernández, Luis Gaioli; el concejal de Nogoyá, Maximiliano Navarro; el referente del PJ de Nogoyá, Mauricio Follonier; el presidente comunal de Rincón del Nogoyá, Marcelo Carrizo; la exintendenta Claudia Monjo y los exlegisladores provinciales Juan José Albornoz, Néstor Loggio y Lucy Grimalt. También Vanina Sanson de Villa Paranacito; la exconcejal de Paraná Mabel López; el presidente del PJ paranaense Kinoto Vázquez; y Ceferino Tejeira y Santiago Rodríguez de Victoria.

El mensaje de Axel Kicillof

Kicillof basó su mensaje en la autocrítica y la organización. Según señaló su entorno, el gobernador no esquivó el análisis sobre el pasado reciente del peronismo y lo vinculó directamente con el presente político del país. “Es un año de organización, porque venimos de un gobierno nuestro que no funcionó y eso nos llevó también a que ahora gobierne Milei. Tenemos que certificar al pueblo que somos una alternativa que va a revisar lo que hizo y va a proponer lo que se necesita para sacar al país de este pozo donde lo están metiendo”, sostuvo.

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En esa misma línea, enfatizó que el enemigo principal es la dispersión y los personalismos antes de tiempo. "No es ni siquiera este un año para lanzar campañas, para candidaturas o para disputas de ese tipo. Es un año de organización, de armado, de construcción y de estar al lado de quienes sufren. No es momento de perder el tiempo, no es momento de estar en chiquitajes; es momento de juntar voluntades, militancias, representatividades para poder llegar al '27 con la alternativa política que le dé una salida a esta situación”, apuntó.

Alonso, por su parte, apuntó contra los sectores del justicialismo que muestran pasividad o especulación frente al Gobierno. “Milei no puede ganar y, en ese contexto, tenemos que juntarnos todos los peronistas que queremos ganarle a Milei. Porque parece que hay peronistas que no quieren ganar la elección. Estamos convencidos de que le podemos ganar y estamos convencidos de que va a ser muy difícil gobernar. Por eso la importancia de organizarnos desde ahora”, señaló el funcionario.