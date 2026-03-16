ELECCIONES 2026

Neuquén: la liga de intendentes se impuso en la interna del PJ y hace un guiño a Rolando Figueroa

José Carlos Assad logró un apretado triunfo ante la lista que auspiciaba Oscar Parrilli. El congreso partidario, en un tironeo.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
Peronismo Territorial, la liga de intendentes de Neuquén que busca conducir el PJ.

"Peronismo Territorial", la liga de intendentes de Neuquén que busca conducir el PJ.

El intendente de Vista Alegre, José Carlos "Turco" Assad, logró el triunfo en la interna del Partido Justicialista (PJ) de Neuquén gracias a los 1383 votos que logró en toda la provincia. De esta forma, el peronismo afín a La Neuquinidad de Rolando Figueroa se queda con la conducción y abre la puerta a un acuerdo en 2027.

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Letra P | Ariel Boffelli
Ariel Boffelli

Por su parte, en el espacio que comanda Oscar Parrilli advertían que “fue un acto eleccionario muy importante” para la boleta kirchnerista que candidateaba a Juan Domingo "Chule" Linares, y declararon que lograron el manejo del congreso partidario, aunque esa afirmación fue puesta en duda ya que nadie tendría los dos tercios asegurados en el órgano que define la política de alianzas justicialistas.

Se trata de una elección histórica que atravesó muchos obstáculos, pero supo cuidar el proceso democrático en todas sus instancias. Pasaron 20 años y se logró, las y los afiliados eligieron la nueva conducción partidaria”, celebró el titular de la junta electoral, Ernesto Lagos, consultado por Letra P.

Intendentes Neuquén PJ
Javier Huillipan (Mariano Moreno), Gonzalo Núñez (San Patricio del Chañar) y José Asaad (Vista Alegre) con Letra P. Buscan conducir al PJ de Neuquén.

Javier Huillipan (Mariano Moreno), Gonzalo Núñez (San Patricio del Chañar) y José Asaad (Vista Alegre) con Letra P. Buscan conducir al PJ de Neuquén.

En los próximos días, explicó el dirigente, “se llevará a cabo la recepción de las urnas de las localidades que faltan y el recuento definitivo”. A partir de ese momento, ratificó Lagos, “se dará cuenta de la composición del congreso provincial y los consejos locales que eligieron sus autoridades”.

Batalla por el PJ Neuquén

Voto a voto y hasta bien entrada la noche del domingo, casi la madrugada del lunes, se supo de los números oficiales. El cierre por el tramo provincial fue corto: Turco Assad llegó a los 1383, mientras que Juan Domingo “Chule” Linares alcanzó los 1194 votos.

Zapala, San Martín de los Andes y Plottier fueron las localidades que más traccionaron a favor del nuevo conductor justicialista. En cambio, Neuquén capital y Centenario, la localidad que fue la base de la familia de la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, en la acción política, le dieron el voto a Linares.

“El Congreso quedó en manos de nuestro sector. Peronismo para la Victoria no va entregar el partido a Figueroa”, dijo Linares, diferenciándose de las versiones que daban un cuadro apretado en ese estamento partidario.

Una previa agitada

El contraste entre los sectores que definieron la conducción advierte una profunda diferencia de visión y estrategia. Linares lo planteó en plena campaña, en contacto con con este medio, en términos binarios cuando afirma que no quería “entregar” el partido ni convertirlo en herramienta electoral del oficialismo neuquino. “Assad es un intendente de La Neuquinidad, no parece peronista”, disparó entonces.

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Juan Domingo

Juan Domingo "Chule" Linares y Karina Ortiz, la fórmula del kirchnerismo para la interna del PJ Neuquén.

Del otro lado, el finalmente ganador, emergió como parte de una liga de intendentes. “Necesitamos despertar la esencia del partido, darle volumen a una fuerza que supo protagonizar cada instancia electoral. Queremos ser más intendentes, no un grupo reducido”, sumó el dirigente del Alto Valle.

Cómo sigue el calendario

El escrutinio definitivo de esta elección se realizará el 19 de marzo y la proclamación de autoridades está prevista para el 30 de este mes.

Ya con resultado puesto, la renovación de autoridades toma especial relevancia y desplaza al kirchnerismo de la conducción después de 20 años. Aunque persiste un riesgo de judicialización, por una sanción contra Assad que coronaría a su vice Anahí Riquelme, una dirigente con base en Zapala, el escrutinio fue asimilado con buen ojo en los equipos del gobernador Figueroa, que apuesta a crear un gran frente contra La Libertad Avanza el año que viene.

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